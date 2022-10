Phương Nga đẹp nuột nà tình tứ cùng Bình An trên xe mô tô

Phương Nga - Bình An thực hiện không ít bộ ảnh cưới. Mới đây, đôi uyên ương hé lộ bộ ảnh tạo dáng trên mô tô. Mô tô là niềm đam mê của Bình An. Á hậu Phương Nga diện váy cưới ngắn bó sát khoe vóc dáng gợi cảm. Vẻ quyến rũ, cá tính của nàng á hậu khiến nhiều người khó rời mắt. Người đẹp sinh năm 1998 lên xe hoa với mối tình đầu. Trước đám cưới, Phương Nga và Bình An đã chuẩn bị không gian sống sang trọng. Cả hai lựa chọn một căn hộ chung cư. Cô dâu lên ý tưởng thiết kế và mua sắm cho căn hộ. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Phương Nga cho biết, để bước vào cuộc sống hôn nhân, cô chỉ biết chuẩn bị một tâm lý vững vàng, tất cả tình yêu thương để cùng Bình An vượt qua những khó khăn, thay đổi. "Tôi hy vọng, trong tương lai khi về chung một nhà, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi", Phương Nga tâm sự. Lấy chồng ở tuổi 24, nàng á hậu cho biết, cô cảm thấy năm nay là một năm đẹp để có thể thực hiện những dự định lớn trong đời. Cô nói: "Rất nhiều người ở lứa tuổi của tôi lựa chọn kết hôn. Tôi cũng quan niệm, theo chồng không có nghĩa là phải bỏ cuộc chơi. Nếu lấy An, tôi sẽ rủ anh ấy đi chơi cùng".Đám cưới của Phương Nga sẽ diễn ra vào ngày 21/10. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục sắc màu, trừ màu trắng. Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Phương Nga - Bình An thực hiện không ít bộ ảnh cưới. Mới đây, đôi uyên ương hé lộ bộ ảnh tạo dáng trên mô tô. Mô tô là niềm đam mê của Bình An. Á hậu Phương Nga diện váy cưới ngắn bó sát khoe vóc dáng gợi cảm. Vẻ quyến rũ, cá tính của nàng á hậu khiến nhiều người khó rời mắt. Người đẹp sinh năm 1998 lên xe hoa với mối tình đầu. Trước đám cưới, Phương Nga và Bình An đã chuẩn bị không gian sống sang trọng. Cả hai lựa chọn một căn hộ chung cư. Cô dâu lên ý tưởng thiết kế và mua sắm cho căn hộ. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Phương Nga cho biết, để bước vào cuộc sống hôn nhân, cô chỉ biết chuẩn bị một tâm lý vững vàng, tất cả tình yêu thương để cùng Bình An vượt qua những khó khăn, thay đổi. "Tôi hy vọng, trong tương lai khi về chung một nhà, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi", Phương Nga tâm sự. Lấy chồng ở tuổi 24, nàng á hậu cho biết, cô cảm thấy năm nay là một năm đẹp để có thể thực hiện những dự định lớn trong đời. Cô nói: "Rất nhiều người ở lứa tuổi của tôi lựa chọn kết hôn. Tôi cũng quan niệm, theo chồng không có nghĩa là phải bỏ cuộc chơi. Nếu lấy An, tôi sẽ rủ anh ấy đi chơi cùng". Đám cưới của Phương Nga sẽ diễn ra vào ngày 21/10. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục sắc màu, trừ màu trắng. Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam