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[GALLERY] Steve Jobs và hành trình biến Apple thành đế chế công nghệ

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[GALLERY] Steve Jobs và hành trình biến Apple thành đế chế công nghệ

Từ garage nhỏ của gia đình đến vị thế biểu tượng công nghệ toàn cầu, Steve Jobs đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi cách con người sống và kết nối.

Thiên Trang (TH)
Steve Jobs được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử công nghệ hiện đại khi góp phần đưa Apple từ một startup nhỏ hoạt động trong garage gia đình trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời thay đổi cách con người tương tác với các thiết bị số trong cuộc sống hằng ngày.
Steve Jobs được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử công nghệ hiện đại khi góp phần đưa Apple từ một startup nhỏ hoạt động trong garage gia đình trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời thay đổi cách con người tương tác với các thiết bị số trong cuộc sống hằng ngày.
Sinh năm 1955 tại San Francisco, Mỹ, Steve Jobs cùng người bạn Steve Wozniak sáng lập Apple Computer vào năm 1976 với khát vọng đưa máy tính cá nhân đến gần hơn với mọi người thay vì chỉ phục vụ doanh nghiệp và giới nghiên cứu, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp công nghệ thời bấy giờ.
Sinh năm 1955 tại San Francisco, Mỹ, Steve Jobs cùng người bạn Steve Wozniak sáng lập Apple Computer vào năm 1976 với khát vọng đưa máy tính cá nhân đến gần hơn với mọi người thay vì chỉ phục vụ doanh nghiệp và giới nghiên cứu, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp công nghệ thời bấy giờ.
Bước ngoặt đầu tiên đến với Apple khi mẫu máy tính Apple II ra mắt năm 1977 nhanh chóng đạt thành công lớn trên thị trường, giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ tại Thung lũng Silicon, trước khi Macintosh xuất hiện vào năm 1984 và trở thành sản phẩm thể hiện rõ nhất tư duy đổi mới của Steve Jobs.
Bước ngoặt đầu tiên đến với Apple khi mẫu máy tính Apple II ra mắt năm 1977 nhanh chóng đạt thành công lớn trên thị trường, giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ tại Thung lũng Silicon, trước khi Macintosh xuất hiện vào năm 1984 và trở thành sản phẩm thể hiện rõ nhất tư duy đổi mới của Steve Jobs.
Dù không phải chiếc máy tính đầu tiên sở hữu giao diện đồ họa hay chuột điều khiển, Macintosh đã góp phần phổ biến những công nghệ này đến người dùng đại chúng, tạo nên cuộc cách mạng về trải nghiệm sử dụng máy tính khi biến các thao tác phức tạp trở nên trực quan, đơn giản và thân thiện hơn.
Dù không phải chiếc máy tính đầu tiên sở hữu giao diện đồ họa hay chuột điều khiển, Macintosh đã góp phần phổ biến những công nghệ này đến người dùng đại chúng, tạo nên cuộc cách mạng về trải nghiệm sử dụng máy tính khi biến các thao tác phức tạp trở nên trực quan, đơn giản và thân thiện hơn.
Sau khi rời Apple vào năm 1985 vì những bất đồng trong chiến lược phát triển, Steve Jobs thành lập NeXT và đầu tư phát triển Pixar, trong đó công nghệ từ NeXT sau này trở thành nền tảng quan trọng cho hệ điều hành macOS và iOS, còn Pixar vươn lên thành một trong những hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới.
Sau khi rời Apple vào năm 1985 vì những bất đồng trong chiến lược phát triển, Steve Jobs thành lập NeXT và đầu tư phát triển Pixar, trong đó công nghệ từ NeXT sau này trở thành nền tảng quan trọng cho hệ điều hành macOS và iOS, còn Pixar vươn lên thành một trong những hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới.
Khi quay trở lại Apple vào năm 1997 trong bối cảnh công ty đối mặt nguy cơ suy thoái nghiêm trọng, Steve Jobs đã thực hiện cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn danh mục sản phẩm và tập trung nguồn lực vào những dự án cốt lõi, tạo tiền đề cho sự hồi sinh ngoạn mục của thương hiệu này.
Khi quay trở lại Apple vào năm 1997 trong bối cảnh công ty đối mặt nguy cơ suy thoái nghiêm trọng, Steve Jobs đã thực hiện cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn danh mục sản phẩm và tập trung nguồn lực vào những dự án cốt lõi, tạo tiền đề cho sự hồi sinh ngoạn mục của thương hiệu này.
Thành công của iMac năm 1998 mở đường cho hàng loạt sản phẩm mang tính cách mạng như iPod, iPhone và iPad, những thiết bị không chỉ giúp Apple mở rộng hệ sinh thái công nghệ mà còn định hình lại các ngành công nghiệp âm nhạc số, điện thoại thông minh và máy tính bảng trên phạm vi toàn cầu.
Thành công của iMac năm 1998 mở đường cho hàng loạt sản phẩm mang tính cách mạng như iPod, iPhone và iPad, những thiết bị không chỉ giúp Apple mở rộng hệ sinh thái công nghệ mà còn định hình lại các ngành công nghiệp âm nhạc số, điện thoại thông minh và máy tính bảng trên phạm vi toàn cầu.
Steve Jobs qua đời năm 2011 ở tuổi 56 nhưng di sản mà ông để lại vẫn hiện diện trong hầu hết thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay, khi triết lý đặt trải nghiệm người dùng, thiết kế tối giản và tính dễ sử dụng lên hàng đầu tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến cách các doanh nghiệp công nghệ phát triển sản phẩm trong thế kỷ XXI.
Steve Jobs qua đời năm 2011 ở tuổi 56 nhưng di sản mà ông để lại vẫn hiện diện trong hầu hết thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay, khi triết lý đặt trải nghiệm người dùng, thiết kế tối giản và tính dễ sử dụng lên hàng đầu tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến cách các doanh nghiệp công nghệ phát triển sản phẩm trong thế kỷ XXI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Steve Jobs #Apple #công nghệ #đế chế #sáng lập #đổi mới

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