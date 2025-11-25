Giải mã các bên mời thầu "ruột" và đối tác "quen mặt" của Kỹ thuật Hải Anh [Kỳ 3]

Kỹ thuật Hải Anh có tần suất đấu thầu dày đặc tại 4 BMT lớn, trúng 38 gói. Đáng chú ý, Cty Neway Group vừa là đối thủ "truyền thống", vừa là đối tác liên danh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) hình thành một mạng lưới quan hệ rõ nét với các bên mời thầu (BMT) trong ngành điện và các nhà thầu khác.

4 bên mời thầu "ruột" trúng 38 gói thầu

Dù tham gia đấu thầu tại bên mời thầu khác nhau, Kỹ thuật Hải Anh đặc biệt tập trung vào một số bên mời thầu thuộc lĩnh vực nhiệt điện, điện lực dầu khí. Chỉ riêng 4 bên mời thầu "quen mặt" nhất đã chiếm 110 gói thầu Kỹ thuật Hải Anh tham gia (gần 30% tổng số gói) và 38 gói trúng (gần 32% tổng số gói trúng).

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Đây là bên mời thầu Kỹ thuật Hải Anh tham gia nhiều nhất với 35 gói thầu. Nhà thầu này đã trúng 15 gói (tỷ lệ trúng 42,8%), tổng giá trị 77.338.768.367 đồng. Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: Kỹ thuật Hải Anh tham gia 30 gói, trúng 10 gói (tỷ lệ trúng 33,3%), tổng giá trị 40.853.881.200 đồng. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần: Tham gia 23 gói, trúng 7 gói (tỷ lệ trúng 30,4%), tổng giá trị 43.153.686.440 đồng. Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tham gia 22 gói, trúng 6 gói (tỷ lệ trúng 27,2%), tổng giá trị 31.126.733.342 đồng.

Tần suất tham gia và trúng thầu dày đặc tại nhóm các bên mời thầu này cho thấy Kỹ thuật Hải Anh đã xây dựng được vị thế là nhà thầu "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện.

Mối quan hệ "đối thủ - đối tác" phức tạp

Bên cạnh quan hệ với bên mời thầu, dữ liệu cũng cho thấy các mối liên hệ thú vị với các nhà thầu khác, cả trong vai trò liên danh và đối thủ cạnh tranh.

Kỹ thuật Hải Anh đã từng liên danh với 31 nhà thầu khác trong 40 gói thầu, thắng 18 gói. Đối tác liên danh thường xuyên nhất là Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hải Minh, đã liên danh 8 gói, trúng 5 và trượt 2 .

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH Neway Group.

Trong vai trò đối thủ, Kỹ thuật Hải Anh và Neway Group đã "chạm trán" nhau trong 70 gói thầu. Kết quả đối đầu này, Kỹ thuật Hải Anh thắng 30 lần, trong khi Neway Group thắng 11 lần; 4 gói chưa có kết quả và 1 gói đã huỷ. Neway Group là đối thủ Kỹ thuật Hải Anh gặp nhiều nhất trên sàn đấu thầu.

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh "truyền thống", Kỹ thuật Hải Anh và Neway Group cũng hợp tác trong vai trò đối tác liên danh. Hai công ty này đã liên danh 4 gói, trúng 2 và trượt 2.

Đáng chú ý, cả 2 gói trúng thầu của liên danh này đều diễn ra trong năm 2025. Cụ thể:

Ngày 06/01/2025, Liên danh Neway - Hải Anh (Kỹ thuật Hải Anh là liên danh phụ) trúng "Gói thầu 05MSHH-SCL-2025: Cung cấp vòng bi cho máy nghiền..." tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, giá trúng 7.989.678.000 đồng.

Ngày 02/01/2025, Liên danh Neway - Hải Anh (Kỹ thuật Hải Anh là liên danh phụ) trúng gói "Cung cấp động cơ quạt tải bột" tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, giá trúng 1.885.291.200 đồng.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Hiện tượng các nhà thầu vừa cạnh tranh, vừa liên danh với nhau không hiếm, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu nơi mỗi nhà thầu có một thế mạnh riêng về thiết bị. Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15) không cấm điều này. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc này không dẫn đến các hành vi bị cấm tại Điều 17, đặc biệt là các hành vi thông thầu, dàn xếp, phân chia thị trường, làm mất đi tính cạnh tranh thực chất của gói thầu."

