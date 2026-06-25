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[GALLERY] Phát hiện 5 tính năng Samsung cực hay nhưng ít người biết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Phát hiện 5 tính năng Samsung cực hay nhưng ít người biết

Nhiều người dùng Galaxy lâu năm cũng bất ngờ khi phát hiện loạt tính năng hữu ích được Samsung tích hợp sẵn nhưng gần như không quảng bá rộng rãi.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng điện thoại Samsung Galaxy vẫn thường tìm đến các ứng dụng bên thứ ba để phục vụ nhu cầu đo đạc, quét tài liệu hay kiểm tra mạng Wi-Fi mà không biết rằng thiết bị của mình đã được tích hợp sẵn hàng loạt công cụ hữu ích. Mới đây, cây bút công nghệ Pankil Shah của Android Authority đã chia sẻ trải nghiệm bất ngờ khi phát hiện ra những tính năng “ẩn mình” trên điện thoại Galaxy dù đã sử dụng dòng máy này trong nhiều năm. Những công cụ này không yêu cầu cài đặt phức tạp, đồng thời có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và bộ nhớ đáng kể.
Nhiều người dùng điện thoại Samsung Galaxy vẫn thường tìm đến các ứng dụng bên thứ ba để phục vụ nhu cầu đo đạc, quét tài liệu hay kiểm tra mạng Wi-Fi mà không biết rằng thiết bị của mình đã được tích hợp sẵn hàng loạt công cụ hữu ích. Mới đây, cây bút công nghệ Pankil Shah của Android Authority đã chia sẻ trải nghiệm bất ngờ khi phát hiện ra những tính năng “ẩn mình” trên điện thoại Galaxy dù đã sử dụng dòng máy này trong nhiều năm. Những công cụ này không yêu cầu cài đặt phức tạp, đồng thời có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và bộ nhớ đáng kể.
Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là bộ công cụ được tích hợp trong Edge Panel, nơi Samsung trang bị sẵn la bàn và thước kẻ kỹ thuật số. Chỉ với vài thao tác kích hoạt trong phần cài đặt màn hình, người dùng có thể sử dụng la bàn để xác định phương hướng và theo dõi tọa độ hiện tại ngay trên điện thoại. Ngoài ra, thước kẻ ảo còn hỗ trợ chuyển đổi giữa đơn vị cm và inch, đồng thời cho phép hiệu chuẩn để tăng độ chính xác trong quá trình đo đạc. (Ảnh Android Authority)
Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là bộ công cụ được tích hợp trong Edge Panel, nơi Samsung trang bị sẵn la bàn và thước kẻ kỹ thuật số. Chỉ với vài thao tác kích hoạt trong phần cài đặt màn hình, người dùng có thể sử dụng la bàn để xác định phương hướng và theo dõi tọa độ hiện tại ngay trên điện thoại. Ngoài ra, thước kẻ ảo còn hỗ trợ chuyển đổi giữa đơn vị cm và inch, đồng thời cho phép hiệu chuẩn để tăng độ chính xác trong quá trình đo đạc. (Ảnh Android Authority)
Samsung cũng âm thầm tích hợp một trình quét tài liệu chuyên nghiệp ngay trong ứng dụng máy ảnh mặc định. Khi hướng camera vào văn bản hoặc giấy tờ, hệ thống sẽ tự động nhận diện nội dung và cho phép quét chỉ bằng một lần chạm. Công cụ này hỗ trợ quét nhiều trang liên tiếp, chỉnh sửa góc chụp, loại bỏ chi tiết thừa và lưu tài liệu dưới dạng ảnh hoặc PDF mà không cần cài thêm phần mềm chuyên dụng. (Ảnh Android Authority)
Samsung cũng âm thầm tích hợp một trình quét tài liệu chuyên nghiệp ngay trong ứng dụng máy ảnh mặc định. Khi hướng camera vào văn bản hoặc giấy tờ, hệ thống sẽ tự động nhận diện nội dung và cho phép quét chỉ bằng một lần chạm. Công cụ này hỗ trợ quét nhiều trang liên tiếp, chỉnh sửa góc chụp, loại bỏ chi tiết thừa và lưu tài liệu dưới dạng ảnh hoặc PDF mà không cần cài thêm phần mềm chuyên dụng. (Ảnh Android Authority)
