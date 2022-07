Đối thủ của Nam Em bất ngờ rút khỏi Miss World Vietnam 2022

Fanpage cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vừa đăng tải thông tin Lương Hồng Xuân Mai rút khỏi sân chơi nhan sắc với lý do cá nhân. Xuân Mai rời cuộc thi với thành tích top 38. Từ khi bước chân vào cuộc thi, người đẹp được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện. Xuân Mai sinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt còn bà nội là người Nhật. Cô cao 1m73, có số đo 3 vòng 80–60–94 cm. Nụ cười tỏa nắng và má lúm đồng tiền duyên dáng là những nét thu hút của chân dài sinh năm 1999. Xuân Mai cho biết, cô rất tiếc khi rời cuộc thi. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã cho cô cơ hội vào đến chung kết để cô có được những trải nghiệm, kinh nghiệm học hỏi từ cuộc thi với một người mà vốn dĩ "thi hoa hậu" chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ. Xuân Mai chia sẻ về tình bạn ở cuộc thi. Cô viết: "Hôm trước khi ngồi trên máy bay về TP HCM, lòng mình bỗng thấy khá là buồn khi nhớ lại những kỷ niệm với các bạn. Trước đó, buổi tối khi dọn hành lý về đứa thì kéo vali lại, vứt đồ lung tung, ngăn cản không cho mình dọn dẹp đi về. Rồi 2 đứa cùng phòng thì khóc, "năn nỉ" không cho mình về nữa. Lần đầu tiên, mình cảm nhận tình cảm từ các bạn thật sự... ...Chính vì điều đó làm cho mình thấy mình rất may mắn, may mắn vì nhờ cuộc thi mà mình có thêm 37 người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất trong thanh xuân của mình. Biết ơn và trân trọng tình cảm của mọi người lắm", Xuân Mai bày tỏ. Xuân Mai rời cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trước thềm chung kết diễn ra vào giữa tháng 8. Ban tổ chức chia sẻ, hiện tại, Xuân Mai không còn là thí sinh của cuộc thi nhưng chương trình sẽ luôn nhớ đến cô và mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô trong tương lai. Ban tổ chức tin rằng, bằng sự tài giỏi của Xuân Mai, cô sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Xem video "Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015". Nguồn Sen Vàng

Fanpage cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vừa đăng tải thông tin Lương Hồng Xuân Mai rút khỏi sân chơi nhan sắc với lý do cá nhân. Xuân Mai rời cuộc thi với thành tích top 38. Từ khi bước chân vào cuộc thi, người đẹp được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện. Xuân Mai sinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt còn bà nội là người Nhật. Cô cao 1m73, có số đo 3 vòng 80–60–94 cm. Nụ cười tỏa nắng và má lúm đồng tiền duyên dáng là những nét thu hút của chân dài sinh năm 1999. Xuân Mai cho biết, cô rất tiếc khi rời cuộc thi. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã cho cô cơ hội vào đến chung kết để cô có được những trải nghiệm, kinh nghiệm học hỏi từ cuộc thi với một người mà vốn dĩ "thi hoa hậu" chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ. Xuân Mai chia sẻ về tình bạn ở cuộc thi. Cô viết: "Hôm trước khi ngồi trên máy bay về TP HCM, lòng mình bỗng thấy khá là buồn khi nhớ lại những kỷ niệm với các bạn. Trước đó, buổi tối khi dọn hành lý về đứa thì kéo vali lại, vứt đồ lung tung, ngăn cản không cho mình dọn dẹp đi về. Rồi 2 đứa cùng phòng thì khóc, "năn nỉ" không cho mình về nữa. Lần đầu tiên, mình cảm nhận tình cảm từ các bạn thật sự... ...Chính vì điều đó làm cho mình thấy mình rất may mắn, may mắn vì nhờ cuộc thi mà mình có thêm 37 người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất trong thanh xuân của mình. Biết ơn và trân trọng tình cảm của mọi người lắm", Xuân Mai bày tỏ. Xuân Mai rời cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trước thềm chung kết diễn ra vào giữa tháng 8. Ban tổ chức chia sẻ, hiện tại, Xuân Mai không còn là thí sinh của cuộc thi nhưng chương trình sẽ luôn nhớ đến cô và mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô trong tương lai. Ban tổ chức tin rằng, bằng sự tài giỏi của Xuân Mai , cô sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Xem video "Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015". Nguồn Sen Vàng