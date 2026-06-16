Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã mặt nạ hình đầu lâu 500 tuổi liên quan tới thần chết của đế chế Aztec

Mặt nạ Mictlantecuhtli có hình đầu lâu được người Aztec tạo ra để sử dụng trong nghi lễ liên quan tới vị thần cai quản thế giới ngầm.

Tâm Anh (TH)

Chiếc mặt nạ nghi lễ hiếm hoi của đế chế Aztec này được chạm khắc từ gỗ cách đây hơn 500 năm để đại diện cho Mictlantecuhtli - thần chết và chúa tể của thế giới ngầm Mictlan. Vị thần này luôn được miêu tả với khuôn mặt hình đầu lâu. Thần Mictlantecuhtli dẫn lối cho linh hồn của những người chết anh dũng trong các trận chiến, lễ tế hoặc khi sinh nở, giúp họ vượt qua 9 tầng của thế giới ngầm để tới cõi vĩnh hằng.

Theo Bảo tàng Nghệ thuật Walters ở Baltimore - nơi lưu giữ chiếc mặt nạ Mictlantecuhtli trong bộ sưu tập, hiện vật bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo có kích thước 17,2 x 14 cm. Đôi mắt trũng sâu với con ngươi đen và chiếc mũi hình tam giác tạo khiến chiếc mặt nạ có vẻ ngoài giống hộp sọ người. Răng của thần Mictlantecuhtli được vẽ bằng những đường kẻ đen dọc và cả hai tai dường như đều được xỏ khuyên bởi vì vị thần này thường được miêu tả đeo đôi khuyên tai làm bằng xương người.

dieuuu-4.png
Mặt nạ Mictlantecuhtli có niên đại khoảng 500 năm tuổi của người Aztec. Ảnh: The Walters Art Museum / Gift of John Bourne, 2009 (CC0).

Mặt nạ là một phần quan trọng trong tôn giáo của người Aztec thời cổ đại. Trong một số nghi lễ, người ta sẽ đeo mặt nạ của các vị thần quan trọng, bao gồm cả những chiếc đầu lâu được chạm khắc tượng trưng cho cái chết, để biến mình thành những nhân vật siêu nhiên.

Theo Bảo tàng Nghệ thuật Walters, mặt nạ Mictlantecuhtli không có lỗ nào để đeo nên có lẽ được gắn vào cột hoặc tượng. Điều này khiến hiện vật trở thành một mặt nạ điêu khắc bằng gỗ hiếm hoi của người Aztec.

Mictlantecuhtli là một vị thần hùng mạnh trong đời sống tôn giáo của người Aztec. Vị thần này thường được mô tả cao ít nhất 1,8m và đeo một chiếc vòng cổ làm bằng nhãn cầu của người. Thần Mictlantecuhtli sẵn sàng xé xác những người chết bước vào thế giới ngầm Mictlan - nơi ông ngự trị. Theo nhà khảo cổ học danh dự Michael E. Smith tại Đại học bang Arizona, những người thờ phụng thần Mictlantecuhtli thậm chí còn thực hành tục ăn thịt người theo nghi lễ tại đền thờ của ông trong một số dịp đặc biệt.

Nhà khảo cổ học danh dự Karl Taube thuộc Đại học California, Riverside chia sẻ một trong những giai thoại liên quan đến thần Mictlantecuhtli là về sự xuất hiện của con người trên thế giới. Tương truyền, Quetzalcoatl - vị thần của người Aztec cai quản đất, nước và gió, phải xuống địa ngục để lấy lại hài cốt của tất cả tổ tiên đã khuất - những người đã bị biến thành cá bởi một trận lụt lớn. Thần Mictlantecuhtli đồng ý giao lại những thi hài đó nếu Quetzalcoatl có thể thổi một chiếc kèn làm từ vỏ ốc xà cừ khi ở thế giới ngầm.

Sau đó, thần Mictlantecuhtli đã đưa cho Quetzalcoatl một chiếc vỏ sò không có lỗ nhằm làm khó vị thần này. Tuy nhiên, Quetzalcoatl nhanh chóng chế tác vỏ sò đó thành một chiếc kèn và hoàn thành nhiệm vụ mà Mictlantecuhtli yêu cầu. Dù vô cùng tức giận nhưng Mictlantecuhtli vẫn phải làm theo lời hứa, trả lại thi hài của tổ tiên cho Quetzalcoatl.

