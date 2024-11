Chi Dân và những sao Việt dính ồn ào liên quan ma túy

Theo Vietnamnet, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang điều tra vụ việc ca sĩ Chi Dân nghi vấn sử dụng ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Hiện tại, cư dân mạng lan truyền một số hình ảnh Chi Dân bị bắt vì nghi sử dụng ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Trước Chi Dân, một số gương mặt hoạt động trong Vbiz cũng vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Người mẫu Nhikolai Đinh là một trong số đó. Theo Znews, ngày 25/6/2024, Công an quận 1, TP HCM cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nhikolai Đinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Theo Tiền Phong, Nhikolai Đinh là một trong 10 con nghiện bị các trinh sát tóm gọn khi đang cất giữ trong người 1-2 gói ma túy. Ảnh: Tiền Phong. Tháng 6/2024, nam ca sĩ Chu Bin bị công an tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, công an tạm cho Chu Bin về, chờ củng cố hồ sơ xử lý sau. Ảnh: FB Chu Bin. Chu Bin không lên tiếng về ồn ào. Anh chỉ viết ẩn ý: "Cuộc đời như một trò chơi, hãy nếm đi rồi biết mùi vị của nó. Đắng cay có nhưng quan trọng phải biết sai mà sửa, buông bỏ mà tu". Ảnh: FB Chu Bin. Tháng 4/2023, diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Người Lao Động. Tháng 6/2022, diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ. Theo kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy 3 năm nay, trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Ảnh: Người Lao Động. Ngày 28/4/2023, TAND quận 8 (TPHCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Dân Việt. Tháng 9/2019, nam diễn viên, người mẫu Trần Thái Nhựt bị phát hiện dương tính với ma túy. Trên Vietnamnet, Thái Nhựt chia sẻ về ồn ào: "Tôi không có chơi mà chỉ bị vạ lây thôi nên giờ tôi cũng không biết phải nói như thế nào”. Ảnh: FB Thái Nhựt. Diễn viên “Cu Thóc” bị bắt vì sử dụng ma túy trong quán karaoke. “Cu Thóc” thanh minh, có thể anh bị gài chất kích thích vào trong cốc, bản thân vô tình uống giao lưu với mọi người nên gặp phải sự cố. Ảnh: Điện Ảnh Việt Nam. Xem video: "Chi Dân bất ngờ khóc trên livesteam giữa ồn ào nghi vướng vào chất cấm"

