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[GALLERY] Sinh viên Việt chế Galaxy Z Fold mini độc nhất gây sốt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sinh viên Việt chế Galaxy Z Fold mini độc nhất gây sốt

Từ những chiếc Galaxy Z Fold đời đầu hỏng màn hình, một sinh viên Việt Nam đã tạo nên smartphone mini độc nhất với pin 5.000mAh và nhiều tính năng đặc biệt.

Thiên Trang (th)
Chỉ từ những chiếc Galaxy Z Fold đời đầu bị hỏng màn hình gập, Dương Lê - sinh viên năm hai Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - đã dành hơn một năm nghiên cứu để biến chúng thành hai chiếc smartphone mini hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế độc đáo và nhiều tính năng mà ngay cả mẫu Galaxy Z Fold7 hiện nay cũng chưa được trang bị. (Ảnh: AnhemTV)
Chỉ từ những chiếc Galaxy Z Fold đời đầu bị hỏng màn hình gập, Dương Lê - sinh viên năm hai Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - đã dành hơn một năm nghiên cứu để biến chúng thành hai chiếc smartphone mini hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế độc đáo và nhiều tính năng mà ngay cả mẫu Galaxy Z Fold7 hiện nay cũng chưa được trang bị. (Ảnh: AnhemTV)
Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ việc Dương thường mua lại các máy Galaxy Z Fold hỏng màn hình trong với giá chỉ khoảng 1-2 triệu đồng để sử dụng màn hình ngoài, nhưng thay vì chấp nhận phần thân máy dày cộm do vẫn phải chứa toàn bộ cơ chế màn hình gập, nam sinh quyết định loại bỏ những linh kiện không cần thiết và tạo ra một thiết bị nhỏ gọn hơn theo phong cách hoàn toàn mới.(Ảnh: AnhemTV)
Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ việc Dương thường mua lại các máy Galaxy Z Fold hỏng màn hình trong với giá chỉ khoảng 1-2 triệu đồng để sử dụng màn hình ngoài, nhưng thay vì chấp nhận phần thân máy dày cộm do vẫn phải chứa toàn bộ cơ chế màn hình gập, nam sinh quyết định loại bỏ những linh kiện không cần thiết và tạo ra một thiết bị nhỏ gọn hơn theo phong cách hoàn toàn mới.(Ảnh: AnhemTV)
Để hoàn thiện sản phẩm, Dương đã phải tháo rời khoảng 7 chiếc Galaxy Z Fold khác nhau, liên tục thử nghiệm, chỉnh sửa và chấp nhận nhiều lần thất bại, trong khi riêng chi phí mua máy phục vụ nghiên cứu đã vượt 6 triệu đồng - con số không nhỏ đối với một sinh viên, chưa kể hàng trăm giờ dành cho việc thiết kế và tinh chỉnh từng chi tiết.(Ảnh: AnhemTV)
Để hoàn thiện sản phẩm, Dương đã phải tháo rời khoảng 7 chiếc Galaxy Z Fold khác nhau, liên tục thử nghiệm, chỉnh sửa và chấp nhận nhiều lần thất bại, trong khi riêng chi phí mua máy phục vụ nghiên cứu đã vượt 6 triệu đồng - con số không nhỏ đối với một sinh viên, chưa kể hàng trăm giờ dành cho việc thiết kế và tinh chỉnh từng chi tiết.(Ảnh: AnhemTV)
Điểm đặc biệt của Galaxy Z Fold mini nằm ở việc kết hợp linh kiện từ nhiều thế hệ khác nhau, gồm màn hình 4,6 inch của Galaxy Z Fold đời đầu, viên pin dung lượng khoảng 5.000mAh dựa trên giải pháp của Galaxy Z Fold2 và hệ thống loa từ Galaxy Z Fold3, giúp tối ưu không gian bên trong mà vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng của một chiếc smartphone hoàn chỉnh.(Ảnh: AnhemTV)
Điểm đặc biệt của Galaxy Z Fold mini nằm ở việc kết hợp linh kiện từ nhiều thế hệ khác nhau, gồm màn hình 4,6 inch của Galaxy Z Fold đời đầu, viên pin dung lượng khoảng 5.000mAh dựa trên giải pháp của Galaxy Z Fold2 và hệ thống loa từ Galaxy Z Fold3, giúp tối ưu không gian bên trong mà vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng của một chiếc smartphone hoàn chỉnh.(Ảnh: AnhemTV)
Không dừng lại ở đó, phiên bản mới nhất còn được tích hợp quạt tản nhiệt chủ động, camera selfie dạng trượt điều khiển thủ công, sạc không dây, cổng USB-C, SIM vật lý cùng hệ thống ba camera phía sau, tạo nên một thiết bị mang đậm dấu ấn sáng tạo với nhiều tính năng mà các mẫu smartphone màn hình gập thương mại hiện nay chưa sở hữu.(Ảnh: AnhemTV)
Không dừng lại ở đó, phiên bản mới nhất còn được tích hợp quạt tản nhiệt chủ động, camera selfie dạng trượt điều khiển thủ công, sạc không dây, cổng USB-C, SIM vật lý cùng hệ thống ba camera phía sau, tạo nên một thiết bị mang đậm dấu ấn sáng tạo với nhiều tính năng mà các mẫu smartphone màn hình gập thương mại hiện nay chưa sở hữu.(Ảnh: AnhemTV)
Toàn bộ phần khung máy được chế tạo bằng công nghệ in 3D ngay tại nhà, vì vậy sản phẩm vẫn mang nhiều dấu ấn của một dự án DIY với các đường lớp in, chi tiết hoàn thiện thủ công và một số hạn chế về thẩm mỹ, nhưng chính điều đó lại tạo nên nét khác biệt, thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng hiện thực hóa ý tưởng của một người trẻ yêu công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Toàn bộ phần khung máy được chế tạo bằng công nghệ in 3D ngay tại nhà, vì vậy sản phẩm vẫn mang nhiều dấu ấn của một dự án DIY với các đường lớp in, chi tiết hoàn thiện thủ công và một số hạn chế về thẩm mỹ, nhưng chính điều đó lại tạo nên nét khác biệt, thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng hiện thực hóa ý tưởng của một người trẻ yêu công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Theo Dương, Galaxy Z Fold mini không được tạo ra để thay thế smartphone chính mà hướng đến vai trò thiết bị phụ phục vụ việc kiểm tra thông báo, ghi chú nhanh hoặc thực hiện các tác vụ cơ bản hằng ngày, đồng thời dự án cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong việc tái sử dụng các thiết bị điện tử cũ thay vì biến chúng thành rác thải công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Theo Dương, Galaxy Z Fold mini không được tạo ra để thay thế smartphone chính mà hướng đến vai trò thiết bị phụ phục vụ việc kiểm tra thông báo, ghi chú nhanh hoặc thực hiện các tác vụ cơ bản hằng ngày, đồng thời dự án cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong việc tái sử dụng các thiết bị điện tử cũ thay vì biến chúng thành rác thải công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Trong thời gian tới, nam sinh PTIT cho biết sẽ tiếp tục phát triển Galaxy Z Fold mini trên các thế hệ Galaxy Z Fold khác nếu có điều kiện tìm được nguồn máy giá rẻ, qua đó nâng cao độ hoàn thiện, bổ sung thêm tính năng mới và chứng minh rằng những chiếc smartphone tưởng chừng đã hết vòng đời vẫn có thể được "hồi sinh" thành các sản phẩm độc đáo nhờ sức sáng tạo và niềm đam mê công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Trong thời gian tới, nam sinh PTIT cho biết sẽ tiếp tục phát triển Galaxy Z Fold mini trên các thế hệ Galaxy Z Fold khác nếu có điều kiện tìm được nguồn máy giá rẻ, qua đó nâng cao độ hoàn thiện, bổ sung thêm tính năng mới và chứng minh rằng những chiếc smartphone tưởng chừng đã hết vòng đời vẫn có thể được "hồi sinh" thành các sản phẩm độc đáo nhờ sức sáng tạo và niềm đam mê công nghệ.(Ảnh: AnhemTV)
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#Galaxy Z Fold #sáng tạo công nghệ #độc đáo #sinh viên Việt #đổi mới

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