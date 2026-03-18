Giải mã biểu tượng quyền lực tối cao của vua nhà Nguyễn

Kho tri thức

Tọa lạc uy nghi giữa điện Thái Hòa của Hoàng thành Huế, ngai vàng triều Nguyễn là biểu tượng quyền lực tối cao của hoàng đế nhà Nguyễn.

Đặt tại trung tâm điện Thái Hòa. Ngai vàng của các vua nhà Nguyễn được đặt trang trọng ở chính giữa Điện Thái Hòa trong Hoàng thành Huế. Đây là nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng nhất của triều đình như lễ đăng quang, thiết triều hay tiếp sứ thần nước ngoài.
Biểu tượng quyền lực tối cao của hoàng đế. Ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của vua – người đứng đầu quốc gia trong chế độ quân chủ. Khi ngồi trên ngai tại điện Thái Hòa, hoàng đế thực hiện nghi thức thiết triều và điều hành các công việc trọng đại của triều đình.
Được chế tác tinh xảo từ gỗ và sơn son thếp vàng. Ngai vàng được làm chủ yếu từ gỗ quý, sau đó được sơn son và thếp vàng rực rỡ. Nghệ nhân cung đình đã chạm khắc vào ngai nhiều họa tiết tinh xảo, đặc biệt là hình rồng – biểu tượng của hoàng quyền trong văn hóa cung đình Việt Nam.
Thiết kế mang nhiều biểu tượng vương quyền. Phía sau ngai có bệ tựa cao, hai bên tay vịn chạm khắc hình đầu rồng uốn lượn. Những chi tiết này không chỉ mang tính trang trí mà còn thể hiện ý nghĩa biểu tượng về sức mạnh, uy quyền và sự bảo hộ của thiên tử.
Nằm dưới chiếc bửu tán lộng lẫy. Trên ngai vàng có một chiếc bửu tán lớn treo phía trên, cũng được trang trí cầu kỳ với màu vàng và các họa tiết rồng mây. Bửu tán giúp tôn vị trí trung tâm của hoàng đế và tạo nên không gian nghi lễ trang nghiêm.
Gắn liền với nhiều nghi lễ cung đình quan trọng. Nhiều sự kiện lớn của triều Nguyễn diễn ra trước ngai vàng, như lễ đăng quang của các hoàng đế, các buổi đại triều vào dịp lễ lớn và những nghi thức ngoại giao với sứ thần các nước láng giềng.
Từng trải qua nhiều biến động lịch sử. Trong thế kỷ 20, Hoàng thành Huế trải qua chiến tranh và nhiều biến động chính trị. Dù vậy, ngai vàng vẫn được bảo tồn và gìn giữ, trở thành chứng tích lịch sử của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
Là một trong những cổ vật tiêu biểu của triều Nguyễn. Ngai vàng hiện nay được xem là một trong những hiện vật quan trọng nhất còn lại của triều Nguyễn, phản ánh trình độ nghệ thuật thủ công cung đình và hệ thống nghi lễ phức tạp của triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách ở Hoàng thành Huế. Ngày nay, du khách khi tham quan điện Thái Hòa thường dừng lại rất lâu trước ngai vàng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của cổ vật này và hình dung về không khí uy nghi của triều đình nhà Nguyễn ngày xưa.
Mời quý độc giả xem video: Có gì trong bữa ăn của các vị vua triều Nguyễn?/Nguồn VTV24
T.B (tổng hợp)
