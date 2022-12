Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022?

Phan Phương Oanh đang được nhiều khán giả đặt kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô gái này sinh năm 2003 đến từ Thanh Hóa. Phương Oanh cao 1m72, có số đo ba vòng 81-60-87 cm. Cô đang lọt top nhiều phần thi phụ như top 5 Người đẹp nhân ái, top 3 Best in swimsuit, top 7 Người đẹp truyền thông. Trần Thị Bé Quyên cũng được coi là ứng viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2001, đến từ Bến Tre. Bé Quyên có body gợi cảm với chiều cao 1m74, số đo ba vòng 77-57-93 cm. Thành tích trước chung kết của người đẹp là top 3 Best in swimsuit. Huỳnh Thị Thanh Thủy là thí sinh có thành tích khủng trước chung kết khi lọt top 3 Người đẹp thể thao, top 7 Người đẹp truyền thông, top 5 Người đẹp nhân ái. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng body săn chắc. Hồ Thị Yến Nhi cũng được kỳ vọng tiến xa trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m80, đôi chân dài 1m2 cùng số đo 3 vòng 80–62–91cm. Thành tích của Yến Nhi trước chung kết là top 3 Người đẹp thời trang và top 18 Người đẹp nhân ái. Đinh Khánh Hòa lọt nhiều top, gồm top 5 Người đẹp nhân ái, top 8 Người đẹp thể thao và top 7 Người đẹp truyền thông. Cô cao 1m73, sở hữu số đo ba vòng 87-63-90 cm. Nhiều khán giả đánh giá Khánh Hòa là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Dàn thí sinh tiềm năng còn có Nguyễn Thị Thanh Tâm. Cô gái này sinh năm 1998, đến từ Thanh Hóa. Thanh Tâm cao 1m74, có số đo ba vòng 79-65-96 cm. Chân dài là thủ khoa ngành Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước chung kết, Thanh Tâm lọt top 5 Người đẹp nhân ái, top 3 Người đẹp truyền thông. Theo ban tổ chức, người chiến thắng Người đẹp Nhân ái vào thắng top 5 vòng thi ứng xử trong đêm chung kết. Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoàng Hương Giang lọt vào top 3 Người đẹp tài năng và top 18 Người đẹp nhân ái. Cô gái này sinh năm 2003, đến từ Bắc Giang, sở hữu vòng eo 57cm. Hương Giang từng giành danh hiệu Á khôi 1 Duyên dáng Ngoại Thương 2022. Nguyễn Ngọc Mai cũng là thí sinh nặng ký. Cô lọt top 5 Người đẹp nhân ái và top 3 Người đẹp truyền thông. Người đẹp gây chú ý khi đạt IELTS 8.0. Ngoài tiếng anh, cô còn giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha, có thể nói tiếng Hàn, tiếng Trung. Trịnh Thùy Linh sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1m72, có số đo ba vòng 87-58-95 cm. Thùy Linh lọt top 3 Best in swimsuit. Nhiều khả năng cô gái này sẽ tiến sâu trong chung kết. Các thí sinh tiềm năng khác gồm Trần Lê Mai Chi, Phan Thị Sen, Trần Gia Hân, Đỗ Trần Ngọc Thảo, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Phương Anh, Phạm Giáng My. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

