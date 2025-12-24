Hà Nội

Nguy kịch vì cúm A -Chuyên gia chỉ rõ triệu chứng chí mạng người Việt hay mắc

Từ sốt cao, sổ mũi đến viêm phổi cấp, nhiễm khuẩn huyết chỉ 48 giờ: Bác sĩ cảnh báo không thể chủ quan trước cúm A.

PV

Trong tháng 11 này, số ca mắc cúm thống kê được lên tới 11.000, tăng mạnh so với tháng 10. Tại Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, vắc xin cúm đang là một trong số vắc xin được quan tâm nhất hiện nay.

Nhiều biến chứng nặng nguy hiểm ở người già, trẻ em, người có bệnh nền mắc cúm

Bệnh nhi 16 tháng tuổi, T.T.H. (Hà Nội), được chẩn đoán cúm A, có viêm phế quản – phổi bội nhiễm, may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời. Bé vốn khỏe mạnh, nhưng lây cúm từ chị gái đã mắc bệnh trước đó.

Gia đình cho biết trước nhập viện 3 ngày, trẻ sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan nhiều, sau đó xuất hiện khò khè, ho có đờm đặc. Trẻ mệt lả, ho khạc kém, ứ đọng nhiều đờm. Khi trẻ được đưa đến khám tại bệnh viện, kết quả test cúm A dương tính. Khám lâm sàng cho thấy phổi đã có dấu hiệu bội nhiễm, nghe phổi nhiều rải ẩm, ran rít hai bên.

Hình ảnh X-quang phổi lúc nhập viện có tổn thương phế quản – phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt. Xét nghiệm máu phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng: bạch cầu tăng 13,8 G/L, CRP 51 mg/L – cao gấp hơn 10 lần bình thường. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Sau hai ngày điều trị nội trú, trẻ đáp ứng tốt, giảm sốt, cải thiện hô hấp, ăn bú trở lại, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát.

11111.jpg
Chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh nên tiêm phòng cho trẻ sớm, đẩy lùi nguy cơ mắc cúm A và tránh biến chứng nguy hiểm.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đáng chú ý hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc. Trẻ lớn và người lớn thường thấy rõ hơn biểu hiện đau mỏi người, đau nhức xương khớp. Ngoài ra, trẻ có thể gặp co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực – đều là dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, số ca mắc cúm liên tục gia tăng, riêng trong tháng 11 lên tới 11.000 ca. tăng mạnh so với tháng 10. Điều đáng lo ngại do đây không phải là căn bệnh mới nên nhiều người chủ quan, chỉ đến khi trở nặng mới đi khám và chữa trị tích cực. Tuy nhiên với người già, trẻ em, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai..., cúm lại cực kỳ nguy hiểm và đã có những trường hợp biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Khuyến cáo nên tiêm ngừa cúm từ đầu mùa dịch

Các bác sĩ cũng hướng dẫn phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng. Việc đưa trẻ đến khám kịp thời sẽ giúp điều trị đúng phác đồ, hạn chế các biến chứng nặng.

Trước diễn biến gia tăng các ca cúm A trong thời điểm giao mùa, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vắc xin cúm là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

22222.jpg
Theo chuyên gia dịch tễ, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả để phòng cúm A và bảo vệ sức khoẻ.

Chị Lê Hằng ở Hà Nội đưa con đến tiêm phòng cúm ở Long Châu ngày 25/11 cho biết bé con chị khi sinh hơi nhẹ cân và khảnh ăn nên rất dễ ốm. Năm trước bé đã mắc cúm và sốt cao liên tục, sau đợt ốm bé mệt nhiều, gia đình phải bồi dưỡng cả tháng để bé lấy lại sức. Vì vậy năm nay chị cho con đi tiêm từ đầu mùa để phòng bệnh sớm.

"Tôi có tìm hiểu và được biết vắc xin cúm có hiệu lực trong 9-12 tháng, nên sau đợt cúm năm ngoái của con gia đình đã thống nhất sẽ tiêm phòng cúm hàng năm. Con tôi đã tiêm gói vắc xin 12 tháng tại Long Châu trước đây nên gia đình rất tin tưởng" - chị Hằng cho biết.

33333.jpg
Không chỉ trẻ em, người già, người có bệnh lý nền…, nhiều bạn trẻ nâng cao ý thức phòng bệnh trong thời điểm dịch cúm diễn biến phức tạp.

Thời điểm giao mùa như hiện nay bệnh cúm nguy cơ cao nhất, nhưng trong các tháng đông - xuân tới các bệnh như thuỷ đậu, quai bị, sởi... - đều là bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp - lại vào "mùa" và không chỉ trẻ em mà thanh niên, trung niên, người già đều có nguy cơ mắc bệnh. Rất may đây đều là các bệnh đã có vắc xin phòng, chủ động phòng sớm để tránh nguy cơ với sức khoẻ, nhất là với người có bệnh nền, người già, trẻ em hoặc đang điều trị bệnh lý nặng như ung thư.

