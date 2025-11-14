Hà Nội

Doanh nghiệp

Gập laptop, sống chậm: Gen Z chọn trà và khoảnh khắc yên bình trước mùa chạy nước rút

PV

Tháng 11 – khoảng lặng ngắn trước nhịp sống hối hả cuối năm. Khi áp lực công việc và cuộc họp dồn dập, nhiều bạn trẻ Gen Z tìm đến cách “giải nhiệt” tinh thần: từ nhâm nhi trà xanh mát lành, tận hưởng âm nhạc yêu thích, đến những chuyến đi ngắn để refresh bản thân. Mỗi khoảnh khắc sống chậm là một tuyên ngôn: chủ động F5 tinh thần, giảm stress và sẵn sàng bứt phá cho những bước tiến sắp tới.

Nghỉ phép chữa lành: Khi tâm trí sự kiệt sức đòi quyền được thở

Trương Đăng Thư (28 tuổi, quản lý sự kiện) đã sống gần một năm trong “cơn lốc” công việc và “áp lực vô hình của sự hoàn hảo”.

Cô chịu trách nhiệm cho hàng chục đối tác, dự trù mọi rủi ro, theo sát từng chi tiết nhỏ nhất.

“Cảm giác lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt tung. Có đêm, mình khóc thầm vì mệt mỏi, áp lực và lỡ cáu gắt với người thân qua điện thoại,” Thư chia sẻ.

Cô nhận ra sự kiệt sức đã biến mình thành người phản ứng thay vì một leader sáng tạo.
Giữa đất trời lộng gió, người trẻ tận hưởng ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh để “giải nhiệt” tâm trí, thả lỏng cơ thể sau những tháng ngày kiệt sức để tìm lại chính mình.

Cô quyết định dành vài ngày về cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) để “giải nhiệt cuộc sống”.
Ngồi bên hiên nhà gỗ, nghe tiếng lá thông xào xạc, Thư nhắm mắt, hít thở sâu, mở một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh.

Ngụm trà xanh không xóa deadline, nhưng khiến cô thấy mình được “thở”!

Vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG chạy dọc cơ thể, giúp cô thả lỏng, tâm hồn trôi theo đồi núi, một cảm giác thư giãn, sảng khoái đầy tích cực mà cô đã lâu không thấy vì đã quá “gồng” cho công việc.

“Cảm giác được sống chậm, lắng nghe chính mình. Nó xoa dịu mọi căng thẳng, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, mình tự nhủ: “Mình vẫn ổn”. Đây là cách F5 tinh thần, giúp mình quay lại với vai trò leader, chủ động nắm giữ cuộc chơi”, Thư nói.

“Challenge me”: Khi sảng khoái là phụ kiện đắt giá

Đặng Nhã Quyên (27 tuổi, chuyên viên mua hàng) bị bao vây bởi áp lực đàm phán, chi phí và duy trì quan hệ với nhà cung cấp.

Công việc không cho cô nhiều khoảng nghỉ, ngay cả cuối tuần.

“Tối về, tin nhắn vẫn dồn dập. Mình mua sắm vô tội vạ để lấp khoảng trống. Mệt mỏi không chỉ ở thể chất mà còn khi tâm trí bị overload,” Quyên kể.

Trong những chuyến đi, Trà Xanh Không Độ là thức uống không thể thiếu của người trẻ để “refresh “ tinh thần, giải nhiệt cuộc sống và sẵn sàng đón mọi thử thách mới.

Cuối cùng, cô chọn cách tạm dừng công việc, ngưng mua sắm, cùng nhóm bạn về Đắk Lắk để giải nhiệt cuộc sống.

Ở đó, cô buông điện thoại, hít không khí trong lành, ăn uống thanh đạm, ngắm mây trời cây cỏ và nghe tiếng gió lùa qua rẫy cà phê.

“Mỗi sáng thức dậy, thay vì check email, mình hítthở thật sâu và nhâm nhi một chai Trà Xanh Không Độ,” Quyên nói.

“Hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG giúp mình sảng khoái, mọi căng thẳng tan biến, đầu óc nhẹ tênh.”

Chuyến đi trở thành cú “refresh” tinh thần, nơi cô học cách sống chậm để chạy nhanh hơn.

“Cảm giác sảng khoái, tích cực này là phụ kiện đắt giá nhất, giúp mình sẵn sàng cho mọi thử thách mà không cần gồng gắng”, Quyên bày tỏ.

Cô kết thúc chuyến đi bằng dòng trạng thái: “Challenge me – hãy thách thức tôi, vì tôi đã sẵn sàng!”

Tuyên ngôn sống mới: Dám dừng lại để bước tiếp

Giữa nhịp sống đô thị dồn dập, Gen Z dám chạy hết tốc lực, làm việc hết khả năng, nhưng cũng dám dừng lại, để giải nhiệt cuộc sống bằng những chuyến đi, những khoảng lặng hay khoảnh khắc chill cùng vị trà xanh mát lành.

Giữa nhịp sống hối hả, người trẻ chọn dừng lại, nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh – biểu tượng của tinh thần “Không Độ không stress”, để làm dịu tâm trí và tiếp tục bước xa hơn.

Trà Xanh Không Độ không chỉ là thức uống, mà là biểu tượng của sự tự chủ với tinh thần “Không Độ không stress”.

Hương vị thanh mát từ lá trà thiên nhiên là chất xúc tác giúp cơ thể giảm căng thẳng, giải tỏa áp lực, mang lại sảng khoái tức thì.

Bởi sau mỗi cuộc đua, điều đáng giá nhất không phải đích đến, mà là khoảnh khắc nhấp một ngụm trà xanh, cảm nhận nhịp tim dịu lại, và biết rằng mình đã “thắng stress, tìm lại chính mình để tiến xa hơn”.

#Trà xanh không độ #xu hướng du lịch của người trẻ #giảm stress #giảm căng thẳng