Không dừng lại ở đó, điện thoại Galaxy còn sở hữu công cụ kiểm tra và tối ưu sóng Wi-Fi được giấu bên trong mục Connectivity Labs. Tính năng này có thể tạo bản đồ cường độ tín hiệu trong từng khu vực của ngôi nhà, giúp người dùng xác định vị trí đặt router hiệu quả nhất. Đặc biệt, hệ thống còn hỗ trợ so sánh nhiều mạng hoặc nhiều băng tần Wi-Fi khác nhau để đánh giá chất lượng phủ sóng thực tế. (Ảnh Android Authority)
Không dừng lại ở đó, điện thoại Galaxy còn sở hữu công cụ kiểm tra và tối ưu sóng Wi-Fi được giấu bên trong mục Connectivity Labs. Tính năng này có thể tạo bản đồ cường độ tín hiệu trong từng khu vực của ngôi nhà, giúp người dùng xác định vị trí đặt router hiệu quả nhất. Đặc biệt, hệ thống còn hỗ trợ so sánh nhiều mạng hoặc nhiều băng tần Wi-Fi khác nhau để đánh giá chất lượng phủ sóng thực tế. (Ảnh Android Authority)
Bixby Vision cũng mang đến nhiều công cụ hữu ích hơn những gì đa số người dùng vẫn nghĩ. Tính năng này có khả năng nhận diện vật thể theo thời gian thực, phát hiện màu sắc chính xác và hỗ trợ đọc văn bản có kích thước nhỏ thông qua camera. Đây là giải pháp tiện lợi cho những trường hợp cần tra cứu nhanh thông tin hoặc hỗ trợ quan sát khi không có kính mắt bên cạnh.(Ảnh Android Authority)
Bixby Vision cũng mang đến nhiều công cụ hữu ích hơn những gì đa số người dùng vẫn nghĩ. Tính năng này có khả năng nhận diện vật thể theo thời gian thực, phát hiện màu sắc chính xác và hỗ trợ đọc văn bản có kích thước nhỏ thông qua camera. Đây là giải pháp tiện lợi cho những trường hợp cần tra cứu nhanh thông tin hoặc hỗ trợ quan sát khi không có kính mắt bên cạnh.(Ảnh Android Authority)
Cuối cùng, ứng dụng Quick Measure của Samsung biến điện thoại thành một thiết bị đo khoảng cách bằng công nghệ thực tế tăng cường AR. Công cụ này có thể xác định khoảng cách từ camera đến vật thể, đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao và thậm chí tính toán diện tích bề mặt. Nhờ khả năng nhận diện hình khối thông minh, người dùng có thể thực hiện nhiều phép đo cơ bản mà không cần đến thước dây truyền thống.(Ảnh Android Authority)
Cuối cùng, ứng dụng Quick Measure của Samsung biến điện thoại thành một thiết bị đo khoảng cách bằng công nghệ thực tế tăng cường AR. Công cụ này có thể xác định khoảng cách từ camera đến vật thể, đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao và thậm chí tính toán diện tích bề mặt. Nhờ khả năng nhận diện hình khối thông minh, người dùng có thể thực hiện nhiều phép đo cơ bản mà không cần đến thước dây truyền thống.(Ảnh Android Authority)
Việc Samsung âm thầm tích hợp những công cụ hữu ích này cho thấy hãng đang hướng đến trải nghiệm "tất cả trong một" trên điện thoại Galaxy. Thay vì cài đặt thêm nhiều ứng dụng bên ngoài, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng các tính năng sẵn có để xử lý nhanh nhiều nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. (Ảnh Android Authority)
Việc Samsung âm thầm tích hợp những công cụ hữu ích này cho thấy hãng đang hướng đến trải nghiệm "tất cả trong một" trên điện thoại Galaxy. Thay vì cài đặt thêm nhiều ứng dụng bên ngoài, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng các tính năng sẵn có để xử lý nhanh nhiều nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. (Ảnh Android Authority)
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Samsung Galaxy #tính năng ẩn #công cụ hữu ích #Edge Panel #quét tài liệu #kiểm tra Wi-Fi

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