Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Hồng Lĩnh X’mas Fest: Khi lễ hội Giáng sinh trở thành “chất xúc tác” cho một đô thị đang chuyển mình

Không chỉ mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng, Hồng Lĩnh X’mas Fest - lễ hội được tổ chức tại khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh .

PV

Từ những trải nghiệm lễ hội mang phong vị châu Âu đến đại nhạc hội quy mô, sự kiện đã phác họa rõ nét diện mạo một trung tâm đô thị đang chuyển mình, nơi không gian sống dần gắn liền với các hoạt động cộng đồng.

Ngay từ chiều tối 22/12, tuyến phố Châu Âu tại ROX Living Hồng Lĩnh đã rực sáng trong không khí lễ hội. Ánh đèn Giáng sinh, dòng người đổ về tham quan, trải nghiệm cho thấy sức hút rõ nét của một sự kiện được tổ chức bài bản ngay tại trung tâm đô thị mới.

444.jpg

Không gian check-in mang đậm màu sắc Châu Âu – điều hiếm thấy tại một đô thị cấp vùng như Hồng Lĩnh.

Cây thông Noel lớn đặt tại trung tâm khu đô thị nhanh chóng trở thành điểm hội tụ của các gia đình và giới trẻ. Đây cũng là “trục thị giác” chính, góp phần định hình bản sắc lễ hội cho toàn bộ không gian sự kiện.

Khoảnh khắc tuyết nhân tạo rơi giữa lòng đô thị khiến nhiều em nhỏ thích thú. Những trải nghiệm mang tính biểu tượng này cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc đưa một mùa Giáng sinh đúng nghĩa đến với người dân địa phương.

Từ xiếc nghệ thuật, ảo thuật, chú hề vặn bóng đến các tiết mục âm nhạc đường phố, lễ hội diễn ra liên tục trong hai ngày 22–23/12, tạo nhịp sinh hoạt sôi động hiếm thấy tại khu vực trung tâm Hồng Lĩnh.

Khu vực trải nghiệm ẩm thực thu hút khách hàng, đặc biệt vào khung giờ tối. Sự kết hợp giữa lễ hội, ẩm thực, giải trí đang cho thấy tiềm năng hình thành các tuyến phố sinh hoạt ban đêm tại đô thị mới.

222.jpg

Dễ nhận thấy sự hiện diện của đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến các gia đình nhiều thế hệ. Điều này phản ánh đúng định hướng của ROX Living Hồng Lĩnh khi tổ chức sự kiện mang tính cộng đồng.

Ông Lê Duy Khánh – GĐKD Công ty CP ROX Living thay mặt Chủ đầu tư dự án chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu phát triển khu đô thị chuẩn mực gắn liền với nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng mà ROX Living Hồng Lĩnh hướng tới.

444.png

Đại nhạc hội diễn ra từ 19h trở thành sự kiện chính thu hút đông đảo người dân khu vực tập trung về khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh.

Ca sĩ Hoàng Hải khuấy động không khí bằng những màn trình diễn trẻ trung, hiện đại, phù hợp với tinh thần lễ hội cuối năm và thị hiếu khán giả địa phương.

Tiết mục biểu diễn Múa Lửa chuyên nghiệp đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn đặc biệt thu hút khán giả bởi những tiết mục độc đáo với độ khó cao.

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh, Hồng Lĩnh X’mas Fest cho thấy cách một khu đô thị mới đang từng bước đảm nhiệm vai trò trung tâm sinh hoạt văn hóa – giải trí. Theo đại diện ROX Living, các hoạt động cộng đồng như thế này là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn kết cư dân và địa phương lâu dài.

#Lễ hội Giáng sinh tại Hồng Lĩnh #Phát triển đô thị gắn kết cộng đồng #Không gian lễ hội châu Âu #Trải nghiệm giải trí và ẩm thực #Chương trình nghệ thuật và biểu diễn đặc sắc #Chuyển mình của trung tâm đô thị mới

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Nhà phát triển BĐS hạng sang ROX Signature chính thức ra mắt thị trường

ROX Signature đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trên hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới theo đẳng cấp quốc tế với dự án tiên phong The Legend Danang.

Sự kiện ra mắt thương hiệu ROX Signature được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) sáng ngày 26/7.

Tuyên ngôn sống sang thời đại mới

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hành trình tri ân – dấu ấn tinh thần của người ROX

Giữa cái nắng rực lửa của miền Trung, từng bước chân của đoàn cán bộ, nhân viên Tập đoàn ROX lặng lẽ tiến về những “địa chỉ đỏ” như một lời hứa từ trái tim.

Hành trình tri ân về với những “địa chỉ đỏ”

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại có chuyến hành trình về nguồn đi qua nhiều địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Hang Tám Cô… Dù vậy, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại mang đến cho các thành viên trong đoàn những cảm xúc khác nhau nhưng trên tất cả, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã ngã xuống.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Cú đúp giải thưởng AREA 2025 - Dấu ấn đổi mới của ROX Group

Gặt hái “cú đúp” danh hiệu tại AREA 2025, ROX Group một lần nữa chứng minh năng lực quản trị hiện đại và vai trò tiên phong trong phát triển bền vững. 

Bước tiến lan tỏa giá trị tích cực

Đây là lần thứ ba ROX Group được xướng tên trong “bảng vàng” giải thưởng AREA, đồng thời đánh dấu lần thứ hai trong năm 2025, Tập đoàn được công nhận tại một giải thưởng quốc tế uy tín, sau giải thưởng quốc tế về đổi mới quản trị và CSR tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương hồi tháng 5/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu – “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.

Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Không chỉ dừng lại ở những góc trang trí rực rỡ hay các hoạt động mang tính thời điểm, mùa lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Ở đó, từng góc décor được chăm chút, từng hoạt động trở thành chất dẫn cảm xúc, để mỗi khoảnh khắc lễ hội đều lan tỏa sự ấm áp, nuôi dưỡng kết nối và phản chiếu phong cách sống hàng hiệu một cách tự nhiên, tinh tế và bền vững.

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Cafe Birdy ® hương vị Caramel Macchiato mới!

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Cafe Birdy ® hương vị Caramel Macchiato mới!

Lắng nghe ý kiến và nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, vừa mang lại sự tỉnh táo, tập trung nhưng không chứa quá nhiều đường, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường mới của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®