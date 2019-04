Bạn gái Trịnh Thăng Bình bị dư luận lên án "nghiện khoe thân"

Gần đây, vợ chồng Trấn Thành chia sẻ loạt hình chụp chung nhóm bạn. Dù vợ chồng danh hài là nhân vật chính, nhưng được chú ý hơn cả là Trịnh Thăng Bình và “bạn gái tin đồn” Liz. Năm 2018, một tấm hình được cho là Trịnh Thăng Bình ôm eo Liz tại Đà Nẵng gây xôn xao cộng đồng mạng. Từ đó, tần suất cặp đôi xuất hiện cùng nhau càng nhiều hơn.



Hai ca sĩ chưa bao giờ lên tiếng nhưng việc họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau, mặc đồ đôi và có hành động thân mật được cho là ngầm thừa nhận chuyện tình cảm. Bạn gái tin đồn của Trịnh Thăng Bình tên thật là Kim Cương. Cô sinh năm 1993, kém đàn anh 5 tuổi.

Cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng bắt đầu được chú ý năm 2014 khi lọt top 4 cuộc thi Ngôi sao Việt.

Nhờ giành được thứ hạng cao trong cuộc thi đã giúp cô cùng một số thí sinh được ký kết hợp đồng với công ty đào tạo Hàn Quốc. Sau đó, họ có quá trình dài huấn luyện tại thị trường Kpop. Năm 2015, Kim Cương chính thức ra mắt với nghệ danh Liz trong nhóm nhạc Lime qua MV Take It Slow có màu sắc đậm chất Kpop.

Được biết đến là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính, Liz sở hữu gương mặt đáng yêu cùng giọng hát ngọt ngào. Theo chia sẻ các thành viên, họ phải tuân thủ những yêu cầu đào tạo khắc nghiệt và có sự thay đổi về ngoại hình.

Trước đây, cô từng công khai hẹn hò với Thành Thỏ - cựu thành viên nhóm Uni5. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, Kim Cương chính là một trong những mối tình khiến anh tiếc nuối nhất.

Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Lime sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng tại Vpop, nhất là khi họ được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc. Các cô gái thậm chí gây sốt với tiết mục trẻ trung trong I Can See Your Voice – một chương trình ăn khách tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên trái ngược với sự mong đợi, sau 4 năm hoạt động, dấu ấn của nhóm vẫn mờ nhạt. MV gần nhất của nhóm - I’m Your Fan – có lượt xem không cao dù được đầu tư, thậm chí do ê-kíp Hàn Quốc sáng tác, thực hiện. Hiện tại, Lime khá im ắng, các thành viên chủ yếu hoạt động cá nhân.

Trước đó, vào khoảng đầu năm 2019, khán giả bất ngờ với loạt ảnh Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương cùng đi du lịch và dành cho nhau cử chỉ khá thân mật tại Đà Nẵng. Chưa dừng lại ở đó, suốt thời gian qua cư dân mạng thường xuyên soi được việc Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương có những đồ đôi giống nhau.

Không chỉ có thế, hồi cuối 2018, một khán giả đã ghi lại loạt ảnh Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương cùng đi du lịch tại Đà Nẵng. Có thể thấy cả hai dành cho nhau cử chỉ khá thân mật như ôm eo, thậm chí còn đeo giày đôi. Đặc biệt, trong chuyến đi này, mẹ của Trịnh Thăng Bình cũng có mặt và vui vẻ chụp hình chung với con trai.