Đọ sắc Nam Em và dàn mỹ nhân vào thẳng top 20 Miss World Vietnam

Nam Em là một trong những thí sinh gây chú ý nhất của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV Nam Em có chỉ số hình thể: cao 1m72, số đo ba vòng 85-60-90cm. Ảnh: FBNV Nguyễn Thùy Linh là đối thủ đáng gờm của Nam Em. Mới đây, cô vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2022 nhờ giành giải Người đẹp bản lĩnh. Ảnh: FBNV Thùy Linh có chiều cao 1m74, số đo ba vòng 85-62-90cm. Ảnh: FBNV Với giải Người đẹp thời trang, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng giành được tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc có chiều cao “khủng” (1m85). Số đo ba vòng của cô là 87-63-98cm. Ảnh: FBNV Huỳnh Nguyễn Mai Phương chiến thắng giải Người đẹp Tài năng. Nhờ vậy, cô vào thẳng top 20. Ảnh: FBNV Mai Phương cao 1m7, sở hữu số đo ba vòng 77-62-90cm. Ảnh: FBNV Cũng vào thẳng top 20, Nguyễn Thị Phương Linh là thí sinh giành giải Người đẹp Du lịch. Ảnh: FBNV Phương Linh cao 1m76, có số đo ba vòng gợi cảm. Ảnh: FBNV Nguyễn Khánh My có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 83-65-92cm. Ảnh: FBNV Khánh My thắng giải Người đẹp biển nên giành vé vào top 20 chung cuộc. Ảnh: FBNV Phan Lê Hoàng An có chiều cao 1m7 cùng số đo ba vòng 82-59-93cm. Ảnh: FBNV Hoàng An đoạt giải Người đẹp thể thao. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV

