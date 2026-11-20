Sự kiện không chỉ đánh dấu một năm sôi động của du lịch địa phương mà còn mở ra kỳ vọng mới trong hành trình quảng bá hình ảnh, kết nối và phát triển du lịch Gia Lai với cả nước và quốc tế.

Sau một năm tổ chức với nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp màn pháo hoa chào mừng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Đêm nghệ thuật Cồng chiêng- Tuần lễ Hoa Dã quỳ tại Gia Lai tháng 10/2026. Ảnh Hà Chính

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, Lễ Bế mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 6/12/2026. Điểm nhấn của đêm bế mạc là phần nghi thức trang trọng, với phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và nghi thức trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị. Đây là khoảnh khắc mang ý nghĩa chuyển tiếp, thể hiện sự tiếp nối trong hành trình quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của các địa phương.

Ngay sau phần nghi thức là chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa chào mừng, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Pháo hoa rực rỡ đêm bế mạc festival cồng chiêng- Tuẩn lễ hoa Dã quỳ của Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh Phạm Quý

Trước đó, vào lúc 8h cùng ngày, Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhìn nhận những hạn chế và đề ra định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của sự kiện lần này là tạo cơ hội tăng cường liên kết giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế. Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động trong thời điểm diễn ra chuỗi sự kiện APEC và Hội nghị không chính thức các Quan chức Cao cấp APEC 2027 (ISOM) tại Quy Nhơn từ ngày 7 đến 9/12/2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Ca sĩ Thanh Lam và Anh Khoa cháy hết mình trong đêm festival Cồng chiêng- Hoa Dã quỳ, nằm trong chương trình Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh Hà Chính

Không chỉ là lời chào kết cho một năm du lịch, Lễ Bế mạc còn được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy phát triển sản phẩm, tour tuyến, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

"Đen Vâu" biểu diễn tại festival Cồng chiêng- Hoa Dã quỳ, nằm trong chương trình Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh Hà Chính

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng những điểm nhấn về nghệ thuật và pháo hoa, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 hứa hẹn sẽ là sự kiện đáng chú ý trong những ngày cuối năm.

Một năm khép lại, nhưng hành trình đưa hình ảnh " Đại Ngàn chạm Biển Xanh" đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục được nối dài, bằng chính những giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của vùng đất Gia Lai .