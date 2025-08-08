Gần 1.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội cho dân tái định cư rạch Xuyên Tâm

Ngày 8/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh. Công trình phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo môi trường, nạo vét và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Vị trí dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh (cũ), TP HCM. Ảnh: Anh Tú

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12.099m², gồm ba khối chung cư cao 20 tầng với tổng cộng 864 căn hộ có diện tích từ 40 đến 76m² (từ một đến ba phòng ngủ).

Tổng diện tích sàn gần 80.319m², tích hợp các hạ tầng thiết yếu như khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, khu thương mại dịch vụ, hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và camera giám sát. Tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan rút ngắn tiến độ, phấn đấu bàn giao vào cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Anh Tú

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết, dự án sẽ bố trí tái định cư cho hơn 1.030 hộ dân trong tổng số hơn 2.000 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm. Những hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư bằng nền đất hoặc căn hộ sẽ được xem xét chuyển về dự án này.

Ông Cường cũng thông tin, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030 là 199.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn, còn lại 181.000 căn sẽ phải hoàn tất trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Văn Trường cho biết công trình hướng tới tiêu chí “công trình kiểu mẫu” với yêu cầu thi công an toàn, chất lượng, đồng bộ, tạo môi trường sống văn minh và hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư nhận định, việc bố trí tái định cư gần nơi ở cũ giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện cư trú và chất lượng sống của cộng đồng, đồng thời hoàn thiện hạ tầng khu vực theo quy hoạch, đồng bộ với các dự án cải tạo và xây dựng khác.