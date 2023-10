Ai sẽ đăng quang Miss International 2023?

Chung kết Miss International 2023 - Hoa hậu Quốc tế 2023 diễn ra vào chiều nay (ngày 26/10). Trước giờ G, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bảng dự đoán top 15 cuộc thi. Đại diện Colombia - Sofia Osio Luna được dự đoán sẽ đăng quang. Missosology đánh giá Sofia xinh đẹp và giao tiếp tốt. Nicole Borromeo - đại diện Philippines được Missosology dự đoán sẽ giành danh hiệu á hậu 1. Cô cao 1m72, số đo ba vòng cân đối, quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp như búp bê. Nicole đăng quang Hoa hậu Quốc tế Philippines 2022. Đại diện New Zealand – Georgia Waddington sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Missosology dự đoán cô giành danh hiệu á hậu 2. Yamilex Hernandez - đại diện CH Dominica sở hữu nhan sắc tựa nữ thần. Cô xếp thứ 4 trong bảng dự đoán của Missosology. Đại diện Puerto Rico – Amanda Solis được Missosology dự đoán lọt top 5 Hoa hậu Quốc tế 2023. Đại diện Venezuela – Andrea Rubio sở hữu thân hình săn chắc, gợi cảm cùng gương mặt sắc sảo. Theo Missosology, Andrea có thể sẽ lọt top 10.Top 10 Hoa hậu Quốc tế 2023 do Missosology dự đoán còn gồm đại diện Cuba – Sheyla Ravelo. Đại diện Peru – Camila Diaz xếp thứ 8 trong bảng dự đoán. Missosology dự đoán đại diện United Kingdom – Alisha Cowie lọt top 10 Hoa hậu Quốc tế 2023. Alisha từng tham gia Miss World 2018 - Hoa hậu Thế giới 2018 nhưng không lọt top. Zimbabwe – Charlotte Muziri xếp thứ 10 trong bảng dự đoán của Missosology. Supaporn Ritthipruek - đại diện Thái Lan đăng quang Miss International Thailand 2023. Trước đó, cô giành ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Miss Universe Thailand 2017 - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2017. Theo Missosology, Supaporn có thể sẽ lọt top 15. Đại diện Việt Nam - Á hậu Phương Nhi xếp thứ 12 trong bảng dự đoán của Missosology. Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2023 do Missosology dự đoán còn gồm đại diện Mexico – Itzia Garcia, đại diện Mông Cổ– Javkhlan Munguntsatsralt, đại diện Ấn Độ - Praveena Aanjna. Xem video: "Á hậu Phương Nhi khoe đường cong quyến rũ “đốn tim” netizen"

