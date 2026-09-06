Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Siêu SUV Lamborghini Urus SE độ carbon "hợp pháp" của Larte Design

Số hóa - Xe

[GALLERY] Siêu SUV Lamborghini Urus SE độ carbon "hợp pháp" của Larte Design

Larte Design vừa ra mắt bộ body kit bằng sợi carbon nguyên khối dành cho Lamborghini Urus SE. Đáng chú ý, bản độ này được chính phủ Đức công nhận hợp pháp.

Nguyễn Chung
Điều làm nên sự khác biệt của gói độ Larte Design carbon Lamborghini Urus SE này không chỉ nằm ở sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và có thao tác lắp trực tiếp không làm ảnh hưởng đến các chức năng của xe. Đặc biệt, gói độ còn được chính phủ Đức phê duyệt hồ sơ pháp lý.
Điều làm nên sự khác biệt của gói độ Larte Design carbon Lamborghini Urus SE này không chỉ nằm ở sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và có thao tác lắp trực tiếp không làm ảnh hưởng đến các chức năng của xe. Đặc biệt, gói độ còn được chính phủ Đức phê duyệt hồ sơ pháp lý.
Larte Design ví von "bộ bodykit dành cho Lamborghini Urus SE này được chế tạo để người dùng hoàn toàn yên tâm cầm lái." Khi thực hiện các bước độ xe, các đơn vị bán phụ kiện chỉ giao sản phẩm và không có tài liệu hướng dẫn.
Larte Design ví von "bộ bodykit dành cho Lamborghini Urus SE này được chế tạo để người dùng hoàn toàn yên tâm cầm lái." Khi thực hiện các bước độ xe, các đơn vị bán phụ kiện chỉ giao sản phẩm và không có tài liệu hướng dẫn.
Mặc dù có thể lắp ráp lên xe nhưng điều này không đồng nghĩa với món đồ độ đó "hợp pháp" dưới góc nhìn của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, gói độ này đã phá vỡ hoàn toàn lối mòn đó.
Mặc dù có thể lắp ráp lên xe nhưng điều này không đồng nghĩa với món đồ độ đó "hợp pháp" dưới góc nhìn của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, gói độ này đã phá vỡ hoàn toàn lối mòn đó.
Bản thân Lamborghini Urus vốn đã là mẫu SUV cực kỳ hầm hố, gói trang bị mà Larte Design chuẩn bị còn làm cho chiếc xe trông dữ dằn hơn nữa. Gói độ được sơn màu Olive Military Carbon - Xanh quân đội.
Bản thân Lamborghini Urus vốn đã là mẫu SUV cực kỳ hầm hố, gói trang bị mà Larte Design chuẩn bị còn làm cho chiếc xe trông dữ dằn hơn nữa. Gói độ được sơn màu Olive Military Carbon - Xanh quân đội.
Trên chiếc Urus đặc biệt này, Larte Design rất cẩn thận để đồng bộ hóa màu sắc trên từng tấm thân xe. Nắp ca-pô, bộ khuếch tán và các tấm ốp đồng màu đều mang chung một sắc thái, nhưng vẫn khéo léo để lộ lớp carbon tinh tế bên dưới.
Trên chiếc Urus đặc biệt này, Larte Design rất cẩn thận để đồng bộ hóa màu sắc trên từng tấm thân xe. Nắp ca-pô, bộ khuếch tán và các tấm ốp đồng màu đều mang chung một sắc thái, nhưng vẫn khéo léo để lộ lớp carbon tinh tế bên dưới.
Larte Design tự hào khẳng định rằng toàn bộ 18 chi tiết ngoại thất đều làm bằng 100% sợi carbon với lớp hoàn thiện bề mặt hạng A. Chất lượng này cũng được thể hiện qua thiết kế ăn khớp hoàn hảo với các điểm ốc vít nguyên bản của Urus SE.
Larte Design tự hào khẳng định rằng toàn bộ 18 chi tiết ngoại thất đều làm bằng 100% sợi carbon với lớp hoàn thiện bề mặt hạng A. Chất lượng này cũng được thể hiện qua thiết kế ăn khớp hoàn hảo với các điểm ốc vít nguyên bản của Urus SE.
"Không cắt gọt, không khoan đục, tương thích hoàn toàn với hệ thống plug-in hybrid, cảm biến đỗ xe và công nghệ hỗ trợ người lái.". Điểm cộng thực sự của gói độ này là đạt chứng nhận 100% hợp pháp và được chính phủ Đức công nhận. Đối với Larte Design, đây 'không chỉ là một bộ body kit, đó là một văn bản pháp lý'.
"Không cắt gọt, không khoan đục, tương thích hoàn toàn với hệ thống plug-in hybrid, cảm biến đỗ xe và công nghệ hỗ trợ người lái.". Điểm cộng thực sự của gói độ này là đạt chứng nhận 100% hợp pháp và được chính phủ Đức công nhận. Đối với Larte Design, đây 'không chỉ là một bộ body kit, đó là một văn bản pháp lý'.
Danh sách các phê duyệt còn gây ấn tượng hơn cả diện mạo của bộ body kit, gồm Teiletypgenehmigung – chứng nhận kiểu loại quốc gia từ Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA), được kiểm định và xác nhận bởi GTÜ Stuttgart. Mức giá xe không được Larte Design đề cập nhưng nó không hề rẻ.
Danh sách các phê duyệt còn gây ấn tượng hơn cả diện mạo của bộ body kit, gồm Teiletypgenehmigung – chứng nhận kiểu loại quốc gia từ Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA), được kiểm định và xác nhận bởi GTÜ Stuttgart. Mức giá xe không được Larte Design đề cập nhưng nó không hề rẻ.
Video: Chi tiết Larte Design carbon Lamborghini Urus SE.
Nguyễn Chung
#Lamborghini Urus SE độ carbon #Larte Design carbon Lamborghini Urus SE #Siêu SUV Lamborghini Urus SE #giá xe Lamborghini Urus SE độ carbon #Lamborghini Urus SE độ carbon hợp pháp #Lamborghini Urus SE tại Vietej Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT