[GALLERY] Công nghệ từng làm nên tương lai iPhone nay bị Apple khai tử

3D Touch từng được Apple kỳ vọng thay đổi cách dùng iPhone nhưng đã biến mất hoàn toàn, mở ra bài học cho Camera Control trên thế hệ mới.

Từng được Apple giới thiệu như một bước tiến đột phá trên iPhone, công nghệ 3D Touch đã chính thức trở thành một phần ký ức của người dùng sau nhiều năm bị khai tử và không còn xuất hiện trên các thế hệ thiết bị mới.
Ra mắt lần đầu trên dòng iPhone 6S vào năm 2015, 3D Touch cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác khác nhau dựa trên lực nhấn lên màn hình, tạo ra trải nghiệm tương tác hoàn toàn mới so với các smartphone cùng thời điểm.
Dù được Apple quảng bá mạnh mẽ và đánh giá là một trong những công nghệ tiên phong của ngành di động, 3D Touch lại không nhận được sự hưởng ứng như kỳ vọng khi phần lớn người dùng ít sử dụng hoặc thậm chí không biết tính năng này tồn tại trên thiết bị của mình.
Một trong những nguyên nhân khiến 3D Touch thất bại được cho là do các nhà phát triển ứng dụng không khai thác triệt để khả năng của công nghệ này, khiến những lợi ích thực tế mang lại chưa đủ sức thuyết phục để hình thành thói quen sử dụng lâu dài.
Đến năm 2019, Apple chính thức loại bỏ 3D Touch trên dòng iPhone 11 và sau đó ngừng hỗ trợ hoàn toàn thông qua các bản cập nhật iOS, thay thế bằng thao tác nhấn giữ đơn giản hơn nhưng vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Giới quan sát cho rằng quyết định khai tử 3D Touch không chỉ liên quan đến tỷ lệ sử dụng thấp mà còn xuất phát từ chi phí sản xuất cao, trong khi Apple muốn dành không gian bên trong thiết bị cho các nâng cấp quan trọng hơn như pin lớn hơn, màn hình Always-On Display hay công nghệ ProMotion.
Số phận của 3D Touch hiện khiến nhiều người liên tưởng đến Camera Control, tính năng mới xuất hiện trên iPhone 16 và iPhone 17, khi không ít người dùng phản ánh rằng các thao tác điều khiển bằng nhiều mức nhấn vẫn còn khá phức tạp và khó làm quen.
Trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Apple có thể điều chỉnh hoặc đơn giản hóa Camera Control trên iPhone 18, câu chuyện của 3D Touch một lần nữa cho thấy rằng ngay cả những công nghệ từng được xem là tương lai của iPhone cũng có thể bị loại bỏ nếu không đủ sức chinh phục số đông người dùng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#3D Touch #Apple #iPhone #Camera Control #công nghệ

