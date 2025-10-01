Khi stress thành sức bật để tân sinh viên trưởng thành

Không chỉ là thức uống giải khát, Trà Xanh Không Độ còn mang đến thông điệp mạnh mẽ tới người trẻ: dám đối mặt với stress...

Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn tới thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.

Đại học gắn liền với tự do, tri thức, nhưng ít ai kể rằng, hành trình "lớn lên" này lại khởi đầu bằng sự căng thẳng, cô đơn. Câu chuyện của tân sinh viên mỗi mùa tựu trường là minh chứng: để "level up" bản thân, bạn phải dám đối diện với áp lực, học cách giảm stress, vượt lên chính mình mới có thể tận hưởng những năm tháng tươi đẹp nhất.

Khi “tự do” đồng nghĩa với “tự lo”

Lần đầu đặt chân đến TP HCM, đứng trước ngôi trường được thiết kế như con thuyền vượt sóng vươn mình ra biển lớn, Minh Thư (sinh năm 2007, quê An Giang, tân sinh viên ĐH học Quốc tế Hồng Bàng) phấn khích cao độ.

Trong hình dung, cuộc sống sinh viên nơi thành phố mở ra với Thư đầy hứa hẹn, ước mơ, dự định và cả những hội bạn cực chill đến từ mọi miền đất nước. Là người năng động và hướng ngoại chính hiệu, Thư tự tin bắt nhịp với môi trường mới dễ như đặt 1 chuyến xe đò.

"Ai dè, cuộc sống tự lập không phải màu hồng như em nghĩ," Minh Thư cho biết sau một tháng tự bơi từ ngày nhập học.

Sau khởi đầu háo hức, nhiều tân sinh viên stress trước muôn vàn những thử thách, khó khăn khi lần đầu tiên sống xa nhà.

Cú sốc đầu tiên không đến từ deadline, bài vở, mà là cảm giác "cô đơn giữa phố đông", đúng kiểu “lạc beat” giữa bản nhạc remix quá nhanh. Nhịp sống hối hả của thành phố khiến nữ sinh vùng “miệt thứ” như lạc lõng, nỗi nhớ nhà len lỏi từng ngày.

Đỉnh điểm là màn "khủng hoảng" tài chính mà Gen Z gọi là "cháy túi". Thư kể: “Có tuần em "quẹt thẻ" hết gần 5 triệu, sau đó là làm bạn với mì gói. Áp lực tự chủ từ việc học tập, ăn uống, đi lại, đến cả chuyện tự lo cho bản thân khi ốm đau... khiến Minh Thư căng thẳng, mệt mỏi.

Tương tự, hành trình "nam tiến" của Phạm Thế Hiển (quê Quảng Trị), tân sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cũng đầy thử thách. Từ việc tìm nhà trọ, thích nghi với giao thông đến rào cản về ngôn ngữ địa phương khiến Hiển bị "ngợp".

“Hơn một tháng qua, mọi thứ đều xa lạ. Cảm giác như bị “out meta” làm em kém tự tin và khá căng thẳng, mệt mỏi”, Hiển kể.

Hành trình “thoát kén” của tân sinh viên là một chuỗi thử thách. Stress không khiến các bạn bi quan mà là tín hiệu để những người như Minh Thư, Thế Hiển tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, bởi màn "level up" nào mà không có thử thách!

“Reset” bản thân, giải nhiệt giảm stress để “lớn lên”

Trong một buổi dã ngoại tại Đồng Nai, Minh Thư cười tươi rói, tay cầm chai trà xanh Không độ mát lạnh, nữ sinh viên nói: “Có Không Độ thì không stress”.

Sau những ngày “lạc nhịp”, Minh Thư chọn mở rộng vòng an toàn, tham gia các nhóm ngoại khóa. Ở đây nữ sinh vừa kết bạn mới, trổ tài đàn hát vừa học kỹ kỹ năng quản lý tài chính và tự bảo vệ mình. “Em hiểu tự lập là điều bắt buộc để bắt đầu xây dựng tương lai, nên phải thích nghi thật nhanh,” Thư chia sẻ.

“Không Độ không stress” trở thành câu cửa miệng vui của nhiều tân sinh viên khi giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ.

Nữ sinh viên bật mí bí quyết giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày bằng âm nhạc và chai Trà Xanh Không Độ yêu thích. “Mỗi khi phiêu theo các bài hát, giai điệu và nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh, mọi căng thẳng mệt mỏi tan biến. Cuộc sống cứ thế dễ chịu hơn từng ngày”.

Với Thế Hiển, “liều thuốc” cân bằng là chạy bộ và thưởng thức Trà Xanh Không Độ. “Ngoài giờ học, nghỉ ngơi giải trí, em chạy bộ để giảm stress, khám phá khu vực nơi mình sống. Chạy mệt thì uống chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, lấy sức chạy tiếp”, Hiển kể.

Với EGCG từ lá trà xanh Thái Nguyên, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của nhiều tân sinh viên, giúp xua tan căng thẳng để “level up” bản thân mỗi ngày.

Thói quen uống trà của Hiển có từ ngày ở quê với chè xanh xứ Cùa (Cam Lộ) nổi tiếng. Vốn làm quen với chè xanh từ bé, Hiển dễ dàng biết Trà Xanh Không Độ được chiết xuất 100% từ trà xanh tự nhiên của Thái Nguyên với nhiều EGCG giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

“Từ khi chạy bộ và uống Trà Xanh Không Độ mỗi ngày, em thấy thoải mái, tự tin, bắt nhịp nhanh hơn với cuộc sống mới”, Hiển hào hứng kể.

Quả thực, trước áp lực đầu đời, tân sinh viên luôn cần một “cú hích để giảm stress, nạp lại năng lượng tích cực. Không chỉ là thức uống giải khát, Trà Xanh Không Độ còn mang đến thông điệp mạnh mẽ tới người trẻ: dám đối mặt với stress, tìm cách giảm căng thẳng, cân bằng áp lực chính là cách bạn “level up” bản thân mỗi ngày.

Những người trẻ như Minh Thư và Thế Hiển đã chứng minh: chỉ cần biết “reset” đúng cách và có bạn đồng hành “must-have” như Trà Xanh Không Độ, mọi thử thách đều biến thành sức bật để bạn trưởng thành và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng sinh viên rực rỡ.