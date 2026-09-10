Gia Lai long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung

Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung là dịp để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Sáng 10/9 (ngày 29/7 Âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Đến dự Lễ giỗ có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung. Ảnh Ngọc Nhuận

Buổi Lễ còn có sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Đảng ủy, UBND các xã, phường trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Quang cảnh Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh Ngọc Nhuận

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, các vị đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và các tướng sĩ đã có công lớn với đất nước.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự Lễ giỗ. Ảnh Nguyễn Dũng

Lịch sử hào hùng của dân tộc ghi nhận, phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ vào nửa cuối thế kỷ XVIII, gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của ba anh em nhà Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Tiêu biểu nhất trong số đó là Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn. Ông chính là người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân đơn thuần vươn lên thành một phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc mạnh mẽ.

Lễ giỗ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn. Ảnh Nguyễn Dũng

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1752-1792) được tôn vinh là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XVIII. Từ một tướng lĩnh tài ba "bách chiến, bách thắng", ông đã trở thành một vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự.

Những chiến công vang dội của ông khi đánh đổ hoàn toàn các thế lực phong kiến cát cứ, xóa bỏ ranh giới chia cắt Sông Gianh, đặt nền móng vững chắc cho công cuộc thống nhất toàn vẹn non sông đất nước.