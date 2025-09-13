Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đang xem tivi cùng cha, hai bé trai bị rắn độc cắn tử vong

Cảnh sát cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha tại nhà ở làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

An An (Theo News18)

Theo News18, vụ việc thương tâm xảy ra tại ngôi làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, vào khoảng 22 giờ tối 7/9. Cảnh sát cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha tại nhà.

Các nạn nhân được xác định là Kunal và Ishant Dahare, con trai của Dinesh Dahare.

ran.png
Hai bé trai bị rắn độc cắn trong lúc xem tivi cùng cha và tử vong sau đó. Ảnh: Local18.

"Ban đầu, không ai biết mình bị rắn cắn. Hai đứa trẻ đột nhiên nôn mửa, khiến gia đình phải gọi bác sĩ. Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân nên khuyên gia đình đưa các bé đến một bệnh viện tư ở Gondia. Ishant, con trai út, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kunal được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó", cảnh sát cho biết.

Cha của hai đứa trẻ, Dinesh, cũng bị rắn cắn và trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ việc, dân làng đã kiểm tra khắp nhà Dinesh và phát hiện một con rắn độc nên đã giết chết nó. Vết cắn của loài rắn này thường không đau nên nhiều người không phát hiện ra bị rắn cắn cho đến khi các triệu chứng như nôn mửa, tê liệt và các vấn đề về hô hấp,...xuất hiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#rắn độc cắn trẻ em #tử vong do rắn cắn #nguy hiểm rắn độc Ấn Độ #biểu hiện rắn cắn không đau #phòng tránh rắn độc trong nhà #biện pháp xử lý khi bị rắn cắn

Bài liên quan

Thế giới

Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang gây sốc

Bé trai được phát hiện bất tỉnh sau khi cắn một con rắn hổ mang tại nhà ở Ấn Độ.

Theo India TV ngày 26/7, vụ việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Bé trai 1 tuổi, Govind Kumar, đã bất tỉnh sau khi cắn con rắn hổ mang tại nhà.

"Bé Kumar được trung tâm y tế gần làng chuyển đến đây. Bé được gia đình đưa đi cấp cứu do ngất xỉu sau khi cắn một con rắn hổ mang", Giám đốc bệnh viện Duvakant Mishra cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang tắm dưới sông, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang tắm dưới sông cùng người thân, ông Arifuddin bất ngờ bị con cá sấu tấn công và tử vong.

ca1.png
Theo Daily Mail, vụ việc cá sấu tấn công người xảy ra tại Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 14/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail/ViralPress)
ca2-0.png
Khi đó, ông Arifuddin (ảnh), 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc theo sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn vào chân.
Xem chi tiết

Thế giới

Đang câu cá cùng bố vợ, con rể bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang câu cá cùng bố vợ, nam thanh niên này đã bị cá sấu kéo xuống sông. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.

Theo The Borneo Post, vụ cá sấu tấn công người xảy ra tại Muara Senggey gần Matang, Malaysia, vào ngày 27/6.

Ông Idi Rengkang, 50 tuổi, kể lại rằng ông cùng con rể, Jacob Tuan, 32 tuổi, đang câu cá trên sông thì vụ tấn công xảy ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới