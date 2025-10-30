Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Redmi Watch 6, Đồng hồ “giá rẻ, dáng sang”, có GPS

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Redmi Watch 6, Đồng hồ “giá rẻ, dáng sang”, có GPS

Redmi Watch 6 gây chú ý khi có thiết kế giống Apple Watch, pin bền tới 24 ngày, tích hợp GPS, màn hình AMOLED 2,07 inch nhưng giá chỉ hơn 2 triệu đồng.

Thiên Trang
dong-ho.jpg
#Redmi Watch 6 #đồng hồ giá rẻ #đồng hồ có GPS #đồng hồ AMOLED #đồng hồ thể thao

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới