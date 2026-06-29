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[GALLERY] Sốc với doanh thu 300 triệu USD của vua YouTube MrBeast

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sốc với doanh thu 300 triệu USD của vua YouTube MrBeast

MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.

Thiên Trang (TH)
MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, tiếp tục khẳng định vị thế "ông vua YouTube" khi trở thành nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao nhất thế giới với doanh thu lên tới 300 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, theo bảng xếp hạng Top Creators mới nhất của Forbes, một con số khiến cả ngành công nghiệp sáng tạo nội dung phải bất ngờ.
MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, tiếp tục khẳng định vị thế "ông vua YouTube" khi trở thành nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao nhất thế giới với doanh thu lên tới 300 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, theo bảng xếp hạng Top Creators mới nhất của Forbes, một con số khiến cả ngành công nghiệp sáng tạo nội dung phải bất ngờ.
Không chỉ thành công nhờ những video thử thách quy mô lớn và các hoạt động thiện nguyện thu hút hàng trăm triệu lượt xem, MrBeast còn mở rộng sức ảnh hưởng thông qua mùa hai của chương trình Beast Games trên Amazon Prime, đồng thời xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng từ chuỗi thực phẩm, công cụ phân tích dữ liệu đến các sản phẩm thời trang và đồ chơi mang thương hiệu cá nhân.
Không chỉ thành công nhờ những video thử thách quy mô lớn và các hoạt động thiện nguyện thu hút hàng trăm triệu lượt xem, MrBeast còn mở rộng sức ảnh hưởng thông qua mùa hai của chương trình Beast Games trên Amazon Prime, đồng thời xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng từ chuỗi thực phẩm, công cụ phân tích dữ liệu đến các sản phẩm thời trang và đồ chơi mang thương hiệu cá nhân.
Đáng chú ý, công ty của Jimmy Donaldson được cho là đã huy động vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm với mức định giá lên tới 5 tỷ USD, bên cạnh việc hoàn tất thương vụ mua lại một ứng dụng quản lý tài chính dành cho thanh thiếu niên, cho thấy tham vọng phát triển vượt xa lĩnh vực sáng tạo nội dung truyền thống.
Đáng chú ý, công ty của Jimmy Donaldson được cho là đã huy động vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm với mức định giá lên tới 5 tỷ USD, bên cạnh việc hoàn tất thương vụ mua lại một ứng dụng quản lý tài chính dành cho thanh thiếu niên, cho thấy tham vọng phát triển vượt xa lĩnh vực sáng tạo nội dung truyền thống.
Bảng xếp hạng của Forbes cũng phản ánh xu hướng mới trong nền kinh tế sáng tạo khi YouTube không còn là nguồn thu nhập duy nhất của các influencer, mà chỉ đóng vai trò là bệ phóng giúp họ xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển hàng loạt hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận bền vững.
Bảng xếp hạng của Forbes cũng phản ánh xu hướng mới trong nền kinh tế sáng tạo khi YouTube không còn là nguồn thu nhập duy nhất của các influencer, mà chỉ đóng vai trò là bệ phóng giúp họ xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển hàng loạt hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận bền vững.
Bộ đôi Rhett McLaughlin và Link Neal là minh chứng rõ nét khi mở rộng thành công từ những video giải trí trên YouTube sang lĩnh vực phát trực tuyến, biểu diễn trực tiếp, bán sản phẩm lưu niệm và xuất bản sách, qua đó tạo ra nhiều nguồn doanh thu song song thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng video.
Bộ đôi Rhett McLaughlin và Link Neal là minh chứng rõ nét khi mở rộng thành công từ những video giải trí trên YouTube sang lĩnh vực phát trực tuyến, biểu diễn trực tiếp, bán sản phẩm lưu niệm và xuất bản sách, qua đó tạo ra nhiều nguồn doanh thu song song thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng video.
Trong khi đó, Markiplier cũng cho thấy mô hình phát triển tương tự khi chuyển mình từ một streamer game nổi tiếng sang doanh nhân với thương hiệu thời trang riêng, đồng thời lấn sân sang podcast, truyền hình và phát hành bộ phim điện ảnh đầu tay trong năm nay, giúp nguồn thu tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong khi đó, Markiplier cũng cho thấy mô hình phát triển tương tự khi chuyển mình từ một streamer game nổi tiếng sang doanh nhân với thương hiệu thời trang riêng, đồng thời lấn sân sang podcast, truyền hình và phát hành bộ phim điện ảnh đầu tay trong năm nay, giúp nguồn thu tăng trưởng mạnh mẽ.
Danh sách những creator có thu nhập cao nhất năm còn ghi nhận sự bứt phá của Codie Sanchez và Steven Bartlett, hai gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, khi biến kiến thức chuyên môn thành hệ sinh thái nội dung gồm podcast, sách, khóa học và các khoản đầu tư sinh lời.
Danh sách những creator có thu nhập cao nhất năm còn ghi nhận sự bứt phá của Codie Sanchez và Steven Bartlett, hai gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, khi biến kiến thức chuyên môn thành hệ sinh thái nội dung gồm podcast, sách, khóa học và các khoản đầu tư sinh lời.
Thành công của MrBeast cùng hàng loạt creator đình đám cho thấy cuộc đua kiếm tiền trên nền tảng số đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi doanh thu khổng lồ không còn đến từ lượt xem hay quảng cáo đơn thuần mà được tạo ra nhờ khả năng xây dựng thương hiệu, phát triển doanh nghiệp và khai thác tối đa giá trị từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.
Thành công của MrBeast cùng hàng loạt creator đình đám cho thấy cuộc đua kiếm tiền trên nền tảng số đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi doanh thu khổng lồ không còn đến từ lượt xem hay quảng cáo đơn thuần mà được tạo ra nhờ khả năng xây dựng thương hiệu, phát triển doanh nghiệp và khai thác tối đa giá trị từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#MrBeast #YouTube #doanh thu #Influencer #thương hiệu #kinh doanh

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