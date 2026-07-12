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[GALLERY] Highlander Hybrid bán "cháy hàng", Toyota hoãn ra mắt bản chạy điện

Số hóa - Xe

[GALLERY] Highlander Hybrid bán "cháy hàng", Toyota hoãn ra mắt bản chạy điện

Toyota vừa xác nhận sẽ lùi thời điểm bắt đầu sản xuất thế hệ mới của mẫu SUV Highlander thuần điện, dù mẫu xe này còn chưa chính thức ra mắt. 

Hải Nam
Thông tin được Toyota chia sẻ với Carscoops cho biết một sự kiện trải nghiệm và giới thiệu Highlander EV dành cho giới truyền thông đã phải tạm hoãn và hiện chưa có lịch tổ chức mới. Hãng cho biết quyết định này nhằm "tạo thêm thời gian cho các điều chỉnh cuối cùng trước khi ra mắt".
Thông tin được Toyota chia sẻ với Carscoops cho biết một sự kiện trải nghiệm và giới thiệu Highlander EV dành cho giới truyền thông đã phải tạm hoãn và hiện chưa có lịch tổ chức mới. Hãng cho biết quyết định này nhằm "tạo thêm thời gian cho các điều chỉnh cuối cùng trước khi ra mắt".
Đầu năm nay, Toyota từng gây bất ngờ khi công bố thế hệ tiếp theo của Highlander sẽ chỉ có phiên bản thuần điện, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của hãng tại thị trường Bắc Mỹ. Khi đó, kế hoạch ban đầu là đưa xe vào sản xuất cuối năm 2026.
Đầu năm nay, Toyota từng gây bất ngờ khi công bố thế hệ tiếp theo của Highlander sẽ chỉ có phiên bản thuần điện, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của hãng tại thị trường Bắc Mỹ. Khi đó, kế hoạch ban đầu là đưa xe vào sản xuất cuối năm 2026.
Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Toyota, tiến độ sản xuất hiện đã bị lùi ít nhất 8 tuần. Dù hãng chưa công bố lịch trình mới, việc chậm tiến độ khiến nhiều chuyên gia dự đoán khách hàng Mỹ có thể phải chờ đến đầu năm 2027 mới được nhận xe.
Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Toyota, tiến độ sản xuất hiện đã bị lùi ít nhất 8 tuần. Dù hãng chưa công bố lịch trình mới, việc chậm tiến độ khiến nhiều chuyên gia dự đoán khách hàng Mỹ có thể phải chờ đến đầu năm 2027 mới được nhận xe.
Trong ngành công nghiệp ôtô, việc trì hoãn ra mắt những mẫu xe hoàn toàn mới không phải điều hiếm gặp. Các nhà sản xuất thường cần thêm thời gian để hoàn tất khâu kiểm định chất lượng, tinh chỉnh phần mềm, chuẩn bị nguồn cung linh kiện hoặc hiệu chỉnh dây chuyền sản xuất trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Trong ngành công nghiệp ôtô, việc trì hoãn ra mắt những mẫu xe hoàn toàn mới không phải điều hiếm gặp. Các nhà sản xuất thường cần thêm thời gian để hoàn tất khâu kiểm định chất lượng, tinh chỉnh phần mềm, chuẩn bị nguồn cung linh kiện hoặc hiệu chỉnh dây chuyền sản xuất trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Toyota cũng không tiết lộ cụ thể những "điều chỉnh cuối cùng" mà hãng đang thực hiện trên Highlander EV, đồng thời chưa xác nhận việc lùi tiến độ sản xuất có ảnh hưởng đến thời điểm mở bán chính thức hay không.
Toyota cũng không tiết lộ cụ thể những "điều chỉnh cuối cùng" mà hãng đang thực hiện trên Highlander EV, đồng thời chưa xác nhận việc lùi tiến độ sản xuất có ảnh hưởng đến thời điểm mở bán chính thức hay không.
Việc trì hoãn này cũng làm dấy lên câu hỏi về số phận của Subaru Getaway và Lexus TZ – hai mẫu SUV được phát triển trên cùng nền tảng với Highlander EV. Hiện cả Subaru và Lexus vẫn chưa đưa ra bình luận liên quan.
Việc trì hoãn này cũng làm dấy lên câu hỏi về số phận của Subaru Getaway và Lexus TZ – hai mẫu SUV được phát triển trên cùng nền tảng với Highlander EV. Hiện cả Subaru và Lexus vẫn chưa đưa ra bình luận liên quan.
Đáng chú ý, Toyota xác nhận với Cars.com rằng các phiên bản Highlander sử dụng động cơ xăng và hybrid sẽ tiếp tục được sản xuất đến hết tháng 12 năm nay. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng hãng xe Nhật Bản có thể đang tận dụng thêm thời gian để tối đa hóa doanh số và lợi nhuận từ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong trước khi chuyển hoàn toàn sang xe điện.
Đáng chú ý, Toyota xác nhận với Cars.com rằng các phiên bản Highlander sử dụng động cơ xăng và hybrid sẽ tiếp tục được sản xuất đến hết tháng 12 năm nay. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng hãng xe Nhật Bản có thể đang tận dụng thêm thời gian để tối đa hóa doanh số và lợi nhuận từ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong trước khi chuyển hoàn toàn sang xe điện.
Dù đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời, Toyota Highlander vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt là phiên bản hybrid. Theo báo cáo tài chính quý II của Toyota, doanh số Highlander tăng 6,7% từ đầu năm đến nay, trong khi riêng bản hybrid bứt phá tới 48,9%. Cùng xu hướng đó, doanh số các mẫu xe điện hóa của Toyota tăng 21,1%, dẫn đầu là RAV4 Hybrid.
Dù đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời, Toyota Highlander vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt là phiên bản hybrid. Theo báo cáo tài chính quý II của Toyota, doanh số Highlander tăng 6,7% từ đầu năm đến nay, trong khi riêng bản hybrid bứt phá tới 48,9%. Cùng xu hướng đó, doanh số các mẫu xe điện hóa của Toyota tăng 21,1%, dẫn đầu là RAV4 Hybrid.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Highlander 2026 mới.
Hải Nam
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