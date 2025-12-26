Hồng Lĩnh X’mas Fest: Khi lễ hội Giáng sinh trở thành “chất xúc tác” cho một đô thị đang chuyển mình

Không chỉ mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng, Hồng Lĩnh X’mas Fest - lễ hội được tổ chức tại khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh .

Từ những trải nghiệm lễ hội mang phong vị châu Âu đến đại nhạc hội quy mô, sự kiện đã phác họa rõ nét diện mạo một trung tâm đô thị đang chuyển mình, nơi không gian sống dần gắn liền với các hoạt động cộng đồng.

Ngay từ chiều tối 22/12, tuyến phố Châu Âu tại ROX Living Hồng Lĩnh đã rực sáng trong không khí lễ hội. Ánh đèn Giáng sinh, dòng người đổ về tham quan, trải nghiệm cho thấy sức hút rõ nét của một sự kiện được tổ chức bài bản ngay tại trung tâm đô thị mới.

Không gian check-in mang đậm màu sắc Châu Âu – điều hiếm thấy tại một đô thị cấp vùng như Hồng Lĩnh.

Cây thông Noel lớn đặt tại trung tâm khu đô thị nhanh chóng trở thành điểm hội tụ của các gia đình và giới trẻ. Đây cũng là “trục thị giác” chính, góp phần định hình bản sắc lễ hội cho toàn bộ không gian sự kiện.

Khoảnh khắc tuyết nhân tạo rơi giữa lòng đô thị khiến nhiều em nhỏ thích thú. Những trải nghiệm mang tính biểu tượng này cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc đưa một mùa Giáng sinh đúng nghĩa đến với người dân địa phương.

Từ xiếc nghệ thuật, ảo thuật, chú hề vặn bóng đến các tiết mục âm nhạc đường phố, lễ hội diễn ra liên tục trong hai ngày 22–23/12, tạo nhịp sinh hoạt sôi động hiếm thấy tại khu vực trung tâm Hồng Lĩnh.

Khu vực trải nghiệm ẩm thực thu hút khách hàng, đặc biệt vào khung giờ tối. Sự kết hợp giữa lễ hội, ẩm thực, giải trí đang cho thấy tiềm năng hình thành các tuyến phố sinh hoạt ban đêm tại đô thị mới.

Dễ nhận thấy sự hiện diện của đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến các gia đình nhiều thế hệ. Điều này phản ánh đúng định hướng của ROX Living Hồng Lĩnh khi tổ chức sự kiện mang tính cộng đồng.

Ông Lê Duy Khánh – GĐKD Công ty CP ROX Living thay mặt Chủ đầu tư dự án chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu phát triển khu đô thị chuẩn mực gắn liền với nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng mà ROX Living Hồng Lĩnh hướng tới.

Đại nhạc hội diễn ra từ 19h trở thành sự kiện chính thu hút đông đảo người dân khu vực tập trung về khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh.

Ca sĩ Hoàng Hải khuấy động không khí bằng những màn trình diễn trẻ trung, hiện đại, phù hợp với tinh thần lễ hội cuối năm và thị hiếu khán giả địa phương.

Tiết mục biểu diễn Múa Lửa chuyên nghiệp đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn đặc biệt thu hút khán giả bởi những tiết mục độc đáo với độ khó cao.

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh, Hồng Lĩnh X’mas Fest cho thấy cách một khu đô thị mới đang từng bước đảm nhiệm vai trò trung tâm sinh hoạt văn hóa – giải trí. Theo đại diện ROX Living, các hoạt động cộng đồng như thế này là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn kết cư dân và địa phương lâu dài.