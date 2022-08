Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022?

Nguyễn Thùy Linh đang được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ đăng quang Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô gái này sinh năm 2000, có chiều cao 1m74, số đo ba vòng 85-62-90cm. Thùy Linh vừa tốt nghiệp loại giỏi của Học viện Ngoại giao, khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại. Thùy Linh thông thạo tiếng Anh và giao tiếp tốt tiếng Pháp, có chứng chỉ IELTS 7.0, bằng tiếng Pháp DELF A2. Thí sinh này vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2022 nhờ giành giải Người đẹp bản lĩnh. Ngoài ra, Thùy Linh còn lọt top 5 Người đẹp thời trang, Top 5 Người đẹp du lịch, top 9 Người đẹp thể thao. Huỳnh Nguyễn Mai Phương là Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp cao 1m7, sở hữu số đo ba vòng 77-62-90cm. Hiện tại, cô theo học thạc sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Mai Phương đạt IELTS 8.0 vào tháng 4/2022. Ở Miss World Vietnam 2022, Mai Phương chiến thắng giải Người đẹp Tài năng nên vào thẳng top 20. Ngoài ra, cô còn lọt top 5 Người đẹp Thời trang, top 5 Người đẹp Du lịch, top 5 Người đẹp Truyền thông và top 9 Người đẹp Thể thao. Nhiều khán giả tin rằng Mai Phương sẽ tiến sâu trong chung kết. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những thí sinh Miss World Vietnam 2022 có chiều cao "khủng" (1m85). Số đo ba vòng của cô là 87-63-98cm. Nhờ đoạt danh hiệu Người đẹp Thời trang, Bảo Ngọc vào thẳng top 20 chung cuộc. Người đẹp hiện tại là sinh viên Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, sở hữu IELTS 8.0. Nguyễn Thị Phương Linh vào thẳng top 20 nhờ giải Người đẹp Du lịch. Cô gái này sinh năm 2000, đến từ Quảng Trị cao 1m76. Phương Linh đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Đại học Ngoại thương TP HCM. Nguyễn Khánh My có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 83-65-92cm. Cô thắng giải Người đẹp biển nên giành vé vào top 20 chung cuộc. Khánh My tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt IELTS 7.0 và bằng tiếng Pháp DELF B2. Phan Lê Hoàng An sở hữu IELTS 8.0. 2 kỹ năng nghe và đọc của Hoàng An đều đạt 8.5. Người đẹp hiện là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Trước chung kết Miss World Vietnam 2022, Hoàng An lọt top 5 Người đẹp Du lịch và thắng giải Người đẹp Thể thao. Bùi Khánh Linh đến từ Bắc Giang, cao 1m76, có số đo ba vòng 84-60-96 cm. Cô được nhận xét là có gương mặt, thần thái chuẩn hoa hậu. Người đẹp lọt top 5 Người đẹp thời trang và top 5 Người đẹp biển trước thềm chung kết. Nam Em có chỉ số hình thể: cao 1m72, số đo ba vòng 85-60-90cm. Người đẹp có lượng fan khá hùng hậu, hút truyền thông. Nam Em được dự đoán sẽ lọt top 10 hoặc top 5 trong chung kết Miss World Vietnam 2022. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 đến từ Thanh Hóa. Cô đang theo học ngành Luật Thương mại Quốc tế tại trường Đại học Luật Hà Nội. Phương Nhi hiện tại cao 1m70, có số đo 3 vòng 80-57- 88cm. Trần Thị Bé Quyên sinh năm 2001, đến từ Bến Tre, cao 1m75, có số đo 3 vòng: 75-60-92 cm. Cô lọt top 5 Người đẹp biển trước chung kết. Mời quý độc giả xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV

