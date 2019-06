7 cảnh hôn mãnh liệt như muốn nuốt bạn diễn của các sao nam

Kim Jae Wook: Bộ phim truyền hình Her Private Life không được đánh giá cao về mặt nội dung. Bù lại, màn tương tác giữa Kim Jae Wook và Park Min Young là điểm sáng thu hút khán giả. Những cảnh hôn gợi cảm và nóng bỏng giữa hai diễn viên buộc người xem phải nán lại màn hình để cảm nhận tình yêu của họ. Vào vai Ryan Gold, Kim Jae Wook đã chứng tỏ kỹ năng hôn điêu luyện như “nuốt” bạn diễn của mình. Ji Chang Wook: Nổi lên từ siêu phẩm truyền hình Hoàng hậu Ki ra mắt cách đây 5 năm, đến nay, Ji Chang Wook đã là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn. Khả năng nhập vai đa dạng và linh hoạt là điểm mạnh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Không chỉ thể hiện tốt những phân cảnh hành động gay cấn, mỹ nam 32 tuổi có thể khơi gợi cảm xúc của khán giả thông qua những màn "khóa môi" lãng mạn. Trong Suspicious Partner, anh và bạn diễn Nam Ji Hyun đã chinh phục người xem bằng những nụ hôn sâu, mãnh liệt và cháy bỏng. Yoon Shi Yoon: Ngôi sao của phim sitcom Gia đình là số 1 luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Anh cũng là ứng cử viên sáng giá cho danh sách những sao nam sở hữu nhiều cảnh hôn đẹp nhất trên màn ảnh Hàn. Trong Flower, I am, nụ hôn cháy bỏng giữa Yoon Shi Yoon và bạn diễn Lee Ji Ah đã khiến không ít khán giả rung động. Nam diễn viên còn có cơ hội phô diễn kỹ năng hôn “thần sầu” của mình qua nhiều phân cảnh mùi mẫn với bạn diễn Lee Yoo Young trong bộ phim Your Honor. Lee Min Ki: Cốt truyện chân thực và sâu sắc là "thỏi nam châm" hút người xem của bộ phim Because This Is My First Life. Ở tác phẩm này, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn "khóa môi" đẹp giữa nam diễn viên Lee Min Ki và bạn diễn Jung So Min. Sang đến bộ phim Beauty Inside, Lee Min Ki tiếp tục gây ấn tượng với những cảnh hôn lãng mạn, nóng bỏng với bạn diễn Seo Hyun Jin. Park Hyung Sik: Quyết định lấn sân diễn xuất đã thay đổi sự nghiệp và cuộc đời của Park Hyung Sik. Từ một thần tượng kém nổi thuộc nhóm nhạc ZE:A, nam diễn viên đã thu về một lượng người hâm mộ khổng lồ sau thành công của các tác phẩm truyền hình mà anh tham gia. Không chỉ nhập vai tự nhiên, Park Hyung Sik còn rất nhập tâm trong nhiều phân cảnh lãng mạn. Màn tung hứng giữa anh và Park Bo Young trong bộ phim Strong Woman Do Bong Soon đã khiến khán giả xiêu lòng. Cảnh hôn giữa hai diễn viên mang đến cảm giác vừa đáng yêu vừa nóng bỏng. Eric Mun: Danh sách những cảnh hôn đẹp nhất màn ảnh Hàn sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi những màn khóa môi của Eric Mun trong bộ phim Another Oh Hae Young. Những phân đoạn mùi mẫn giữa nam diễn viên và bạn diễn Seo Hyun Jin có thể khiến khán giả phải đỏ mặt vì độ táo bạo của nó. Cả hai đã nhập vai một cách “mượt mà” và tỏ ra ăn ý trong những khoảnh khắc thân mật như trên. Jo In Sung: Đây là cái tên không thể thiếu mỗi khi người hâm mộ nhắc đến những sao nam hôn giỏi nhất trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Trong bất cứ bộ phim nào, Jo In Sung cũng khiến người xem phải ngượng ngùng khi chứng kiến những cảnh hôn như “nuốt” bạn diễn của anh. Màn "khóa môi" đáng nhớ nhất của Jo In Sung nằm trong bộ phim It’s Okay, That’s Love. Anh và nữ diễn viên xinh đẹp Gong Hyo Jin đã thực hiện một cảnh hôn dưới thác nước, trong khi quần áo của cả hai đều ướt sũng. Người xem có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà hai nhân vật dành cho nhau thông qua nụ hôn nóng bỏng đó.

