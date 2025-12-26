Tập đoàn MISA và Bảo hiểm PVI chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Bà Nguyễn Thị Ngoan – Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) và ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Thông qua hợp tác, MISA và Bảo hiểm PVI sẽ phối hợp triển khai các giải pháp cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, tích hợp trực tiếp trên nền tảng số MISA Insurance. Nền tảng này được kết nối đồng bộ với các giải pháp bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử của MISA, cho phép khách hàng MISA tham gia bảo hiểm online 100% ngay trên phần mềm. Nhờ đó, quy trình được rút gọn tối đa, giúp khách hàng giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bà Nguyễn Thị Ngoan – Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) và bà Phùng Thị Lý Hiền – Giám đốc Bảo hiểm PVI Vũng Tàu ký kết hợp đồng triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng MISA Lending.

Bên cạnh việc triển khai giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến, MISA và Bảo hiểm PVI còn hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) ngay trên nền tảng số MISA. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, các doanh nghiệp nhỏ, chủ hộ kinh doanh sẽ bắt buộc phải tham gia đóng BHXH cho người lao động. Sự phối hợp giữa hai bên sẽ hỗ trợ nhóm đối tượng này đóng BHXH thuận tiện, nhanh chóng, góp phần mở rộng diện bao phủ của BHXH cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người lao động.

Việc tích hợp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và thu hộ BHXH ngay trên nền tảng số của MISA giúp đơn giản hóa quy trình lựa chọn và đăng ký bảo hiểm, thanh toán nhanh chóng, theo dõi đầy đủ lịch sử và trạng thái các giao dịch bảo hiểm theo thời gian thực, tiết kiệm tối đa thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Đây là một minh chứng rõ nét cho trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của cả MISA và Bảo hiểm PVI trong việc đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT MISA phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT MISA khẳng định: “Đây là sự hợp tác mang tính chiến lược, giúp MISA và Bảo hiểm PVI mở rộng hệ sinh thái tiện ích cho khách hàng hai bên, hướng tới tích hợp đa dạng dịch vụ như bảo hiểm xe, nhà, nhà xưởng và thu hộ BHXH. Qua đó mang lại trải nghiệm liền mạch và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng.”

Bà Nguyễn Thị Ngoan – Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) nhận định: “Việc MISA hợp tác chiến lược với Bảo hiểm PVI là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa hệ sinh thái tài chính – bảo hiểm, với trọng tâm là nâng cao trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. MISA tin rằng sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của MISA và uy tín, chuyên môn bảo hiểm của PVI sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, đồng thời góp phần định hình và phát triển kinh tế số tại Việt Nam”.

Cùng chung định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI chia sẻ: “Hợp tác với MISA không chỉ giúp Bảo hiểm PVI mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số hiện đại, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, mang các giải pháp bảo hiểm và an sinh xã hội đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và người dân”.

Tập đoàn MISA có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, đang phục vụ cho gần 400.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 44.500 đơn vị hành chính sự nghiệp và 3,5 triệu người dùng cá nhân. MISA đã phát triển hệ sinh thái nền tảng số quản trị toàn diện, lấy tài chính – kế toán làm cốt lõi, tích hợp cùng hạ tầng thanh toán tiện ích do JETPAY (công ty thành viên của MISA) phát triển, tạo thành chu trình trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Ngoài ra, MISA luôn sẵn sàng mở rộng thêm nhiều tiện ích khác bằng việc kết nối với các đối tác, từ đó, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của doanh nghiệp và người dùng.

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam, sở hữu năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm chuyên sâu và hệ thống dịch vụ rộng khắp cả nước. Trong những năm gần đây, Bảo hiểm PVI liên tục được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có các hạng mục quan trọng tại InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025 là “General Insurer of the Year” và “Underwriting Initiative of the Year”. Giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm toàn diện, mạng lưới bồi thường được đánh giá ở mức xuất sắc, hiệu quả quản trị và định hướng phát triển gắn với chuyển đổi số.

Lễ ký kết giữa MISA và Bảo hiểm PVI là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, cùng chung mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm – lấy công nghệ làm nền tảng – lấy giá trị xã hội làm định hướng phát triển. Trong tương lai, MISA và Bảo hiểm PVI kỳ vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục các lĩnh vực hợp tác để tối ưu hóa tiềm năng và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.