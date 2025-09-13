Đang xem tivi cùng cha, hai bé trai bị rắn độc cắn tử vong

Cảnh sát cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha tại nhà ở làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Theo News18, vụ việc thương tâm xảy ra tại ngôi làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, vào khoảng 22 giờ tối 7/9. Cảnh sát cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha tại nhà.

Các nạn nhân được xác định là Kunal và Ishant Dahare, con trai của Dinesh Dahare.

Hai bé trai bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha và tử vong sau đó. Ảnh: Local18.

"Ban đầu, không ai biết mình bị rắn cắn. Hai đứa trẻ đột nhiên nôn mửa, khiến gia đình phải gọi bác sĩ. Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân nên khuyên gia đình đưa các bé đến một bệnh viện tư ở Gondia. Ishant, con trai út, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kunal được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó", cảnh sát cho biết.

Cha của hai đứa trẻ, Dinesh, cũng bị rắn cắn và trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ việc, dân làng đã kiểm tra khắp nhà Dinesh và phát hiện một con rắn độc nên đã giết chết nó. Vết cắn của loài rắn này thường không đau nên nhiều người không phát hiện ra bị rắn cắn cho đến khi các triệu chứng như nôn mửa, tê liệt và các vấn đề về hô hấp,...xuất hiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