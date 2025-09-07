Hoa hậu Thùy Tiên tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Để giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tác động để Công ty Sen Vàng và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng gian dối.

Liên quan đến vụ lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, kẹo Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Vì vậy, Tiên phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Nhưng xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của công ty, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.

Theo kết luận điều tra, cô hoa hậu quảng bá sản phẩm “lên mây” nhưng không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất kẹo Kera; không biết rõ công thức nguyên liệu; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh cùng sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, thời điểm cuối năm 2024, sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng và giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đồng ý giúp, trao đổi với Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý Tiên lúc đó).

Việc này nhằm loại bỏ vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Sau đó, Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và được bà Dung đồng ý giao cho chị Phạm Việt Mỹ (Trưởng phòng kinh doanh) trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng.

Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho nhân viên phòng kinh doanh soạn hợp đồng và trình Phó TGĐ Công ty Sen Vàng là ông Dương Đình Phan ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025, nhưng đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân) theo yêu cầu của Thùy Tiên.

Theo cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Kim Dung, ông Dương Đình Phan và các nhân viên của Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7/3/2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024 thì bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo hợp đồng và giao cho ông Phan ký để giúp giữ hình ảnh cho Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Sen Vàng và các cá nhân ở công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung và 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng.

Liên quan đến việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.