3 năm sang Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao?

Nữ ca sĩ Hương Tràm sang Mỹ du học vào năm 2019. Từ đó đến nay, mọi động thái của cô đều gây chú ý. Ảnh: FBNV Gần đây, Hương Tràm đăng tải loạt ảnh gợi cảm trong trang phục bodysuit ren. Ảnh: FBNV Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ lột xác về body sau 3 năm sống ở xứ cờ hoa. Ảnh: FBNV Dù không có chiều cao như người mẫu, Hương Tràm vẫn hút mắt nhờ body thon gọn, gợi cảm. Ảnh: FBNV Loạt ảnh táo bạo với bodysuit đen của Hương Tràm nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FBNV Trước đó, Hương Tràm khoe vẻ gợi cảm trong bodysuit dạng đồ bơi. Ảnh: Instagram Bodysuit giúp nữ ca sĩ tôn được vòng một đầy đặn. Ảnh: Instagram Phong cách thời trang của Hương Tràm ở Mỹ thất thường. Ảnh: FBNV Một số set trang phục bị chê không phù hợp với vóc dáng của Hương Tràm. Ảnh: FBNV Hương Tràm thường tự tay phối trang phục. Ảnh: FBNV Năm 2021, Hương Tràm bị soi gương mặt có nhiều nét khác lạ. Cụ thể cằm của cô nhọn, dài hơn trước, hai má sưng. Ảnh: Zing Trước nghi vấn dao kéo, phía nữ ca sĩ chia sẻ trên Zing: "Sự thay đổi có lẽ do cô ấy tăng cân. Thời gian trước dịch bệnh, Tràm chủ yếu ở nhà nên mập hơn xưa". Ảnh: FBNV Do bất ngờ đi Mỹ, Hương Tràm vướng tin đồn sang Mỹ sinh con. Trước nghi vấn này, nữ ca sĩ cho hay: "Tôi làm nghề 10 năm rồi. Là một người nghệ sĩ, chắc chắn ai cũng đối diện với tin đồn. Tôi quen với điều đó. Tin đồn mãi là tin đồn. Tôi không thích giải thích bằng câu chữ trên mạng xã hội mà bằng âm nhạc. Ở khía cạnh của người phụ nữ Á đông, có người đàn ông yêu thương, được làm mẹ, không việc gì tôi phải giấu giếm". Ảnh: FBNV Nhạc sĩ Tú Dưa –người bạn thân của Hương Tràm từng gián tiếp phủ nhận nghi vấn nữ ca sĩ có em bé. "Rất nhiều người có hỏi tôi là Tràm sang bên Mỹ để đẻ à. Tôi phì cười. Quý vị ơi! Vì những câu hỏi đó nên hai năm qua ngày nào em nó gọi facetime về là tôi cũng bảo em nó quay xuống bụng cho anh xem nào, xem bụng to không đã đẻ chưa. Tôi mắt kém, kèm nhèm nhìn cũng không biết rõ là bụng to hay bụng nhỏ. Những bức ảnh dưới đây là chụp đã hơn một năm lúc Tràm âm thầm về Việt Nam làm việc cùng tôi nhé, nom người vẫn thiếu nữ lắm... Tin hay không là tùy quý vị ạ", Tú Dưa cho hay. Ảnh: Dân Việt Xem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube/ Hương Tràm

