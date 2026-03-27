Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Các hoạt động chính Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 17 - 26/4/2026 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương tỉnh Phú Thọ.

Mạnh Hưng

Sáng 27/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tham dự họp báo có ông Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; đại diện các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc buổi họp báo.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa - tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cội nguồn.

Năm 2026 mang dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh họp báo.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh. Lễ hội được chia thành hai phần gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch).

Phần hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao truyền thống, hội sách, triển lãm và hội chợ.

Năm nay, lần đầu tiên tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất Tổ ra thế giới. Quy mô các hoạt động được mở rộng cả về không gian và nội dung, nhiều sự kiện tổ chức theo cụm xã, phường nhằm tăng tính liên kết vùng. Một số hoạt động như marathon, golf, bơi chải, lễ hội đường phố... được xã hội hóa nhằm nâng cao sức hấp dẫn.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng mà còn là cơ hội “vàng” để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ lễ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân và du khách thập phương, hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện với thông điệp “Văn minh - Nghĩa tình - Tin cậy”...

Tại buổi họp báo, thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương, Thượng tá Vũ Quang Mạnh - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, Công an tỉnh Phú Thọ huy động 100% CBCS thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, triển khai từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 Âm lịch.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án tổng thể bảo đảm ANTT Giỗ Tổ Hùng Vương; đồng thời, chủ động khảo sát toàn bộ các khu vực, tuyến đường, địa điểm diễn ra các hoạt động để xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; phối hợp Sở Xây dựng tổ chức khảo sát và đề xuất cắm đặt các biển báo giao thông tạm thời trên các tuyến đường (hạn chế tốc độ, cấm dừng đỗ, hướng dẫn lưu thông...) phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

#Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương #Đền Hùng

Nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh tạm cấm để phục vụ lễ đón bằng UNESCO

Các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình lễ đón bằng UNESCO và khai mạc Festival.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại lễ đón nhận bằng UNESCO và khai mạc Festival "Về miền di sản năm 2026", Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình.

pa2.jpg
Một số tuyến đường sẽ tạm cấm tại Bắc Ninh từ 17h ngày 27/3.
Giải báo chí về nông nghiệp Việt Nam 2026: Hình ảnh nông dân đổi mới

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố Thể lệ giải, cơ cấu giải thưởng.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc Lễ trao giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 (diễn ra tháng 10/2025), Ban Tổ chức đã chính thức phát động giải báo chí chuyên về “tam nông” lần thứ IV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, giải báo chí chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức. Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, chương trình giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 được tổ chức nhằm thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026- 2031) của Đảng về “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tạo không khí thi đua, phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hướng tới chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026- 2031).

Va chạm với tấm thép trên xe đầu kéo, tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải biến dạng, tài xế tử vong và gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực dưới cầu Kênh Tẻ sáng 27/3.

Va chạm cực mạnh với tấm thép trên xe đầu kéo dưới cầu Kênh Tẻ khiến xe tải chở rác biến dạng, tài xế tử vong.

Sáng 27/3, hiện trường vụ tai nạn giao thông dưới cầu Kênh Tẻ (quận 4 cũ, TP HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài.

