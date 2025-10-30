[INFOGRAPHIC] Redmi Watch 6, Đồng hồ “giá rẻ, dáng sang”, có GPS

Redmi Watch 6 gây chú ý khi có thiết kế giống Apple Watch, pin bền tới 24 ngày, tích hợp GPS, màn hình AMOLED 2,07 inch nhưng giá chỉ hơn 2 triệu đồng.
Một vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một cụ ông không may bị bò tấn công dẫn đến tử vong.
Cơn sốt AI khiến kỹ sư của Nvidia trở thành “triệu phú trên giấy”, nhưng đồng thời bị khóa chặt bởi chính những cổ phiếu thưởng triệu đô chưa kịp về tay.
Google vừa giới thiệu tính năng mới trong ứng dụng Gemini giúp tách một tài liệu hoặc đoạn mô tả của người dùng thành slide trình chiếu nhanh ...như gió.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.
Nike vừa công bố Project Amplify, một hệ thống giày trợ lực cơ học được thiết kế để giúp những người chạy bộ và đi bộ hàng ngày có thể di chuyển nhanh hơn.
CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.
Cơn bùng nổ AI khiến nhiều người nhớ lại kỷ nguyên internet những năm 1990, nhưng lần này cuộc chơi lớn hơn, đắt đỏ hơn và rủi ro cũng sâu sắc hơn nhiều.
Màn cosplay Azzen’Ka mới nhất của Quỳnh Bei khiến cộng đồng mạng trầm trồ, khẳng định sức hút “không đối thủ” của hot TikToker đình đám.
Chatreey EX1, một chiếc mini PC thoạt nhìn giống như loa bluetooth chứa sức mạnh từ chip Ryzen 7 8745HS, 32GB RAM.
ChatGPT đang dần chiếm lấy “nguồn sống” 20 năm của Meta, thời gian chú ý của người dùng.
Intel đang trải qua cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử, khi hơn 35.000 nhân viên bị cắt giảm chỉ trong hai năm.
Mã độc Anatsa đang lan rộng trên Google Play, đánh cắp mật khẩu và OTP ngân hàng chỉ trong vài giây.
Sau 13 năm điều hành Asana, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz thừa nhận đã kiệt sức vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, đánh mất niềm vui trong công việc.
TP-Link UA430D chứng minh: đầu đọc nhỏ vẫn có thể mạnh mẽ, bền bỉ và cực kỳ đáng tiền trong tầm giá dưới 300.000 đồng.
FBI cho biết các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn đang lan rộng, kẻ gian giả mạo ngân hàng để dụ người dùng nhấp vào liên kết độc hại để đánh cắp tài khoản.
Hot TikToker Xuân Ca khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hóa thân thành “thiên thần bóng đêm” đầy quyến rũ, thần thái sắc lạnh và sức hút ma mị dịp Halloween.
Chưa đầy một năm sau khi gia nhập X Corp, chuyên gia quảng cáo John Nitti đã rời công ty vì bất đồng với Elon Musk, khiến tham vọng hồi sinh X thêm bế tắc.
Một cựu nhân viên Apple cảnh báo người dùng không nên sạc iPhone đến 100% hoặc sạc qua đêm, vì đây là nguyên nhân khiến pin xuống cấp nhanh chóng.
Chính phủ Nhật Bản và SoftBank đang hợp lực tạo ra mô hình AI huấn luyện hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước, hướng tới chủ quyền công nghệ và bảo mật quốc gia.
Chiêu lừa “nâng cấp VIP TikTok” đang lan rộng, dụ người dùng truy cập link giả để nhận tiền điện tử miễn phí nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền.