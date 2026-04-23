Cách cấp cứu khi chấn thương vùng đầu, bảo vệ mạng sống

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nhi 13 tuổi chấn thương sọ não nặng trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” cùng sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Khi vào cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện đồng tử bên phải giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng, trong khi đồng tử bên trái bắt đầu giãn - dấu hiệu cảnh báo tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay sau đó, các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng và kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện.

Chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi hội chẩn, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng phẫu thuật trong điều kiện sẵn sàng.

Ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức nhanh chóng vào vị trí, phối hợp chặt chẽ, mỗi thành viên đảm nhiệm rõ ràng nhiệm vụ của mình, đảm bảo quá trình cấp cứu diễn ra khẩn trương nhưng chính xác, không chồng chéo. Sau khoảng 30 phút, các bác sĩ đã tiến hành mở sọ giải áp, kịp thời giảm áp lực nội sọ cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật tiếp tục được thực hiện với kỹ thuật mở sọ giải áp kết hợp lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 2 giờ 30 phút với sự tập trung cao độ của ê-kíp. Ca phẫu thuật thành công đã giúp kiểm soát tổn thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục sau đó.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa Gây mê Hồi sức Ngoại và khoa Ngoại Thần kinh. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ý thức phục hồi gần như hoàn toàn, các chỉ số ổn định. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong tuần tới.

BS. Lê Hoàng Hảo thăm khám cho bệnh nhân nhi - Ảnh BVCC

Xúc động trước sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân chia sẻ: “Bác sĩ rất chuyên nghiệp, rất tận tình chăm sóc em. Em xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống em”.

ThS.BS Đào Đặng Bảo Ngọc, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tình trạng chấn thương sọ não là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật hoặc bất thường về đồng tử, người dân cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy định an toàn lao động cũng là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa chấn thương sọ não.

Không chỉ thành công trong phẫu thuật cấp cứu, hiệu quả điều trị của ca bệnh còn đến từ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại Thần kinh, Gây mê Hồi sức và khoa Chẩn đoán hình ảnh góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong những tình huống nguy kịch.

