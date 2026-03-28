Giải mã bí mật bất ngờ về bức tượng 11.500 năm tuổi

Được tìm thấy ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bức tượng nam giới kích thước như người thật có niên đại 11.500 năm tuổi ẩn giấu nhiều bí mật gây tò mò.

Hơn 11.500 năm trước, người dân ở vùng đất ngày nay là miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tạc tượng người có kích thước tương đương người thật. Người Urfa, còn được gọi là bức tượng Balıklıgöl, là pho tượng lâu đời nhất thuộc loại này với nhiều điều bí ẩn chờ đợi giới chuyên gia giải mã.

Bảo tàng Khảo cổ học Şanlıurfa là nơi quản lý, trưng bày bức tượng Balıklıgöl. Theo thông tin từ bảo tàng, người Urfa được phát hiện một cách tình cờ trong quá trình thi công tại khu Balıklıgöl của Şanlıurfa vào năm 1993.

Theo các chuyên gia, bức tượng Balıklıgöl được tạo ra vào khoảng năm 9500 trước Công nguyên.

Bức tượng Balıklıgöl được tạc từ đá vôi và cao 180 cm. Khuôn mặt người đàn ông được tạc tượng có hốc mắt sâu hoắm chứa đầy những mảnh đá obsidian đen, mũi bị gãy một phần và không có miệng. Những đường kẻ hình chữ V quanh cổ có thể là một chiếc vòng cổ.

Ngoài ra, người Urfa được tạc trong hình dáng hoàn toàn khỏa thân. Hai tay của người đàn ông đan vào nhau phía trước. Bức tượng có phần thân dưới hình chữ U, có lẽ được thiết kế để vừa khít vào một hốc tường.

Bức tượng Balıklıgöl khoảng 11.500 năm tuổi có kích thước tương đương người thật. Ảnh: Getty Images.

Theo nhà khảo cổ học Bahattin Çelik, bức tượng Balıklıgöl có thể đến từ một khu định cư thời Đồ đá mới có tên gọi là Yeni Mahalle - được đặt theo tên quận hiện đại ở Şanlıurfa. Các cuộc khai quật tại Yeni Mahalle vào năm 1997 đã phát hiện ra tàn tích của 2 tòa nhà hình tròn với sàn làm bằng đá terrazzo - một loại vật liệu giống xi măng được trộn với các mảnh đá granite, thạch anh, thủy tinh hoặc các vật liệu khác - cùng với mũi tên bằng đá lửa, lưỡi liềm và mảnh đá obsidian.

Kết quả phân tích phóng xạ cacbon của tàn tích thực vật được tìm thấy tại địa điểm này giúp các nhà khảo cổ xác định niên đại của nơi đây là vào khoảng năm 8600 trước Công nguyên.

Nhà khảo cổ học thiên văn Alistair Coombs cho hay bức tượng Balıklıgöl không có miệng. Đây có thể là một phần trong thiết kế mang tính biểu tượng, ám chỉ sự hiện diện của người chết. Việc tạc bức tượng này không có miệng rõ ràng có thể truyền tải ý nghĩa rằng người đàn ông này được tạo ra để miêu tả "một người truyền đạt thông tin từ thế giới siêu nhiên của người chết đến thế giới của người sống trong hình dạng con người thực tế".

