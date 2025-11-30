Hà Nội

Garmin Venu 4, huấn luyện viên sức khỏe trên tay

Số hóa

Garmin Venu 4, huấn luyện viên sức khỏe trên tay

Garmin Venu 4 mang thiết kế tinh tế cùng loạt tính năng sức khỏe và luyện tập chuyên sâu.

Thiên Trang (TH)
Garmin Venu 4 tiếp tục giữ phong cách thanh lịch, mỏng nhẹ và dễ đeo của dòng Venu.
Thiết bị có khung kim loại chắc chắn, dây silicon mềm và nhiều lựa chọn màu sắc.
Màn hình AMOLED rực rỡ, tích hợp đèn pin LED tiện lợi cho chạy đêm hoặc tìm đồ.
Venu 4 giảm số nút bấm xuống còn hai, tối ưu cho thao tác cảm ứng trực quan.
Đồng hồ hỗ trợ Health Status, Sleep Alignment và Lifestyle Logging để theo dõi sức khỏe. (Ảnh: cellphones)
GPS đa băng tầng cùng hơn 80 môn thể thao giúp ghi lại dữ liệu tập luyện chính xác.(Ảnh: cellphones)
Garmin Coach bổ sung Huấn luyện viên Fitness và Mixed Session cho lộ trình cá nhân hóa.(Ảnh: cellphones)
Với giá khoảng 14,99 triệu đồng, Venu 4 là lựa chọn lý tưởng cho người yêu thể thao và sức khỏe.(Ảnh: cellphones)
Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
#Garmin Venu 4 #sức khỏe #luyện tập #đồng hồ thông minh #fitness

