4 cặp mẹ con nổi tiếng Vbiz bởi phong cách thời trang sành điệu

Trong showbiz Việt, hai mẹ con Hồ Ngọc Hà và bà Ngọc Hương thu hút sự chú ý nhờ vào phong cách thời trang thời thượng. Trong những bức hình chung giữa 2 mẹ con, bà Ngọc Hương dù đã chạm ngưỡng U70 nhưng chẳng hề lép vế so với con gái. Cả hai luôn xuất hiện đồng điệu trong những thiết kế cao cấp, tôn lên vóc dáng và khí chất.Cặp mẹ con showbiz Việt nổi tiếng khác phải kể đến Doãn Hải My và mẹ ruột là Mai Đoàn. Ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng mẹ của Doãn Hải My sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng phong cách thời trang thời thượng không khác gì con gái. Phong cách thời trang thời thượng cũng giúp mẹ của Doãn Hải My trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cặp mẹ con được nhớ tới với hình ảnh xa hoa bậc nhất là Tiên Nguyễn và bà Thủy Tiên. Tiên Nguyễn và mẹ ruột sở hữu gu thời trang sang chảnh đồng điệu. Nếu như bà Thủy Tiên ra dáng "quý phu nhân" thì Tiên Nguyễn lại đích thị là "tiểu thư tài phiệt" với loạt trang phục "đắt xắt ra miếng". "Nữ hoàng rich kid" Việt Nam Ngọc Thanh Tâm được biết đến với hình ảnh sang chảnh, kiêu sa cùng gu thời trang đẳng cấp. Mẹ của Ngọc Thanh Tâm sở hữu nhan sắc mặn mà, quý phái cùng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng. Cả hai thường xuyên diện những trang phục hàng hiệu đắt tiền, tôn lên vóc dáng và sự sang trọng.

