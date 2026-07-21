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[GALLERY] Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet

Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.

Nguyễn Anh
Theo GM Authority dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề, General Motors (GM) đang có kế hoạch cấp phép cho mẫu Wuling Bingo Pro thông qua liên doanh SAIC-GM-Wuling, sau đó đổi tên và phân phối dưới thương hiệu Chevrolet tại nhiều thị trường quốc tế.
Theo GM Authority dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề, General Motors (GM) đang có kế hoạch cấp phép cho mẫu Wuling Bingo Pro thông qua liên doanh SAIC-GM-Wuling, sau đó đổi tên và phân phối dưới thương hiệu Chevrolet tại nhiều thị trường quốc tế.
Nếu được thông qua, mẫu ôtô này sẽ trở thành xe hatchback thuần điện giá rẻ mới của Chevrolet dành cho các thị trường toàn cầu, đồng thời mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu. Theo báo cáo, mẫu xe dự kiến sẽ được phân phối tại Brazil, Mexico và nhiều thị trường mới nổi khác ở khu vực Mỹ Latinh, châu Phi cũng như châu Á.
Nếu được thông qua, mẫu ôtô này sẽ trở thành xe hatchback thuần điện giá rẻ mới của Chevrolet dành cho các thị trường toàn cầu, đồng thời mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu. Theo báo cáo, mẫu xe dự kiến sẽ được phân phối tại Brazil, Mexico và nhiều thị trường mới nổi khác ở khu vực Mỹ Latinh, châu Phi cũng như châu Á.
Phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ từ lâu đã chiếm thị phần đáng kể tại các thị trường này, nơi nhu cầu đối với những mẫu xe điện giá phải chăng với chi phí vận hành thấp vẫn đang tiếp tục tăng. Mẫu xe cũng được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Chevrolet trong phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ và được định vị như "người kế nhiệm về tinh thần" của Geo Metro.
Phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ từ lâu đã chiếm thị phần đáng kể tại các thị trường này, nơi nhu cầu đối với những mẫu xe điện giá phải chăng với chi phí vận hành thấp vẫn đang tiếp tục tăng. Mẫu xe cũng được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Chevrolet trong phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ và được định vị như "người kế nhiệm về tinh thần" của Geo Metro.
Geo Metro từng là một trong những mẫu xe phổ thông nổi tiếng tại Bắc Mỹ nhờ giá bán thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong kỷ nguyên xe điện, GM muốn duy trì định vị này bằng một nền tảng chạy hoàn toàn bằng điện.
Geo Metro từng là một trong những mẫu xe phổ thông nổi tiếng tại Bắc Mỹ nhờ giá bán thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong kỷ nguyên xe điện, GM muốn duy trì định vị này bằng một nền tảng chạy hoàn toàn bằng điện.
Đây không phải lần đầu GM mở rộng danh mục sản phẩm toàn cầu bằng cách đổi tên các mẫu xe được phát triển tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, hãng ngày càng tận dụng các nền tảng xe đã hoàn thiện của SAIC-GM-Wuling.
Đây không phải lần đầu GM mở rộng danh mục sản phẩm toàn cầu bằng cách đổi tên các mẫu xe được phát triển tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, hãng ngày càng tận dụng các nền tảng xe đã hoàn thiện của SAIC-GM-Wuling.
Sau đó điều chỉnh để phù hợp với các thị trường quốc tế trước khi bán dưới thương hiệu Chevrolet. Chẳng hạn, Chevrolet Spark EUV được phát triển từ Baojun Yep Plus trong khi Chevrolet Captiva EV sử dụng nền tảng của Wuling Xingguang S...
Sau đó điều chỉnh để phù hợp với các thị trường quốc tế trước khi bán dưới thương hiệu Chevrolet. Chẳng hạn, Chevrolet Spark EUV được phát triển từ Baojun Yep Plus trong khi Chevrolet Captiva EV sử dụng nền tảng của Wuling Xingguang S...
Wuling Bingo Pro đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/5 với 4 phiên bản và giá từ 56.800-70.800 Nhân dân tệ (khoảng 199-248 triệu đồng).
Wuling Bingo Pro đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/5 với 4 phiên bản và giá từ 56.800-70.800 Nhân dân tệ (khoảng 199-248 triệu đồng).
Xe được trang bị 2 tùy chọn pin lithium sắt phosphate (LFP) với dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 330 km và 403 km. Xe được định vị là phương tiện di chuyển chủ yếu trong đô thị.
Xe được trang bị 2 tùy chọn pin lithium sắt phosphate (LFP) với dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 330 km và 403 km. Xe được định vị là phương tiện di chuyển chủ yếu trong đô thị.
Về trang bị an toàn, Wuling Bingo Pro sở hữu: túi khí phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD), đi kèm phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động Auto Hold.
Về trang bị an toàn, Wuling Bingo Pro sở hữu: túi khí phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD), đi kèm phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động Auto Hold.
Ngoài ra, mẫu xe ôtô điện giá rẻ này còn được trang bị camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cũng như hệ thống chống trộm Immobilizer....
Ngoài ra, mẫu xe ôtô điện giá rẻ này còn được trang bị camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cũng như hệ thống chống trộm Immobilizer....
Theo số liệu chính thức tính đến cuối tháng 6/2026, mẫu xe này đã đạt doanh số bán lẻ cộng dồn hơn 30.000 xe chỉ sau 38 ngày mở bán, trở thành một trong những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Wuling trong năm nay.
Theo số liệu chính thức tính đến cuối tháng 6/2026, mẫu xe này đã đạt doanh số bán lẻ cộng dồn hơn 30.000 xe chỉ sau 38 ngày mở bán, trở thành một trong những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Wuling trong năm nay.
Nếu dự án của GM được triển khai, Chevrolet được cho là sẽ điều chỉnh thiết kế ngoại thất của Wuling Bingo Pro và giới thiệu dưới một tên gọi hoàn toàn mới, tương tự cách hãng từng áp dụng với nhiều mẫu xe điện khác phát triển từ các nền tảng của SAIC-GM-Wuling.
Nếu dự án của GM được triển khai, Chevrolet được cho là sẽ điều chỉnh thiết kế ngoại thất của Wuling Bingo Pro và giới thiệu dưới một tên gọi hoàn toàn mới, tương tự cách hãng từng áp dụng với nhiều mẫu xe điện khác phát triển từ các nền tảng của SAIC-GM-Wuling.
Trong giai đoạn mở bán trước, Wuling Bingo Pro đã nhận được hơn 50.000 đơn đặt hàng chính thức. Chỉ sau 13 ngày kể từ khi ra mắt, doanh số bán lẻ đã vượt mốc 20.000 xe.
Trong giai đoạn mở bán trước, Wuling Bingo Pro đã nhận được hơn 50.000 đơn đặt hàng chính thức. Chỉ sau 13 ngày kể từ khi ra mắt, doanh số bán lẻ đã vượt mốc 20.000 xe.
Video: Giới thiệu xe điện giá rẻ Wuling Bingo Pro mới.
Nguyễn Anh
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