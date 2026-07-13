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[GALLERY] Toyota Land Cruiser FJ 2026 sắp bán tại Việt Nam, gần 1,2 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser FJ 2026 sắp bán tại Việt Nam, gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng có thể thấy đây là mẫu Land Cruiser FJ.

Nguyễn Anh
Fanpage chính thức của Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng dựa vào hình ảnh có thể thấy khả năng cao đây là mẫu xe SUV địa hình Land Cruiser FJ 2026.
Fanpage chính thức của Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng dựa vào hình ảnh có thể thấy khả năng cao đây là mẫu xe SUV địa hình Land Cruiser FJ 2026.
Trước đó, một số tư vấn bán hàng của các đại lý Toyota tại Việt Nam đã thông báo nhận cọc mẫu Land Cruiser FJ 2026. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và dự kiến ra mắt người dùng vào khoảng tháng 8/2026.
Trước đó, một số tư vấn bán hàng của các đại lý Toyota tại Việt Nam đã thông báo nhận cọc mẫu Land Cruiser FJ 2026. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và dự kiến ra mắt người dùng vào khoảng tháng 8/2026.
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser FJ sẽ có mức giá dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 2.7L, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4x4 linh hoạt mọi địa hình. Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ 2026 có giá khởi điểm 1.269.000 Baht (tương đương 1 tỷ đồng).
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser FJ sẽ có mức giá dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 2.7L, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4x4 linh hoạt mọi địa hình. Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ 2026 có giá khởi điểm 1.269.000 Baht (tương đương 1 tỷ đồng).
Land Cruiser FJ được phát triển dưới mã dự án “500D”, sử dụng nền tảng IMV0 với cấu trúc body-on-frame tương tự Hilux Champ. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình trục cơ sở ngắn SSWB (Super Short Wheelbase), giúp chiếc SUV này linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị mà vẫn duy trì khả năng off-road.
Land Cruiser FJ được phát triển dưới mã dự án “500D”, sử dụng nền tảng IMV0 với cấu trúc body-on-frame tương tự Hilux Champ. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình trục cơ sở ngắn SSWB (Super Short Wheelbase), giúp chiếc SUV này linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị mà vẫn duy trì khả năng off-road.
So với Fortuner, thân xe và khoang động cơ được thiết kế ngắn hơn, mang lại cảm giác gọn gàng và dễ xoay xở. Về kích thước, Land Cruiser FJ dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.890 mm, trục cơ sở đạt 2.580 mm. Khoảng sáng gầm lên tới 245 mm cùng khả năng lội nước 700 mm cho thấy rõ định hướng địa hình của mẫu xe này.
So với Fortuner, thân xe và khoang động cơ được thiết kế ngắn hơn, mang lại cảm giác gọn gàng và dễ xoay xở. Về kích thước, Land Cruiser FJ dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.890 mm, trục cơ sở đạt 2.580 mm. Khoảng sáng gầm lên tới 245 mm cùng khả năng lội nước 700 mm cho thấy rõ định hướng địa hình của mẫu xe này.
Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser FJ thiên về sự thực dụng với các chi tiết mang đậm chất SUV địa hình. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm kết hợp lò xo cuộn giúp đảm bảo độ ổn định khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. Xe sử dụng mâm 18 inch đi cùng lốp 265/60R18, đi kèm lốp dự phòng full-size.
Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser FJ thiên về sự thực dụng với các chi tiết mang đậm chất SUV địa hình. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm kết hợp lò xo cuộn giúp đảm bảo độ ổn định khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. Xe sử dụng mâm 18 inch đi cùng lốp 265/60R18, đi kèm lốp dự phòng full-size.
Các trang bị như đèn LED, đèn sương mù LED, bậc lên xuống hay cốp sau mở ngang đều phục vụ tối đa cho nhu cầu sử dụng thực tế.Bên trong cabin, Land Cruiser FJ hướng đến sự đơn giản và bền bỉ với tông màu đen chủ đạo. Nội thất được trang bị các tiện ích cơ bản như vô-lăng bọc da chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc bụi PM2.5.
Các trang bị như đèn LED, đèn sương mù LED, bậc lên xuống hay cốp sau mở ngang đều phục vụ tối đa cho nhu cầu sử dụng thực tế.Bên trong cabin, Land Cruiser FJ hướng đến sự đơn giản và bền bỉ với tông màu đen chủ đạo. Nội thất được trang bị các tiện ích cơ bản như vô-lăng bọc da chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc bụi PM2.5.
Hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, giúp mở rộng khoang hành lý lên tới hơn 1.500 lít khi cần thiết. Hệ thống giải trí trên xe ở mức đủ dùng với màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình sau vô-lăng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là cấu hình phù hợp với định hướng thực dụng thay vì chạy theo yếu tố công nghệ.
Hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, giúp mở rộng khoang hành lý lên tới hơn 1.500 lít khi cần thiết. Hệ thống giải trí trên xe ở mức đủ dùng với màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình sau vô-lăng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là cấu hình phù hợp với định hướng thực dụng thay vì chạy theo yếu tố công nghệ.
Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Xe được trang bị khóa vi sai cầu sau, hỗ trợ tốt khi vận hành trên địa hình khó. Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ với tính năng giả lập “nhìn xuyên gầm”, hỗ trợ đáng kể khi off-road.
Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Xe được trang bị khóa vi sai cầu sau, hỗ trợ tốt khi vận hành trên địa hình khó. Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ với tính năng giả lập “nhìn xuyên gầm”, hỗ trợ đáng kể khi off-road.
Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser FJ nằm ở hệ thống an toàn khi được trang bị gói Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ. Các hệ thống hỗ trợ địa hình như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo...
Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser FJ nằm ở hệ thống an toàn khi được trang bị gói Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ. Các hệ thống hỗ trợ địa hình như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo...
Video: Đánh giá nhanh Toyota Land Cruiser FJ 2026 sắp về Việt Nam.
Nguyễn Anh
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