Giải mã 'năng lực' Công ty Nguyễn Duy qua hàng loạt gói chỉ định thầu sát giá

Ngày 14/01/2026, Ban quản lý dự án xã Phước Hữu (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng tuyến đường vào vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao khu vực Đồng Vua, thôn La Chữ. Đơn vị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nằm ở tính hiệu quả kinh tế của gói thầu này. Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 14/QĐ-BQLDA, gói thầu có giá (chưa có dự phòng) là 1.745.445.385 đồng. Giá trị chỉ định thầu dành cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy là 1.743.268.868 đồng. Có thể thấy, sau quá trình thương thảo và lựa chọn nhà thầu, số tiền ngân sách tiết kiệm được chỉ vỏn vẹn 2.176.517 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, đạt khoảng 0,12%. Trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước luôn cần được tối ưu hóa, một con số tiết kiệm quá khiêm tốn đặt ra nhiều dấu hỏi về việc khảo sát giá, lập dự toán.

Đi sâu phân tích hồ sơ năng lực của nhà thầu, những con số từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy bức tranh nhiều màu sắc. Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy (MST: 4500361918), có trụ sở tại số 85A Trần Quang Diệu, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc. Doanh nghiệp này sở hữu một bảng thành tích tham gia đấu thầu khá đồ sộ khi đã tham dự 34 gói thầu và trúng tới 24 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập lên tới hơn 23,7 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt là tỷ trọng các gói chỉ định thầu chiếm phần rất lớn trong tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu này, lên đến hơn 8,3 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này luôn neo ở mức rất cao là 95,58%. Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy là một cái tên quen thuộc tại địa phương, liên tục được các chủ đầu tư tín nhiệm qua các quyết định chỉ định thầu rút gọn. Trước khi trúng gói thầu tại xã Phước Hữu, nhà thầu này cũng vừa trúng thầu gói số 04 do Ban quản lý dự án xã Bác Ái Tây mời thầu và một gói thầu thi công xây lắp khác do Phòng Kinh tế xã Phước Hữu mời thầu.

Trụ sở UBND xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các dự án đầu tư công, đặc biệt qua hình thức chỉ định thầu với giá trúng sát giá dự toán, không tránh khỏi những băn khoăn về tính hiệu quả và minh bạch. Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu, dù qua hình thức đấu thầu rộng rãi hay chỉ định thầu, mục tiêu tối thượng vẫn là đảm bảo hiệu quả kinh tế, cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc lạm dụng chỉ định thầu rút gọn nếu thiếu đi sự đánh giá năng lực một cách khách quan có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân phân tích: "Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về việc cung cấp, đăng tải thông tin để tăng cường sự giám sát của xã hội. Một nhà thầu thường xuyên trúng chỉ định thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% thì các cơ quan thanh tra, kiểm toán hoàn toàn có cơ sở để đặt nghi vấn và cần thiết phải vào cuộc kiểm tra lại toàn bộ khâu lập, thẩm định giá dự toán ban đầu. Chỉ định thầu không có nghĩa là buông lỏng việc thương thảo giá".

Với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) kể từ 1/7/2025, nguồn lực phân bổ về cấp xã là rất lớn. Do đó, vai trò quản lý nguồn vốn của các Ban quản lý dự án xã cần được thắt chặt hơn bao giờ hết để tránh rủi ro gây chảy máu ngân sách. Câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm 0,12% tại gói thầu số 04 ở xã Phước Hữu là một ví dụ cụ thể, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.