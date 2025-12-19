Học sinh tiểu học thích rau xanh từ sáng kiến Quầy Buffet Rau của Ajinomoto

Sáng kiến Quầy Buffet Rau Củ của Ajinomoto Việt Nam nhận về phản hồi tích cực của nhà trường và phụ huynh học sinh.

Nhờ mô hình này, rau xanh không còn là món khó ăn, mang đến bữa trưa hấp dẫn cân bằng dinh dưỡng, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh.

Quầy Buffet Rau Củ độc đáo tại trường tiểu học

Các em học sinh tự chọn phần rau xanh cho bữa trưa tại Quầy Buffet Rau Củ.

Ajinomoto Việt Nam vừa triển khai mô hình Quầy Buffet Rau Củ tại các trường tiểu học bán trú, mang đến cho học sinh trải nghiệm tự chọn rau cho bữa trưa. Mô hình mở ra nhiều lựa chọn rau củ tươi ngon, được chế biến phong phú cùng các loại xốt dễ ăn, khuyến khích chọn từ 1–2 món rau mỗi ngày để tăng sự đa dạng thực phẩm trong khẩu phần. Đây là cách tiếp cận mới giúp các em hứng thú hơn với rau củ, dần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và gieo nền tảng cho một thế hệ khỏe mạnh, văn minh hơn.

Bên cạnh lợi ích dinh dưỡng, Quầy Buffet Rau Củ còn lồng ghép khéo léo giáo dục kỹ năng sống từ thói quen xếp hàng, tự phục vụ, đến ứng xử văn minh trong giờ ăn. Những hành vi nhỏ nhưng được rèn luyện đều đặn này góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức, và xây dựng văn hóa học đường tích cực.

Từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, với kết quả khả quan, Mô hình “Quầy Buffet Rau Củ” dần được mở rộng sang các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long… ghi nhận các tín hiệu tích cực, học sinh chủ động và hào hứng hơn với việc ăn rau mỗi ngày.

Nâng tầm chất lượng dinh dưỡng học đường

Trong hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành cùng người Việt, Ajinomoto Việt Nam ghi dấu ấn với Dự án Bữa ăn học đường được triển khai toàn quốc từ năm 2017 cùng sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế.

Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện dinh dưỡng bữa trưa và nâng cao nhận thức về thói quen ăn uống cho học sinh tiểu học, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thế hệ tương lai.

Trước năm 2023, Dự án chủ yếu áp dụng tại các trường có bếp ăn bán trú thông qua ba nội dung trọng tâm: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức”, và mô hình “Bếp ăn một chiều” theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường.

Dự án mang đến các bữa trưa hấp dẫn cho học sinh thông qua Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, với hơn 120 bộ thực đơn, từ hơn 360 món ăn không lặp lại, đáp ứng khẩu vị 3 miền Bắc - Trung - Nam, dựa trên nguyên liệu địa phương và đáp ứng khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y tế theo từng độ tuổi. Nhờ đó, các trường dễ dàng áp dụng thực đơn phù hợp với khẩu vị học sinh, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và xoay món đa dạng.

Song song với đó, Chương trình “Ba phút thay đổi nhận thức” mang đến cho học sinh kiến thức dinh dưỡng ngắn gọn, trực quan, giúp các em hiểu hơn về giá trị thực phẩm và lồng ghép nhiều từ vựng tiếng Anh theo chủ đề món ăn, giúp học sinh tiếp thu tự nhiên ngay trước giờ ăn trưa.

Giờ học “Ba phút thay đổi nhận thức” dành cho học sinh tiểu học

“Bếp ăn một chiều” được thiết kế quy trình một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản từ khâu nguyên liệu đến chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đồng thời giúp nhà trường tối ưu thời gian và nhân lực.

Từ cuối năm 2023, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục mở rộng phạm vi của Dự án sang cả các trường không có bếp ăn bán trú hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Đại diện công ty CP Lari’s Việt Nam, đơn vị cung cấp suất ăn tại trường Ischool Ninh Thuận - Ông Phạm Nguyễn Hồng Thái chia sẻ : “Chúng tôi rất an tâm khi sử dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường để lên thực đơn cho các em học sinh hằng ngày vì tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như nâng cao về mặt dinh dưỡng đối với bữa ăn cho các em”.

Đến nay, Dự án Bữa ăn học đường đã mang lại lợi ích cho hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh mỗi năm, trở thành sáng kiến có tác động tích cực đến chất lượng dinh dưỡng học đường Việt Nam. Đây chính là một trong một trong các sáng kiến tiêu biểu mà Ajinomoto Việt Nam đang triển khai, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.