Thần Quetzalcoatl mang những thi hài đó đến chỗ Cihuacoatl - nữ thần sinh sản. Tại đây, thần Cihuacoatl nghiền nát những bộ xương và đặt chúng vào một chiếc bình linh thiêng. Tất cả các vị thần Aztec tụ tập quanh chiếc bình và cho máu của họ vào bên trong rồi nhào nặn ra con người.

Truyền thuyết trên cho thấy thần Mictlantecuhtli không chỉ cai trị thế giới của người chết mà còn có mối liên hệ với sự tái sinh và phục sinh.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#Mặt nạ Mictlantecuhtli #đế chế Aztec #thần chết #thế giới ngầm

Bài liên quan

Kho tri thức

Tộc người nói ngôn ngữ độc đáo, từng xây dựng đế quốc Aztec hùng mạnh

Sinh sống ở các bang miền Trung và miền Nam Mexico, tộc người Nahua gìn giữ ngôn ngữ, tín ngưỡng và ký ức về nền văn minh Aztec rực rỡ.

Hậu duệ của nền văn minh Aztec. Người Nahua được xem là hậu duệ trực tiếp của các dân tộc nói tiếng Nahuatl từng xây dựng nên đế chế Aztec hùng mạnh trước khi người Tây Ban Nha chinh phục vào thế kỷ 16. Ảnh: wikimedia.org.
Hậu duệ của nền văn minh Aztec. Người Nahua được xem là hậu duệ trực tiếp của các dân tộc nói tiếng Nahuatl từng xây dựng nên đế chế Aztec hùng mạnh trước khi người Tây Ban Nha chinh phục vào thế kỷ 16. Ảnh: wikimedia.org.
Ngôn ngữ Nahuatl vẫn được sử dụng. Tiếng Nahuatl thuộc ngữ hệ Uto-Aztecan và hiện vẫn có hàng triệu người sử dụng tại Mexico. Nhiều từ tiếng Anh quen thuộc như “chocolate”, “tomato” hay “coyote” có nguồn gốc từ ngôn ngữ này. Ảnh: mexicolore.co.uk.
Ngôn ngữ Nahuatl vẫn được sử dụng. Tiếng Nahuatl thuộc ngữ hệ Uto-Aztecan và hiện vẫn có hàng triệu người sử dụng tại Mexico. Nhiều từ tiếng Anh quen thuộc như “chocolate”, “tomato” hay “coyote” có nguồn gốc từ ngôn ngữ này. Ảnh: mexicolore.co.uk.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi mộ hình tròn chứa 10 bộ hài cốt thời tiền Aztec gây sốc

Một ngôi mộ hình tròn thời tiền Aztec đã được phát hiện ở Mexico, với 10 bộ xương được sắp xếp tỉ mỉ thành một vòng tròn.

1-5862.png
Khi tiến hành khai quật tại một thành phố cổ ở Mexico, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa hình tròn quái lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
2-5587.png
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một ngôi mộ tập thể có hố chôn hình tròn. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn tháp sọ người tại ngôi đền cổ Aztec

Các nhà khảo cổ học đã khai quật 119 hộp sọ tại ngôi đền Aztec có từ thế kỷ 14 ở thành phố Mexico. Chúng là một phần của tháp sọ người đáng sợ.

hop-1.jpg
Năm 2017, các nhà nghiên cứu lần đầu phát hiện một tháp sọ người rùng rợn sau 2 năm tiến hành cuộc khai quật gần Templo Mayor - một trong những ngôi đền chính của Tenochtitlan, thủ đô của đế chế Aztec (ngày nay thuộc thành phố Mexico). Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
hop-2.jpg
Gần đây, các nhà khảo cổ khai quật thêm 119 hộp sọ người. Trước đó, họ đã tìm thấy một tòa tháp được xếp từ 484 hộp sọ, trải dài trên đường kính hơn 4,8m. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới