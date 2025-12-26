Hà Nội

Doanh nghiệp

Chiến lược đằng sau kế hoạch tuyển dụng 100.000 công nhân cơ hữu của VinCons

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

PV

Công ty Xây dựng VinCons - thành viên Tập đoàn Vingroup - đã triển khai kế hoạch tuyển dụng 100.000 công nhân cơ hữu trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển nguồn nhân lực dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội việc làm ổn định cho người lao động tại nhiều địa phương.

Cơ hội việc làm đa dạng, thu nhập và phúc lợi cạnh tranh

Những tháng cuối năm, thị trường lao động ngành xây dựng trở nên sôi động với thông tin tuyển dụng của VinCons. Đây được đánh giá là đợt tuyển dụng quy mô lớn của toàn ngành xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp thành viên của Vingroup dự kiến tuyển dụng tới 100.000 công nhân cơ hữu thuộc nhiều nhóm nghề, như xây, trát, ốp, lát, sơn bả, cốt thép, bê tông, thạch cao, điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điều hòa, hàn… Các vị trí làm việc trải rộng khắp từ Bắc vào Nam, tập trung tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh… mở ra cơ hội việc làm đa dạng và ổn định cho người lao động trên cả nước.

Trên Fanpage của doanh nghiệp, mỗi buổi livestream tuyển dụng online đều thu hút hàng trăm lượt bình luận quan tâm tìm việc, ứng tuyển. Mỗi ngày, VinCons đón thêm gần 1.000 công nhân mới gia nhập đội ngũ, tạo nên không khí sôi động trên các công trường khắp cả nước.

Người lao động khi trở thành công nhân cơ hữu của VinCons sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngày phép năm và các chế độ chăm sóc khi ốm đau, bệnh tật.

a1.jpg
VinCons đang tuyển dụng 100.000 công nhân cơ hữu tại khắp các tỉnh thành trên cả nước

Thu nhập dao động từ 16 đến 47 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và vị trí công việc. Ngoài ra, người lao động còn được bố trí ba bữa ăn mỗi ngày và chỗ ở miễn phí, làm việc trong môi trường kỷ luật, chú trọng an toàn lao động.

Anh Cao Tuấn (35 tuổi) - một công nhân vừa gia nhập VinCons - chia sẻ: “Nghề công nhân xây dựng vốn bấp bênh, lúc có việc, lúc phải chờ mỏi mòn. Thế nên cuối năm tìm được công việc với chỗ ăn - chỗ ở và thu nhập ổn định thế này, tôi thấy yên tâm hẳn. Chỉ mong sẽ tích góp được chút ít để về quê đón Tết cùng gia đình”.

Bên cạnh yếu tố thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, VinCons còn chú trọng công tác đào tạo và hướng dẫn người lao động, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tay nghề và an toàn lao động. Trước khi tham gia thi công, công nhân được phổ biến quy trình làm việc, nội quy công trường và các tiêu chuẩn an toàn, nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình làm việc.

Thay đổi diện mạo và nâng chuẩn ngành xây dựng

Kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển của VinCons, đồng thời là nhà thầu chính tại hàng loạt đại dự án khu đô thị, hạ tầng và công nghiệp… của Vingroup và Vinhomes trên cả nước.

Việc triển khai cùng lúc nhiều dự án, tại các địa bàn khác nhau đòi hỏi doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực ổn định tại chỗ. Trong khi đó, mô hình lao động thời vụ hoặc thuê khoán ngắn hạn vốn phổ biến trong ngành xây dựng thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, đồng thời khiến người lao động thiếu sự gắn bó lâu dài.

Từ thực tế này, VinCons lựa chọn xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu làm nòng cốt cho hoạt động thi công. Việc hình thành đội ngũ lao động ổn định không chỉ giúp kiểm soát tốt hơn chất lượng công trình, duy trì kỷ luật công trường mà còn đảm bảo đồng bộ về tay nghề tại tất cả các dự án. Chiến lược khác biệt này cũng giúp VinCons hiện thực hóa mục tiêu phát triển đội ngũ công nhân, kỹ sư vững tay nghề, vững kỷ luật, nâng chuẩn an toàn lao động và năng suất thi công, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và ổn định.

a2.jpg

VinCons chú trọng nâng cao đời sống cho công nhân cơ hữu, với thu nhập và phúc lợi vượt trội so với thị trường

Song song với mục tiêu đáp ứng tiến độ và chất lượng, việc cơ hữu lực lượng lao động của VinCons được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thay đổi diện mạo ngành xây dựng khi tạo ra việc làm ổn định, lâu dài và nâng cao chất lượng đời sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với nghề.

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, việc tạo ra số lượng lớn việc làm ổn định được xem là đóng góp thiết thực của VinCons cho sự phát triển chung của ngành xây dựng Việt Nam trong thời gian tới.

Người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển dụng và vị trí việc làm có thể liên hệ trực tiếp với VinCons qua hotline 1900 633 000 để được tư vấn và hỗ trợ.
