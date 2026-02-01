Gia Lai dự kiến tổ chức 244 sự kiện vào năm Du lịch quốc gia 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tỉnh Gia Lai chủ trì 109 hoạt động; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy Năm Du lịch quốc gia 2026 là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu; được sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành ở trung ương, của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Gia Lai nhận cờ luân phiên đăng cai Năm du lịch Quốc gia năm 2026

Các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2026 bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm, được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn.

Hoạt động năm du lịch chia theo các thời điểm của năm. Cụ thể, quý I có chủ đề Gia Lai - Ngày mới, khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú. Ảnh: quynhongrouptour.com.vn

Quý II với chủ đề Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú, là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III mang chủ đề Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ, các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Quý IV với Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên, tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, nhằm tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Các nghệ sĩ của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia sự kiện năm Du lịch. ảnh ĐVCC

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo, hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, bền vững, dựa trên giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực về một không gian đại ngàn nguyên sơ kết nối với biển xanh.

Dự kiến Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được tổ chức vào tháng 3/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (GTV). Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.