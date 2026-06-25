[GALLERY] Phát hiện 5 tính năng Samsung cực hay nhưng ít người biết

Nhiều người dùng Galaxy lâu năm cũng bất ngờ khi phát hiện loạt tính năng hữu ích được Samsung tích hợp sẵn nhưng gần như không quảng bá rộng rãi.
Trong chiến lược phát triển bền vững, Agribank đang chứng minh vị thế của một định chế tài chính hàng đầu khi triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với thực thi các tiêu chuẩn ESG
Mẫu xe Kia Carnival Hybrid Luxury với giá mềm hơn mang tới một lựa chọn dễ tiếp cận, cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn hẳn so với động cơ đốt trong.
Mẫu xe SUV Toyota Century SUV đã chính thức được lựa chọn làm phương tiện công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, thay thế cho dòng Century sedan.
Diện mạo của Suzuki Swift sắc sảo hơn nhờ thay đổi với gói phụ kiện Sport, nó không động đến khung gầm và hệ truyền động của mẫu hatchback cỡ nhỏ này.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp và gặp may mắn khi đầu tư, tiền bạc về đầy túi.
Nhiều tỷ phú công nghệ đang tự biến mình thành "chuột bạch" để kéo dài tuổi thọ, bất chấp cảnh báo y tế về những rủi ro nghiêm trọng đến sức khỏe.
Lô xe đầu tiên của Skoda Kodiaq RS tại thị trường Ấn Độ đã nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau 6 phút mở bán. Đây là mẫu SUV nhanh nhất mà Skoda từng phân phối.
Có một hãng smartphone chỉ chuyên làm ra các sản phẩm siêu bền, siêu pin từ những chiếc smartphone cho đến cả máy tính bảng đều tích hợp máy chiếu.
Toyota Motor Philippines vừa chính thức mở bán mẫu Land Cruiser HEV. Phiên bản hybrid của Land Cruiser có mức giá 6,93 triệu peso Philippines (gần 3 tỷ đồng).
Trào lưu quấn đồng hồ thông minh lên trái cây gây sốt mạng xã hội khi chuối, kiwi hay bơ đều hiển thị nhịp tim, hé lộ sự thật bất ngờ về công nghệ PPG.
Chỉ với từ khóa “V...” trên Facebook, nhiều người dùng bất ngờ nhận về hàng loạt video nhạy cảm, làm dấy lên tranh cãi về khả năng kiểm duyệt của Meta.
Mazda CX-5 2026 mới đang tạo nên sức hút lớn tại Nhật Bản khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng mở bán, cao gấp 5 lần so với mục tiêu ban đầu.
Skoda vừa ra mắt SUV điện Skoda Peaq 2027. Đây là mẫu SUV điện đầu bảng mới của Skoda, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế và kích thước lớn hơn cả Skoda Kodiaq,
Gemini và NotebookLM của Google đang thu hút hàng triệu người dùng nhờ loạt tính năng AI miễn phí mạnh mẽ.
Từng bị smartphone lấn át, máy ảnh compact đời cũ bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ khi Gen Z săn lùng để theo đuổi phong cách ảnh vintage và Y2K.
Mẫu xe BYD Denza N8L 2027 mới mở bán tại thị trường Trung Quốc được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 75,26 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện tăng lên 430 km.
Hãng xe Nissan mới đây tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới của mẫu SUV cỡ trung Tekton 2027 trước thềm màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026.
Sau một năm được Meta chi 15 tỷ USD để chiêu mộ, thiên tài AI Alexandr Wang đang dần chứng minh canh bạc táo bạo của Mark Zuckerberg là đúng đắn.
Mẫu xe Audi A3 2027 đã được áp dụng những tinh chỉnh nhỏ ở cả ngoại thất lẫn nội thất, bao gồm màn hình cong toàn cảnh cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hơn.
Hàng triệu người dùng Office 2019 for Mac sắp mất khả năng chỉnh sửa tài liệu dù từng bỏ gần 4 triệu đồng mua bản quyền trọn đời, gây tranh cãi lớn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ thay đổi tư duy làm việc và có tố chất kinh doanh, thu nhập tăng nhanh.