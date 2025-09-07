Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Hoa hậu Thùy Tiên tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Để giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tác động để Công ty Sen Vàng và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng gian dối.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

Liên quan đến vụ lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

thuy-tien.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, kẹo Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Vì vậy, Tiên phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Nhưng xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của công ty, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.

Theo kết luận điều tra, cô hoa hậu quảng bá sản phẩm “lên mây” nhưng không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất kẹo Kera; không biết rõ công thức nguyên liệu; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh cùng sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, thời điểm cuối năm 2024, sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng và giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đồng ý giúp, trao đổi với Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý Tiên lúc đó).

Việc này nhằm loại bỏ vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Sau đó, Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và được bà Dung đồng ý giao cho chị Phạm Việt Mỹ (Trưởng phòng kinh doanh) trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng.

Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho nhân viên phòng kinh doanh soạn hợp đồng và trình Phó TGĐ Công ty Sen Vàng là ông Dương Đình Phan ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025, nhưng đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân) theo yêu cầu của Thùy Tiên.

Theo cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Kim Dung, ông Dương Đình Phan và các nhân viên của Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7/3/2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024 thì bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo hợp đồng và giao cho ông Phan ký để giúp giữ hình ảnh cho Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Sen Vàng và các cá nhân ở công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung và 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng.

Liên quan đến việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

#hoa hậu Thùy Tiên #Kẹo kera

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Chị gái Quang Linh Vlogs tìm người từng mua kẹo rau củ Kera

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ &quot;đóng băng&quot; mạng xã hội sau khi em trai vướng lùm xùm liên quan kẹo Kera. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.
Nhật Lệ "đóng băng" mạng xã hội sau khi em trai vướng lùm xùm liên quan kẹo Kera. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vụ kẹo Kera sai phạm thế nào khiến Thùy Tiên vướng lao lý?

Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau Kera, sản phẩm chứa chất nhuận tràng sorbitol.

tien.jpg
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau Kera/ Nguồn: Internet

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) để điều tra về hành vi “lừa dối khách hàng” theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Vụ việc liên quan đến hoạt động quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau Kera, một loại thực phẩm bổ sung do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và đưa ra thị trường từ cuối năm 2024.

Xem chi tiết

Xã hội

Những ai bị khởi tố cùng Hoa hậu Thùy Tiên vụ kẹo Kera?

Cùng với Hoa hậu Thùy Tiên, 4 bị can khác là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố liên quan vụ kẹo rau củ Kera.

Tối 19/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị cáo buộc với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ trực tuyến phát triển mạnh, giới trẻ đam mê hàng độc, cá nhân hóa và decor, mở ra cơ hội lớn cho ngành nghề thủ công Việt Nam.