Kim Jae Wook: Bộ phim truyền hình Her Private Life không được đánh giá cao về mặt nội dung. Bù lại, màn tương tác giữa Kim Jae Wook và Park Min Young là điểm sáng thu hút khán giả. Những cảnh hôn gợi cảm và nóng bỏng giữa hai diễn viên buộc người xem phải nán lại màn hình để cảm nhận tình yêu của họ. Vào vai Ryan Gold, Kim Jae Wook đã chứng tỏ kỹ năng hôn điêu luyện như “nuốt” bạn diễn của mình. Ji Chang Wook: Nổi lên từ siêu phẩm truyền hình Hoàng hậu Ki ra mắt cách đây 5 năm, đến nay, Ji Chang Wook đã là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn. Khả năng nhập vai đa dạng và linh hoạt là điểm mạnh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Không chỉ thể hiện tốt những phân cảnh hành động gay cấn, mỹ nam 32 tuổi có thể khơi gợi cảm xúc của khán giả thông qua những màn "khóa môi" lãng mạn. Trong Suspicious Partner, anh và bạn diễn Nam Ji Hyun đã chinh phục người xem bằng những nụ hôn sâu, mãnh liệt và cháy bỏng. Yoon Shi Yoon: Ngôi sao của phim sitcom Gia đình là số 1 luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Anh cũng là ứng cử viên sáng giá cho danh sách những sao nam sở hữu nhiều cảnh hôn đẹp nhất trên màn ảnh Hàn. Trong Flower, I am, nụ hôn cháy bỏng giữa Yoon Shi Yoon và bạn diễn Lee Ji Ah đã khiến không ít khán giả rung động. Nam diễn viên còn có cơ hội phô diễn kỹ năng hôn “thần sầu” của mình qua nhiều phân cảnh mùi mẫn với bạn diễn Lee Yoo Young trong bộ phim Your Honor. Lee Min Ki: Cốt truyện chân thực và sâu sắc là "thỏi nam châm" hút người xem của bộ phim Because This Is My First Life. Ở tác phẩm này, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn "khóa môi" đẹp giữa nam diễn viên Lee Min Ki và bạn diễn Jung So Min. Sang đến bộ phim Beauty Inside, Lee Min Ki tiếp tục gây ấn tượng với những cảnh hôn lãng mạn, nóng bỏng với bạn diễn Seo Hyun Jin. Park Hyung Sik: Quyết định lấn sân diễn xuất đã thay đổi sự nghiệp và cuộc đời của Park Hyung Sik. Từ một thần tượng kém nổi thuộc nhóm nhạc ZE:A, nam diễn viên đã thu về một lượng người hâm mộ khổng lồ sau thành công của các tác phẩm truyền hình mà anh tham gia. Không chỉ nhập vai tự nhiên, Park Hyung Sik còn rất nhập tâm trong nhiều phân cảnh lãng mạn. Màn tung hứng giữa anh và Park Bo Young trong bộ phim Strong Woman Do Bong Soon đã khiến khán giả xiêu lòng. Cảnh hôn giữa hai diễn viên mang đến cảm giác vừa đáng yêu vừa nóng bỏng. Eric Mun: Danh sách những cảnh hôn đẹp nhất màn ảnh Hàn sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi những màn khóa môi của Eric Mun trong bộ phim Another Oh Hae Young. Những phân đoạn mùi mẫn giữa nam diễn viên và bạn diễn Seo Hyun Jin có thể khiến khán giả phải đỏ mặt vì độ táo bạo của nó. Cả hai đã nhập vai một cách “mượt mà” và tỏ ra ăn ý trong những khoảnh khắc thân mật như trên. Jo In Sung: Đây là cái tên không thể thiếu mỗi khi người hâm mộ nhắc đến những sao nam hôn giỏi nhất trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Trong bất cứ bộ phim nào, Jo In Sung cũng khiến người xem phải ngượng ngùng khi chứng kiến những cảnh hôn như “nuốt” bạn diễn của anh. Màn "khóa môi" đáng nhớ nhất của Jo In Sung nằm trong bộ phim It’s Okay, That’s Love. Anh và nữ diễn viên xinh đẹp Gong Hyo Jin đã thực hiện một cảnh hôn dưới thác nước, trong khi quần áo của cả hai đều ướt sũng. Người xem có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà hai nhân vật dành cho nhau thông qua nụ hôn nóng bỏng đó.