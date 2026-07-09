Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Khi nào Toyota ra mắt Hilux plug-in hybrid, cạnh tranh Ranger PHEV?

Phân khúc bán tải plug-in hybrid (PHEV) đang sôi động với sự tham gia của nhiều thương hiệu mới. Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa vào cuộc đua này bằng Hilux PHEV.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Toyota Hilux plug-in hybrid mới.

Thời gian gần đây, thị trường bán tải plug-in hybrid đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới như BYD Shark 6 DMO, các mẫu xe đến từ Radar và Changan, trong khi Nissan Navara Pro cũng được cho là đang chuẩn bị ra mắt tại một số thị trường. Bên cạnh đó, GWM đã tung ra mẫu Cannon Alpha PHEV, còn Ford cũng đã giới thiệu phiên bản plug-in hybrid của Ranger.

Trước sự phát triển của phân khúc, nhiều ý kiến cho rằng Toyota có thể sớm bổ sung một phiên bản Hilux PHEV. Tuy nhiên, theo thông tin từ CarExpert, hãng xe Nhật Bản vẫn đang giữ quan điểm thận trọng. Ông Ray Munday, Giám đốc cấp cao phụ trách hoạch định sản phẩm và giá bán của Toyota Australia, cho biết hãng nhận thức rõ áp lực cạnh tranh trong phân khúc bán tải plug-in hybrid và đang nghiên cứu công nghệ này.

2-1118.jpg
Toyota vẫn chưa ra mắt Hilux plug-in hybrid để cạnh tranh Ranger PHEV.

Tuy nhiên, Toyota không muốn vội vàng tung ra một sản phẩm khi công nghệ chưa thực sự hoàn thiện. Trước đó, một lãnh đạo khác của Toyota Australia cũng cho biết khách hàng xe bán tải hiện vẫn có xu hướng ưu tiên động cơ diesel tăng áp hoặc các hệ truyền động thuần điện hơn là plug-in hybrid. Điều này phần nào lý giải vì sao Toyota chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho Hilux PHEV.

Chiến lược thận trọng này không phải là điều mới đối với Toyota. Tại Philippines, hãng chỉ bắt đầu giới thiệu các mẫu xe thuần điện vào cuối năm 2025, muộn hơn so với nhiều đối thủ. Dù vậy, Toyota hiện đã có ba mẫu xe điện tại thị trường này, trong đó có cả Hilux 4x4 BEV chạy hoàn toàn bằng điện.

3-7584.jpg
Một số ý kiến cho rằng xe bán tải thuần điện vẫn là một phân khúc khá ngách và Hilux PHEV có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều khách hàng.

Một số ý kiến cho rằng xe bán tải thuần điện vẫn là một phân khúc khá ngách và Hilux PHEV có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều khách hàng. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất từ Toyota cho thấy hãng vẫn đang theo dõi diễn biến của thị trường trước khi đưa ra quyết định.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những khách hàng đang chờ đợi một chiếc Toyota Hilux plug-in hybrid có thể sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn, bởi hiện chưa có bất kỳ kế hoạch phát triển hoặc thời điểm ra mắt cụ thể nào được Toyota công bố.

#Toyota Hilux plug-in hybrid mới #xe bán tải Toyota Hilux plug-in hybrid #Toyota Hilux PHEV 2027 mới #giá xe Toyota Hilux 2027 PHEV #hé lộ Toyota Hilux PHEV #Toyota Hilux PHEV haonf toàn mới

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Kia Tasman đầu tiên về Việt Nam, "đấu" Ranger và Hilux

Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.

1.jpg
Tại sự kiện cho ra mắt bộ đôi SUV Kia Sorento và Sportage Hybrid tại Việt Nam, Thaco Auto bất ngờ giới thiệu xe bán tải cỡ trung Kia Tasman 2026 lần đầu tiên đến những khách hàng và đối tác. Xe thuộc phiên bản off-road X-Pro, phủ màu Tan Beige (pha giữa nâu nhạt và be).
2.jpg
So sánh với đối thủ cùng phân khúc là Ford Ranger Wildtrak mới ra mắt Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, Tasman X-Pro (dài x rộng x cao: 5.410 x 1.930 x 1.920mm; trục cơ sở 3.270mm) dài hơn 64mm, rộng hơn 12mm và tương đương về chiều dài cơ sở.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Hilux chất hơn nhờ loạt “đồ chơi” từ Modellista và GR Parts

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 vừa được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.

12-8235.jpg
Toyota vừa chính thức mở bán Hilux thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản sau gần nửa năm kể từ màn ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, nội thất và khung gầm, mẫu bán tải này còn được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.
13.jpg
Modellista mang phong cách “off-road đô thị” lên Hilux
﻿Toyota Hilux thế hệ thứ 9 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện là một trong những mẫu bán tải hiếm hoi còn được Toyota phân phối tại thị trường quê nhà. Đồng hành cùng màn ra mắt của Hilux mới là gói phụ kiện Modellista được phát triển theo triết lý thiết kế mà Toyota gọi là “Sophisticated Gear”, hướng đến hình ảnh mạnh mẽ nhưng vẫn phù hợp với môi trường đô thị.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Hilux 2026 phiên bản Nhật từ 822 triệu đồng có gì hot?

Toyota Nhật Bản vừa ra mắt Toyota Hilux 2026 mới tại thị trường nội địa với hai biến thể Z 4WD và Z Adventure 4WD. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

7.jpg
Toyota Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải Hilux 2026 phiên bản mới tại thị trường nội địa với hai biến thể Z 4WD và Z Adventure 4WD. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ nhà máy Toyota tại Thái Lan. Giá bán của mẫu bán tải này dao động từ 4.980.800 - 5.500.000 yên (tương đương khoảng 822-910 triệu đồng).
6.jpg
Trong đó, phiên bản cao cấp nhất Hilux Z Adventure được xem là đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Triton GSR tại Nhật Bản, đồng thời sở hữu cấu hình trang bị gần tương đương phiên bản Hilux Travo Overland Plus đang bán tại Thái Lan.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới