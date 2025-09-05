Giá vàng hôm nay 05/9: Tiếp tục leo đỉnh?

Giá vàng ngày 5/9/2025 được dự báo thị trường trong nước có xu hướng tăng, ngược chiều thế giới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 04/9, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h00 ngày 04/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.543,7 - 3.545,30 USD/ounce, giảm 14,5 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi chạm những mốc chưa từng có, vượt qua 3.500 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 2/9. Giá vàng giao ngay tăng tới 1,5%, đạt 3.529,01 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đóng cửa ở 3.592,2 USD/ounce. Các yếu tố chủ lực gồm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu và lo ngại bất ổn chính trị – kinh tế toàn cầu vẫn ảnh hưởng mạnh đến dòng tiền tìm đến “bến đỗ an toàn” là vàng.

Dù giảm nhưng giá vàng trên thị trường vẫn neo chắc trên 3.550 USD/ounce.

Chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco nhận định, xu hướng vẫn là tăng giá, nhà đầu tư nên mua khi giá về vùng hỗ trợ và có thể mục tiêu tiến lên khoảng 3.580 USD/ounce trong ngắn hạn.