Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn tháp sọ người tại ngôi đền cổ Aztec

Kho tri thức

Bí ẩn tháp sọ người tại ngôi đền cổ Aztec

Các nhà khảo cổ học đã khai quật 119 hộp sọ tại ngôi đền Aztec có từ thế kỷ 14 ở thành phố Mexico. Chúng là một phần của tháp sọ người đáng sợ.

Tâm Anh (theo ATI)
Năm 2017, các nhà nghiên cứu lần đầu phát hiện một tháp sọ người rùng rợn sau 2 năm tiến hành cuộc khai quật gần Templo Mayor - một trong những ngôi đền chính của Tenochtitlan, thủ đô của đế chế Aztec (ngày nay thuộc thành phố Mexico). Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Năm 2017, các nhà nghiên cứu lần đầu phát hiện một tháp sọ người rùng rợn sau 2 năm tiến hành cuộc khai quật gần Templo Mayor - một trong những ngôi đền chính của Tenochtitlan, thủ đô của đế chế Aztec (ngày nay thuộc thành phố Mexico). Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Gần đây, các nhà khảo cổ khai quật thêm 119 hộp sọ người. Trước đó, họ đã tìm thấy một tòa tháp được xếp từ 484 hộp sọ, trải dài trên đường kính hơn 4,8m. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Gần đây, các nhà khảo cổ khai quật thêm 119 hộp sọ người. Trước đó, họ đã tìm thấy một tòa tháp được xếp từ 484 hộp sọ, trải dài trên đường kính hơn 4,8m. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Phát hiện mới nhất này được thực hiện ở phía đông Huey Tzompantli - cấu trúc gồm hàng loạt hộp sọ của đàn ông, phụ nữ và trẻ em từng khiến những đoàn chinh phạt từ Tây Ban Nha khiếp sợ khi chiếm thành phố Tenochtitlan năm 1521. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Phát hiện mới nhất này được thực hiện ở phía đông Huey Tzompantli - cấu trúc gồm hàng loạt hộp sọ của đàn ông, phụ nữ và trẻ em từng khiến những đoàn chinh phạt từ Tây Ban Nha khiếp sợ khi chiếm thành phố Tenochtitlan năm 1521. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Đến nay, các chuyên gia đã khai quật được tổng cộng 603 hộp sọ người thuộc cấu trúc Huey Tzompantli của người Aztec. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Đến nay, các chuyên gia đã khai quật được tổng cộng 603 hộp sọ người thuộc cấu trúc Huey Tzompantli của người Aztec. Ảnh: National Institute of Anthropology and History (INAH).
Huey Tzompantli có cấu trúc hình trụ, nằm gần ngôi đền Templo Mayor khiến các chuyên gia kinh ngạc. Việc tìm thấy tháp sọ người này được đánh giá là một trong những phát hiện khảo cổ ấn tượng nhất trong những năm gần đây ở Mexico. Ảnh: PAU-INAH.
Huey Tzompantli có cấu trúc hình trụ, nằm gần ngôi đền Templo Mayor khiến các chuyên gia kinh ngạc. Việc tìm thấy tháp sọ người này được đánh giá là một trong những phát hiện khảo cổ ấn tượng nhất trong những năm gần đây ở Mexico. Ảnh: PAU-INAH.
Kể từ khi phát hiện Huey Tzompantli, các nhà nghiên cứu đã cần mẫn kiểm tra, phân tích các hộp sọ và xác định được 3 giai đoạn xây dựng riêng biệt của tòa tháp, từ khoảng năm 1486 đến năm 1502. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Kể từ khi phát hiện Huey Tzompantli, các nhà nghiên cứu đã cần mẫn kiểm tra, phân tích các hộp sọ và xác định được 3 giai đoạn xây dựng riêng biệt của tòa tháp, từ khoảng năm 1486 đến năm 1502. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Gần 500 hộp sọ được tìm thấy ở Huey Tzompantli giúp các nhà khoa học có thêm bằng chứng về tập tục hiến tế người của đế chế Aztec. Ảnh: Wolfgang Sauber-Praca własna/cc by-sa 3.0.
Gần 500 hộp sọ được tìm thấy ở Huey Tzompantli giúp các nhà khoa học có thêm bằng chứng về tập tục hiến tế người của đế chế Aztec. Ảnh: Wolfgang Sauber-Praca własna/cc by-sa 3.0.
Theo quan điểm của người Aztec, những cá nhân được đem hiến tế trở thành món quà dâng lên cho các vị thần, thậm chí là hiện thân của chính các vị thần. Ảnh: CatmenGata/cc by-sa 3.0.
Theo quan điểm của người Aztec, những cá nhân được đem hiến tế trở thành món quà dâng lên cho các vị thần, thậm chí là hiện thân của chính các vị thần. Ảnh: CatmenGata/cc by-sa 3.0.
Người ta tin rằng vị thần cai quản khu vực này là thần mặt trời, chiến tranh và hiến tế người của người Aztec. Huey Tzompantli được đặt ở góc nhà nguyện của Huitzilopochtli, vị thần bảo trợ cho thủ đô Tenochtitlan của người Aztec. Ảnh: mexicocity.cdmx.gob.mx.
Người ta tin rằng vị thần cai quản khu vực này là thần mặt trời, chiến tranh và hiến tế người của người Aztec. Huey Tzompantli được đặt ở góc nhà nguyện của Huitzilopochtli, vị thần bảo trợ cho thủ đô Tenochtitlan của người Aztec. Ảnh: mexicocity.cdmx.gob.mx.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#Tháp sọ người Aztec #Khai quật đền Templo Mayor #Di tích Huey Tzompantli #Lịch sử đế chế Aztec #Phát hiện khảo cổ ấn tượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT