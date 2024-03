Á hậu Tường San xinh đẹp rạng ngời trong bộ ảnh thời trang mới

Á hậu Tường San vừa trình làng bộ ảnh thời trang mới. Trong bộ ảnh nàng á hậu diện những thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng, hiện đại. Tường San cũng hé lộ bí kíp mặc đẹp, bắt kịp xu hướng thời trang của mùa Xuân Hè năm nay. Một trong những phong cách thời trang được đánh giá cao đó chính là phối áo blazer cùng quần short. Đến nay, xu hướng này tiếp tục tạo nên cơn sốt tại các sàn diễn không chỉ quốc tế mà còn tại Việt Nam. Sự mát mẻ, năng động của quần short kết hợp cùng nét thanh lịch, cá tính của áo blazer chính là nét đối lập khiến thiết kế này thu hút. Áo blazer là thiết kế hoàn hảo dành cho các cô nàng công sở. Trang phục trẻ trung, cá tính nhưng vẫn giữ được nét lịch sự, duyên dáng. Không chỉ riêng quần short mà chân váy ngắn cũng là một lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp cùng áo blazer để tạo nên nét đẹp thanh lịch, năng động. Áo croptop luôn là một xu hướng đang thu hút sự chú ý của những người yêu thời trang. Trong ảnh, nàng hậu khoe vòng eo thon thả cùng áo croptop vô cùng trendy. Kết hợp cùng chiếc chân váy họa tiết mang đến cho Tường San một diện mạo ngọt ngào, tươi mới. Đầm in họa tiết nét vẽ tay là một trong những item mang đến sự độc đáo, thu hút. Trong ảnh, Tường San diện chiếc đầm trắng thanh khiết với họa tiết in hoa nổi bật. Chi tiết bất đối xứng ở phần cổ tạo nên điểm nhấn của chiếc đầm. Nàng á hậu cũng thu hút mọi ánh nhìn khi diện lên mình chiếc đầm đen đầy sang trọng. Họa tiết in hoa tinh tế và nổi bật giúp cô nàng tự tin khoe sắc rực rỡ. Những gam màu pastel ngọt ngào cũng được xem là một trong những “nàng thơ màu sắc” được các nhà mốt yêu thích khi mở màn cho các bộ sưu tập Xuân Hè. Các thiết kế mang gam màu này vừa thể hiện được sự nữ tính, ngọt ngào lại vừa đem lại một năng lượng tươi mới. Ngập tràn năng lượng trong set đầm thiết kế với sắc cam ngọt ngào. Á hậu Tường San đẹp tựa như một bông hoa rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh bình minh. Một thiết kế đầm xếp ly dáng xòe, tạo điểm nhấn ở vòng eo bằng chi tiết xếp nếp vải thủ công kết hợp với sắc hồng đào xinh xắn giúp cô nàng trông như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Các nàng công sở hiện đại chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp hoàn hảo của áo kiểu và chân váy. Mang nét đẹp hiện đại, trẻ trung với sự tinh tế trong thiết kế, các dáng áo kiểu trở thành lựa chọn hoàn hảo cho phái nữ từ mùa xuân chuyển sang mùa hè. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng khi mặc, mẫu áo này còn đóng vai trò như một “chiếc chìa khóa” giúp phái nữ thể hiện sự thanh lịch và duyên dáng. Tường San diện sơ mi cổ vest kết hợp cùng chân váy chữ A trẻ trung. Gam màu trắng thanh nhã khéo léo hack tuổi giúp cô nàng thêm tươi trẻ. Một chút cổ điển làm tăng thêm sức hấp dẫn của các tín đồ thời trang đam mê vẻ đẹp thanh lịch được thể hiện qua set áo vest kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ nhàng. Á hậu Tường San chuyển tải trọn vẹn tinh thần lãng mạn, sang trọng và vẻ đẹp tinh tế của các thiết kế trong bộ sưu tập The Flow Xuân Hè 2024.Xem video "Á hậu Tường San tiết lộ thần tượng Tăng Thanh Hà, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn Vietnamnet

