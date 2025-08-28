Giá vàng hôm nay 28/8: Tăng "chóng mặt"?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 27/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 126– 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120 - 123 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 19h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.376,30 - 3.378,30 USD/ounce, giảm 16,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khi đồng USD tăng giá và một số nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt đỉnh cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước.

Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, giá vàng hiện không tăng mạnh như mũi tên mà giống như một chiếc lông vũ, phụ thuộc vào hướng đi của đồng USD. Sự suy yếu của giá vàng hôm nay có thể do một số nhà đầu tư chốt lời sau khi vàng đạt đỉnh (trong hai tuần), khi đà tăng đã chững lại.