Ajinomoto Việt Nam ra mắt Cafe Birdy ® hương vị Caramel Macchiato mới!

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới

Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, tiết kiệm, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm hương vị cà phê pha quán.

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato là sự hòa quyện của cà phê tuyển chọn cùng hương vị caramel macchiato đặc trưng, mang đến trải nghiệm cà phê đậm đà, sánh quyện chuẩn quán. Sản phẩm mới có sự cân bằng giữa hương vị cà phê thơm đắng, sữa tươi béo mịn, điểm thêm lớp caramel ngọt ngào rất được lòng người tiêu dùng, đặc biệt là phái nữ.

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato là sự hòa quyện của cà phê tuyển chọn cùng hương vị caramel macchiato đặc trưng.

Sản phẩm Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato đặc biệt phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên đang tìm một thức uống tiện lợi, giá cả phải chăng nhưng vẫn đủ để mang lại sự tỉnh táo suốt ngày dài học tập; hoặc nhân viên văn phòng đang tìm kiếm sản phẩm mang lại trải nghiệm hương vị cà phê thân quen như được pha tại quán, phù hợp với nhịp sống bận rộn nơi công sở.

Cà phê Birdy® ra mắt phiên bản giảm đường* vì sức khỏe

Lắng nghe ý kiến và nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, vừa mang lại sự tỉnh táo, tập trung nhưng không chứa quá nhiều đường, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường* mới của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®.

Bộ đôi sản phẩm Cà phê Birdy® là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị cà phê chuẩn Việt và phong cách pha chế hiện đại đặc trưng của Ajinomoto. Dù giảm lượng đường, sản phẩm vẫn giữ trọn vị cà phê thuần Việt đậm đà, mang đến lựa chọn tốt cho sức khỏe, giúp người dùng tỉnh táo và tiện lợi suốt ngày dài.

Cà phê sữa Birdy® giảm đường nhưng không giảm vị cà phê chuẩn Việt.

Sản phẩm Cà phê đen Birdy®, Cà phê sữa Birdy® và Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato hiện đang có mặt trên các cửa hàng tạp hóa, các chợ, siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Sáng kiến vì sức khỏe cho người Việt

Việc ra mắt sản phẩm Cà phê lon Birdy® giảm đường* nằm trong chiến lược của Ajinomoto Việt Nam nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng, tiện lợi, dinh dưỡng ngay tại nhà, góp phần hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Bên cạnh việc liên tục mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, Ajinomoto Việt Nam cũng triển khai những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường, nằm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam, điển hình như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, cùng dự án Khoai mì bền vững.

Dự án Bữa ăn học đường là một trong những sáng kiến do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng và phát triển tầm vóc cho thế hệ tương lai Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ dự án mỗi năm.

Quầy buffet rau không chỉ giúp các em bổ sung chất xơ, mà còn là cơ hội để rèn luyện ý thức và văn hóa ứng xử cho thế hệ tương lai.

Ajinomoto Việt Nam cũng đã triển khai mô hình "Quầy buffet rau" tại các trường để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Một sáng kiến khác trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe khác chính là Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ –Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế thực hiện.

Chương trình đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam thông qua xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé cùng nhiều công cụ chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe tiện lợi.

Ajinomoto Việt Nam cũng đang triển khai nhiều sáng kiến đóng góp vào phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường, trong đó có Dự án Khoai mì bền vững, giúp tăng năng suất khoai mì, góp phần giảm tác động đến môi trường tự nhiên, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững.