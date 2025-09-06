Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 06/9: Tăng dữ dội?

Giá vàng ngày 6/9/2025 được dự báo thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 05/9, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang3.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h00 ngày 05/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.580,10 - 3.582,10 USD/ounce, tăng 35,5 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt xa ngưỡng 3.500 USD/ounce sau một báo cáo kinh tế quan trọng cho thấy sự suy yếu. Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ vừa được công bố cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp quan trọng chỉ tăng 22.000 so với dự kiến ​​là tăng 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,3%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng tương lai tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 3.700 USD.

