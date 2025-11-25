Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Giải mã các bên mời thầu "ruột" và đối tác "quen mặt" của Kỹ thuật Hải Anh [Kỳ 3]

Kỹ thuật Hải Anh có tần suất đấu thầu dày đặc tại 4 BMT lớn, trúng 38 gói. Đáng chú ý, Cty Neway Group vừa là đối thủ "truyền thống", vừa là đối tác liên danh.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) hình thành một mạng lưới quan hệ rõ nét với các bên mời thầu (BMT) trong ngành điện và các nhà thầu khác.

4 bên mời thầu "ruột" trúng 38 gói thầu

Dù tham gia đấu thầu tại bên mời thầu khác nhau, Kỹ thuật Hải Anh đặc biệt tập trung vào một số bên mời thầu thuộc lĩnh vực nhiệt điện, điện lực dầu khí. Chỉ riêng 4 bên mời thầu "quen mặt" nhất đã chiếm 110 gói thầu Kỹ thuật Hải Anh tham gia (gần 30% tổng số gói) và 38 gói trúng (gần 32% tổng số gói trúng).

  1. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Đây là bên mời thầu Kỹ thuật Hải Anh tham gia nhiều nhất với 35 gói thầu. Nhà thầu này đã trúng 15 gói (tỷ lệ trúng 42,8%), tổng giá trị 77.338.768.367 đồng.
  2. Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: Kỹ thuật Hải Anh tham gia 30 gói, trúng 10 gói (tỷ lệ trúng 33,3%), tổng giá trị 40.853.881.200 đồng.
  3. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần: Tham gia 23 gói, trúng 7 gói (tỷ lệ trúng 30,4%), tổng giá trị 43.153.686.440 đồng.
  4. Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tham gia 22 gói, trúng 6 gói (tỷ lệ trúng 27,2%), tổng giá trị 31.126.733.342 đồng.

Tần suất tham gia và trúng thầu dày đặc tại nhóm các bên mời thầu này cho thấy Kỹ thuật Hải Anh đã xây dựng được vị thế là nhà thầu "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện.

screen-shot-2025-11-24-at-155715.png
Theo website Hải Anh

Mối quan hệ "đối thủ - đối tác" phức tạp

Bên cạnh quan hệ với bên mời thầu, dữ liệu cũng cho thấy các mối liên hệ thú vị với các nhà thầu khác, cả trong vai trò liên danh và đối thủ cạnh tranh.

Kỹ thuật Hải Anh đã từng liên danh với 31 nhà thầu khác trong 40 gói thầu, thắng 18 gói. Đối tác liên danh thường xuyên nhất là Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hải Minh, đã liên danh 8 gói, trúng 5 và trượt 2 .

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH Neway Group.

Trong vai trò đối thủ, Kỹ thuật Hải Anh và Neway Group đã "chạm trán" nhau trong 70 gói thầu. Kết quả đối đầu này, Kỹ thuật Hải Anh thắng 30 lần, trong khi Neway Group thắng 11 lần; 4 gói chưa có kết quả và 1 gói đã huỷ. Neway Group là đối thủ Kỹ thuật Hải Anh gặp nhiều nhất trên sàn đấu thầu.

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh "truyền thống", Kỹ thuật Hải Anh và Neway Group cũng hợp tác trong vai trò đối tác liên danh. Hai công ty này đã liên danh 4 gói, trúng 2 và trượt 2.

Đáng chú ý, cả 2 gói trúng thầu của liên danh này đều diễn ra trong năm 2025. Cụ thể:

  • Ngày 06/01/2025, Liên danh Neway - Hải Anh (Kỹ thuật Hải Anh là liên danh phụ) trúng "Gói thầu 05MSHH-SCL-2025: Cung cấp vòng bi cho máy nghiền..." tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, giá trúng 7.989.678.000 đồng.
  • Ngày 02/01/2025, Liên danh Neway - Hải Anh (Kỹ thuật Hải Anh là liên danh phụ) trúng gói "Cung cấp động cơ quạt tải bột" tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, giá trúng 1.885.291.200 đồng.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Hiện tượng các nhà thầu vừa cạnh tranh, vừa liên danh với nhau không hiếm, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu nơi mỗi nhà thầu có một thế mạnh riêng về thiết bị. Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15) không cấm điều này. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc này không dẫn đến các hành vi bị cấm tại Điều 17, đặc biệt là các hành vi thông thầu, dàn xếp, phân chia thị trường, làm mất đi tính cạnh tranh thực chất của gói thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh trong các gói thầu Kỹ thuật Hải Anh: Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 12,35%

#Quan hệ nhà thầu và mời thầu #Mạng lưới liên danh trong đấu thầu #Tham gia và trúng thầu lĩnh vực điện #Mối quan hệ đối thủ và hợp tác #Tác động của liên danh trong cạnh tranh #Chính sách và giám sát đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Kỹ thuật Hải Anh năm 2025: Tỷ lệ trượt thầu 54,2% nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Dù trúng 17 gói thầu năm 2025, Kỹ thuật Hải Anh cũng ghi nhận 32 gói thầu trượt. Tỷ lệ trượt thầu cao đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực tế.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh 17 gói thầu trúng trong năm 2025 như đã phân tích ở kỳ 1, bức tranh đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) còn có một mảng màu đối lập đáng chú ý.

Tỷ lệ trượt cao hơn tỷ lệ trúng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Kỹ thuật Hải Anh trúng thầu ngành điện: Góc nhìn từ hồ sơ [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh ghi nhận lịch sử trúng 120 gói thầu, tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu tại các đơn vị ngành điện.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu cung cấp hàng hóa, thiết bị kỹ thuật cho ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là lĩnh vực điện lực, luôn đòi hỏi các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu. Trong số các doanh nghiệp hoạt động tích cực ở lĩnh vực này, dữ liệu ghi nhận Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) là một tên tuổi đáng chú ý.

"Lão làng" trúng thầu ngành điện

Xem chi tiết

Bạn đọc

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

Vượt qua 4 đối thủ cạnh tranh nhờ mức giá "sát ván", Công ty Phúc An vừa được PV Power NT2 lựa chọn cung cấp loạt vật tư kỹ thuật (Evoqua, Velan...) với mức giảm giá lên tới gần 1,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục này bên cạnh hiệu quả kinh tế cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác lập dự toán ban đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/11/2025, ông Ngô Đức Nhân - Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) đã ký Quyết định số 694/QĐ-CPNT2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý tồn tại bất thường đợt 3 năm 2025".

Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự toán chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc An (Công ty Phúc An), có địa chỉ tại TP HCM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới