Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 51 tháng tuổi chấn thương sọ não do ngã nhà sàn

Bệnh nhi 51 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng sau ngã nhà sàn đã qua cơn nguy kịch nhờ phẫu thuật cấp cứu thành công.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi T.H.M.K 51 tháng tuổi, trú tại xã Tân Trịnh bị chấn thương sọ não nặng do ngã nhà sàn.

Bệnh nhi sau phẫu thuật chấn thương sọ não đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy tụ máu ngoài màng cứng vùng trán - thái dương trái kích thước 43x13x44mm, kèm vỡ xương trán lan sang xương thái dương trái, phù nề và tụ máu phần mềm ngoài sọ. Đây là các tổn thương nguy hiểm, có nguy cơ chèn ép não, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay trong đêm, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa, khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ. Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối máu tụ được xử trí, áp lực nội sọ được giải phóng. Ca mổ thành công, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi dần ổn định. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực.

"Tai nạn ngã nhà sàn ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Gia đình cần tăng cường giám sát, chủ động phòng tránh, tạo môi trường an toàn cho trẻ vui chơi, sinh hoạt để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang khuyến cáo.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hồi sinh bệnh nhân chấn thương sọ não nặng ở Quảng Ngãi

Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại Quảng Ngãi đã vượt qua nguy kịch sau phẫu thuật cấp cứu, điều trị liên chuyên khoa thành công.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Bệnh nhân là anh M. L. H, 40 tuổi, sống tại xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, được chẩn đoán tổn thương nội sọ, đa chấn thương. Trải qua ca phẫu thuật sọ não cấp cứu và gần một tháng điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân đã hồi phục, có thể tự đi lại và giao tiếp với mọi người. Đánh dấu một kết quả điều trị ấn tượng nhờ sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn giữa các chuyên khoa với nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới