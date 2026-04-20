Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 51 tháng tuổi chấn thương sọ não do ngã nhà sàn

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi T.H.M.K 51 tháng tuổi, trú tại xã Tân Trịnh bị chấn thương sọ não nặng do ngã nhà sàn.

Bệnh nhi sau phẫu thuật chấn thương sọ não đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy tụ máu ngoài màng cứng vùng trán - thái dương trái kích thước 43x13x44mm, kèm vỡ xương trán lan sang xương thái dương trái, phù nề và tụ máu phần mềm ngoài sọ. Đây là các tổn thương nguy hiểm, có nguy cơ chèn ép não, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay trong đêm, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa, khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ. Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối máu tụ được xử trí, áp lực nội sọ được giải phóng. Ca mổ thành công, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi dần ổn định. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực.

"Tai nạn ngã nhà sàn ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Gia đình cần tăng cường giám sát, chủ động phòng tránh, tạo môi trường an toàn cho trẻ vui chơi, sinh hoạt để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang khuyến cáo.

